[{"available":true,"c_guid":"a906354e-5540-4328-ad56-da84e7cdeaa2","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A kínai miniszterelnök 1985-ben Kornai János érveivel indult harcba a gazdasági reformokért – idézi fel a Harvard University Press kiadásában nemrég megjelent könyvében az egyetem fiatal oktatója, a múlt héten Budapesten előadó Julian Gewirtz.","shortLead":"A kínai miniszterelnök 1985-ben Kornai János érveivel indult harcba a gazdasági reformokért – idézi fel a Harvard...","id":"201824__julian_gewirtz__kornai_janosrol_akinai_reformokrol__nyugati_nyitas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a906354e-5540-4328-ad56-da84e7cdeaa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab6bed4-ce16-45a7-b10a-e1ba987ca6d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/201824__julian_gewirtz__kornai_janosrol_akinai_reformokrol__nyugati_nyitas","timestamp":"2018. június. 17. 15:00","title":"Amikor Kornai János celeb lett Kínában...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf351b17-1a15-494c-a60e-765f3ae44142","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A társaságok mostanra összegezték a június eleje óta benyújtott kárigényeket.","shortLead":"A társaságok mostanra összegezték a június eleje óta benyújtott kárigényeket.","id":"20180618_Melyen_a_zsebukbe_kell_nyulniuk_a_biztositoknak_milliardos_a_kora_nyari_viharkar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf351b17-1a15-494c-a60e-765f3ae44142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb10d88c-f6d4-4d23-81e4-5f0c3c813349","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_Melyen_a_zsebukbe_kell_nyulniuk_a_biztositoknak_milliardos_a_kora_nyari_viharkar","timestamp":"2018. június. 18. 09:58","title":"Mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a biztosítóknak: milliárdos a kora nyári viharkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738a630d-36cf-465b-9cdd-6b5899f88d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lesz azért még zápor, zivatar a hétvégén.","shortLead":"Lesz azért még zápor, zivatar a hétvégén.","id":"20180616_Lassan_visszater_a_nyar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=738a630d-36cf-465b-9cdd-6b5899f88d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cd662c8-5c1c-49a1-859e-992251937277","keywords":null,"link":"/itthon/20180616_Lassan_visszater_a_nyar","timestamp":"2018. június. 16. 11:20","title":"Lassan visszatér a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a5ef89e-18a9-4c06-96a9-9463466e8560","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő napokban néhol lehet zápor, zivatar, egyre több lesz a napsütés. A hét közepén többfelé 30 foknál is melegebb lesz, de a hétvégére némileg mérséklődik a meleg.","shortLead":"A következő napokban néhol lehet zápor, zivatar, egyre több lesz a napsütés. A hét közepén többfelé 30 foknál is...","id":"20180617_idojaras_elorejelzes_junius_18","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a5ef89e-18a9-4c06-96a9-9463466e8560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18d15b4-33cc-4c80-b284-0329ca869511","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_idojaras_elorejelzes_junius_18","timestamp":"2018. június. 17. 15:24","title":"Elárulták a meteorológusok, milyen idő lesz a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20e1e09e-42e3-4fa7-b018-033eac55208f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Magyar gyerekek kísérték a pályára az izlandi focistákat az Argentína elleni meccsen.","shortLead":"Magyar gyerekek kísérték a pályára az izlandi focistákat az Argentína elleni meccsen.","id":"20180617_nehany_percig_nyolc_magyar_is_palyara_lephetett_a_veben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=20e1e09e-42e3-4fa7-b018-033eac55208f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d639dc81-8930-49f5-a28d-2d3fb3a51dcd","keywords":null,"link":"/elet/20180617_nehany_percig_nyolc_magyar_is_palyara_lephetett_a_veben","timestamp":"2018. június. 17. 08:58","title":"Néhány percre nyolc magyar is pályára léphetett a vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cd998d7-cb8d-4397-81d0-61c3d9733d81","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Nem volt csalás vagy ámítás: tényleg megmutatta kedvenc zenéit rajongóinak a ma este az Arénában koncertező zenekar énekese. Ott voltunk. Le is fotóztuk.","shortLead":"Nem volt csalás vagy ámítás: tényleg megmutatta kedvenc zenéit rajongóinak a ma este az Arénában koncertező zenekar...","id":"20180617_Igy_DJzett_a_budapesti_ejszakaban_az_Arcade_Fire_frontembere_fotok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cd998d7-cb8d-4397-81d0-61c3d9733d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e3558f4-2306-4c17-a4d2-8f4bbcee04d1","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Igy_DJzett_a_budapesti_ejszakaban_az_Arcade_Fire_frontembere_fotok","timestamp":"2018. június. 17. 09:23","title":"Így DJ-zett a budapesti éjszakában az Arcade Fire frontembere (fotók)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1c6d2a-2ab4-4598-a82e-14400b90581e","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Június harmadik vasárnapja az apák napja. Ebből az alkalomból megkértünk édesapákat, hogy meséljék el, milyen élmény volt számukra a gyerekük születése. Kifejezetten olyan férfiakat kerestünk meg, akik bent voltak a szülőszobában is. Hirtelen megjött önbizalomról, eufóriáról, meghitt beszélgetésekről, de a kételyeikről, a műtéti beavatkozás durva mozzanatairól, a rossz tapasztalataikról is őszintén beszéltek. ","shortLead":"Június harmadik vasárnapja az apák napja. Ebből az alkalomból megkértünk édesapákat, hogy meséljék el, milyen élmény...","id":"20180617_apas_szules_terhesseg_csaszarmetszes_apamesek_a_szuloszobabol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f1c6d2a-2ab4-4598-a82e-14400b90581e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30de3f1-8f49-4ab1-80e9-b78ffb202078","keywords":null,"link":"/elet/20180617_apas_szules_terhesseg_csaszarmetszes_apamesek_a_szuloszobabol","timestamp":"2018. június. 17. 07:00","title":"„Bőgött a gyerek, meg én is a boldogságtól” – apamesék a szülőszobából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38deb07c-c4f7-46d7-82bf-5a69540e5c52","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bükki Nemzeti Park szerint sok a tévhit azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenni, ha összefutunk egy medvével. Lássuk be, erre ma Magyarországon reális esély van, úgyhogy csak üdvözölni tudjuk, hogy a nemzeti park összeállított egy medvekisokost. Ebből szemezgettünk. ","shortLead":"A Bükki Nemzeti Park szerint sok a tévhit azzal kapcsolatban, hogy mit kell tenni, ha összefutunk egy medvével. Lássuk...","id":"20180617_Valoban_bevalhat_ha_halottnak_tettetjuk_magunkat_amikor_medvevel_talalkozunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38deb07c-c4f7-46d7-82bf-5a69540e5c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523ca99a-e0a4-487f-8764-d8300c856c36","keywords":null,"link":"/elet/20180617_Valoban_bevalhat_ha_halottnak_tettetjuk_magunkat_amikor_medvevel_talalkozunk","timestamp":"2018. június. 17. 18:09","title":"Valóban beválhat, ha halottnak tettetjük magunkat, amikor medvével találkozunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]