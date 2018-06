Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"065081ba-efaf-4a2f-9478-13ef96bbe9ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Neymar ugyan már többé-kevésbé kiheverte sérülését, de Tite szerint még nincs csúcsformában.","shortLead":"Neymar ugyan már többé-kevésbé kiheverte sérülését, de Tite szerint még nincs csúcsformában.","id":"20180617_A_brazilok_szovetsegi_kapitanya_szerint_nem_szaz_szazalekos_csapata_sztarjatekosa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=065081ba-efaf-4a2f-9478-13ef96bbe9ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99dfc5d2-1a2c-4c68-912f-735ec1ef53a0","keywords":null,"link":"/elet/20180617_A_brazilok_szovetsegi_kapitanya_szerint_nem_szaz_szazalekos_csapata_sztarjatekosa","timestamp":"2018. június. 17. 11:04","title":"A brazilok szövetségi kapitánya szerint nem száz százalékos csapata sztárjátékosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Megvolt a szokásos szombati lottószám húzás. ","shortLead":"Megvolt a szokásos szombati lottószám húzás. ","id":"20180616_otos_lotto_nyeroszamok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00767801-b927-4e68-a72c-89baa5c17dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe55bb6c-d9b1-40b8-9056-a66bd92b023c","keywords":null,"link":"/kkv/20180616_otos_lotto_nyeroszamok","timestamp":"2018. június. 16. 19:43","title":"Erre a foci vb mellett is érdemes rápillantani: az ötös lottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c5e8bb-b8d0-4eca-b1fc-623383bd8cfc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagy volt az egyetértés köztük a határok védelméről.","shortLead":"Nagy volt az egyetértés köztük a határok védelméről.","id":"20180616_Donald_Trump_felhivta_Orban_Viktort","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51c5e8bb-b8d0-4eca-b1fc-623383bd8cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27652d8b-cdeb-47d2-a70c-bd1f2ff8d0f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180616_Donald_Trump_felhivta_Orban_Viktort","timestamp":"2018. június. 16. 15:49","title":"Donald Trump felhívta Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe7ac0e-28f0-4a3c-a09c-3fcecce2f947","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy meccset játszottak a világbajnokság harmadik napján, ezért négy az egyben összefoglalóval jelentkezünk. Horvátország a nap nyertese, de a franciák sem búslakodhatnak. Ellenben Messinek és Argentínának fel kell kötnie a rövidnadrágot.","shortLead":"Négy meccset játszottak a világbajnokság harmadik napján, ezért négy az egyben összefoglalóval jelentkezünk...","id":"20180616_VB_2018_szoros_meccsek_es_tizenegyesdomping","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cbe7ac0e-28f0-4a3c-a09c-3fcecce2f947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03532df8-ed93-4d2a-90a3-ac769b462fe1","keywords":null,"link":"/sport/20180616_VB_2018_szoros_meccsek_es_tizenegyesdomping","timestamp":"2018. június. 16. 23:15","title":"VB 2018: szoros meccsek és tizenegyes-dömping","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b636df22-4050-4188-97c4-23e71283ffe6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata nyílt tervpályázatot hirdetett \"Ottlik-kert\" címen.","shortLead":"Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata nyílt tervpályázatot hirdetett \"Ottlik-kert\" címen.","id":"20180618_Ottlikkert_epul_a_lepukkant_buszvegallomas_helyen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b636df22-4050-4188-97c4-23e71283ffe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d2c219-9335-4162-a658-36c150d1a8ff","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180618_Ottlikkert_epul_a_lepukkant_buszvegallomas_helyen","timestamp":"2018. június. 18. 13:14","title":"„Ottlik-kert” épül a lepukkant buszvégállomás helyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2124b370-b3da-4eaa-b09e-99529bf35b1e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Az innovációs és technológiai miniszter szerint, hogy minisztériumához rendelték a tudmányos akadémia pénzének felét, nem sérti az autonómiájukat. ","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter szerint, hogy minisztériumához rendelték a tudmányos akadémia pénzének felét...","id":"20180616_mta_allamositas_palkovics_laszlo","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2124b370-b3da-4eaa-b09e-99529bf35b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1206b0-4149-405e-830d-fc7565cfc3d5","keywords":null,"link":"/kultura/20180616_mta_allamositas_palkovics_laszlo","timestamp":"2018. június. 16. 19:06","title":"\"Senki nem akarja az MTA-t államosítani\" - üzent Palkovics az akadémikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ddf2dd-1610-4606-80ce-b9c4ad69edec","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Összeszedtük az ország összes jelentősebb fesztiválját. Kattintson és válasszon!","shortLead":"Összeszedtük az ország összes jelentősebb fesztiválját. Kattintson és válasszon!","id":"201824_fesztivalrol_fesztivalra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1ddf2dd-1610-4606-80ce-b9c4ad69edec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a96c8e14-df13-491d-be5f-5631ad7ecc7b","keywords":null,"link":"/kultura/201824_fesztivalrol_fesztivalra","timestamp":"2018. június. 17. 16:00","title":"Fesztiválról fesztiválra: mutatjuk, mit tehet idén nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség keresi, de a lakosság segítségét is kérik.","shortLead":"A rendőrség keresi, de a lakosság segítségét is kérik.","id":"20180616_fogolyszokes_zambo_sandor_mateszalka","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d6089c-f6a0-4724-926e-a8cd5b75e702","keywords":null,"link":"/itthon/20180616_fogolyszokes_zambo_sandor_mateszalka","timestamp":"2018. június. 16. 21:40","title":"Megszökött egy mátészalkai rab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]