Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerinte ugyanazt tesszük, mint a nácik, csak épp kesztyűben.","shortLead":"Szerinte ugyanazt tesszük, mint a nácik, csak épp kesztyűben.","id":"20180617_Naci_mentalitassal_allitotta_parhuzamba_az_abortuszt_Ferenc_papa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a3c212-76e5-494a-975b-86bf2df7e6be","keywords":null,"link":"/elet/20180617_Naci_mentalitassal_allitotta_parhuzamba_az_abortuszt_Ferenc_papa","timestamp":"2018. június. 17. 15:21","title":"Náci mentalitással állította párhuzamba az abortuszt Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50ec4b8f-fa65-454e-8e90-c8d9332de8da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A valójában nőstény Robi korábban bejárta az egész országot, Szlovákia felé terelték, de ő jobban szeret itt lenni.","shortLead":"A valójában nőstény Robi korábban bejárta az egész országot, Szlovákia felé terelték, de ő jobban szeret itt lenni.","id":"20180616_Visszaterhetett_Magyarorszagra_Robi_a_medve","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50ec4b8f-fa65-454e-8e90-c8d9332de8da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2644eab9-3b23-4214-837f-8d56f0e2a344","keywords":null,"link":"/itthon/20180616_Visszaterhetett_Magyarorszagra_Robi_a_medve","timestamp":"2018. június. 16. 13:07","title":"Visszatérhetett Magyarországra Robi, a medve - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95321a78-606d-4b3f-9807-35c04c12188f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A valóságban még ennyi sem jut. ","shortLead":"A valóságban még ennyi sem jut. ","id":"20180616_Ez_most_csak_jatek_350_forintbol_kell_fozni_a_menzaversenye","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=95321a78-606d-4b3f-9807-35c04c12188f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b0a6546-e666-485e-ae70-83f44541f056","keywords":null,"link":"/elet/20180616_Ez_most_csak_jatek_350_forintbol_kell_fozni_a_menzaversenye","timestamp":"2018. június. 16. 19:42","title":"350 forintból kell főzni a menzaversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53135d9e-83bd-4897-96d5-65db86e1efe6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A migránsvitában nem lehetséges a kompromisszum, de nincs is rá semmi szükség - mondta Orbán Viktor egy konferencián, ahol megint megmondta \"milyen a magyar\", és Marxot megnevezte ellenségként.","shortLead":"A migránsvitában nem lehetséges a kompromisszum, de nincs is rá semmi szükség - mondta Orbán Viktor egy konferencián...","id":"20180616_Orban_2030ra_Magyarorszag_unios_befizeto_orszag_lesz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=53135d9e-83bd-4897-96d5-65db86e1efe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f900a2a6-944e-4141-bd77-067c64585941","keywords":null,"link":"/itthon/20180616_Orban_2030ra_Magyarorszag_unios_befizeto_orszag_lesz","timestamp":"2018. június. 16. 16:55","title":"Orbán: 2030-ra Magyarország uniós befizető ország lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69401fa0-203d-48da-b3cc-9fb64548439b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezt a ziccert nem hagyhatta ki apák napján. ","shortLead":"Ezt a ziccert nem hagyhatta ki apák napján. ","id":"20180617_Darth_Vaderrel_koszonti_az_apakat_Mark_Hamill","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69401fa0-203d-48da-b3cc-9fb64548439b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8384789a-dd6a-445c-a309-50ea470d256e","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Darth_Vaderrel_koszonti_az_apakat_Mark_Hamill","timestamp":"2018. június. 17. 18:37","title":"Darth Vaderrel köszönti az apákat Mark Hamill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656b5a6c-4707-4e27-87d2-ca8c9ee9730a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Egyesült Államokban találtak rá arra az elfelejtett Porschéra, ami négy évtizeden át várta, hogy megtalálják.","shortLead":"Az Egyesült Államokban találtak rá arra az elfelejtett Porschéra, ami négy évtizeden át várta, hogy megtalálják.","id":"20180617_porsche_356B_super_90_garazs_elrejtett_auto_veteranauto_klasszikus_auto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=656b5a6c-4707-4e27-87d2-ca8c9ee9730a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfd965b-424c-4ca3-ac82-50887288db09","keywords":null,"link":"/cegauto/20180617_porsche_356B_super_90_garazs_elrejtett_auto_veteranauto_klasszikus_auto","timestamp":"2018. június. 17. 19:56","title":"40 évig porosodott a garázsban a világ egyik legszebb Porschéja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee0f8bda-8658-49a8-87d0-e697364e1a8d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A győri főkapitányság közlekedésrendészeti szakemberei egy járműszerelvényt vezettek ki az autópályáról, amelynek műszaki hiba miatt füstölt a kereke.","shortLead":"A győri főkapitányság közlekedésrendészeti szakemberei egy járműszerelvényt vezettek ki az autópályáról, amelynek...","id":"20180616_kamion_fekhiba_m1_autopalya","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee0f8bda-8658-49a8-87d0-e697364e1a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f29f4537-5c8a-4093-9df6-1c6d8bcb0f90","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_kamion_fekhiba_m1_autopalya","timestamp":"2018. június. 16. 18:16","title":"Füstölt egy kamion kereke az M1-esen – még időben léptek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d166279-fd43-40d6-a38d-8444a63c928a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kérdés indokolt, hiszen Franciaország gazdasági központjában, a fővárosban és a Párizst övező, 10 milliós Ile de France régióban a cégek 55 százalékánál engedélyezték, hogy működjenek a tévék a munkaidő alatt is. Vagyis beismerik, hogy most pár hétig a foci-vb a legfontosabb esemény.","shortLead":"A kérdés indokolt, hiszen Franciaország gazdasági központjában, a fővárosban és a Párizst övező, 10 milliós Ile de...","id":"20180618_A_honap_kerdese_lehete_focimezt_viselni_a_munkahelyen_a_vb_alatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d166279-fd43-40d6-a38d-8444a63c928a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0480ce5-d87a-4bd3-95bb-64a8324486ab","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_A_honap_kerdese_lehete_focimezt_viselni_a_munkahelyen_a_vb_alatt","timestamp":"2018. június. 18. 07:05","title":"A hónap kérdése: lehet-e focimezt viselni a munkahelyen a vb alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]