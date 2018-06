Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7567e04c-4b1e-4312-a4f7-9005d647823b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180617_samsung_bongeszo_adatforgalom_leggyorsabb_szuperszamitogep_national_geographic_folia_foci_vb_fifa_18_szimulacio_magyar_telekom_esim","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7567e04c-4b1e-4312-a4f7-9005d647823b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b2ee54-96ff-47a1-a2b1-c22ccad615d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180617_samsung_bongeszo_adatforgalom_leggyorsabb_szuperszamitogep_national_geographic_folia_foci_vb_fifa_18_szimulacio_magyar_telekom_esim","timestamp":"2018. június. 17. 12:00","title":"Ez történt: a Telekom végre elkezdte a SIM-kártyák felszámolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b682e7-622c-46f4-b0d5-cbfcedb2e232","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy lelkes amatőr készítette az eddigi legszebb felvételt a hawaii vulkánkitörésről. Volt is benne munka rendesen.","shortLead":"Egy lelkes amatőr készítette az eddigi legszebb felvételt a hawaii vulkánkitörésről. Volt is benne munka rendesen.","id":"20180616_kilauea_vulkan_lavafolyam_muholdfelvetel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92b682e7-622c-46f4-b0d5-cbfcedb2e232&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50dddcc7-d9ba-481e-9b78-3e8e64a65f01","keywords":null,"link":"/tudomany/20180616_kilauea_vulkan_lavafolyam_muholdfelvetel","timestamp":"2018. június. 16. 10:03","title":"Lenyűgöző fotó készült a Kilauea vulkán lávafolyamáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9255ea1-b853-4ff8-82bc-a6f58a70708b","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Hiába foglalta el a NER a kulturális intézményeket, mégsem sikerült jobboldali kultúrát teremteni. De Orbán most új rohamra indul.","shortLead":"Hiába foglalta el a NER a kulturális intézményeket, mégsem sikerült jobboldali kultúrát teremteni. De Orbán most új...","id":"20180617_Indul_az_ujabb_kulturharc","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9255ea1-b853-4ff8-82bc-a6f58a70708b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40bdcc3f-9690-483f-9951-93881474c54e","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Indul_az_ujabb_kulturharc","timestamp":"2018. június. 17. 12:30","title":"Fejvadászok jobbról: indul az újabb kultúrharc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa9802c8-8f05-40d5-aaf2-1f45c65e9baf","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Itt a vébé 3. napja. Az első meccsen a franciák 2-1-re győzték le Ausztráliát. Izland történelmi döntetlent hozott össze Messiék ellen, aki 11-est rontott. Peru szépen játszott, de kikapott a dánoktól. Horvátország nagyot lépett a továbbjutás felé.","shortLead":"Itt a vébé 3. napja. Az első meccsen a franciák 2-1-re győzték le Ausztráliát. Izland történelmi döntetlent hozott...","id":"20180616_Indul_a_foci_vebe_3_napja_palyan_a_franciak_es_Argentina_is__ELO","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa9802c8-8f05-40d5-aaf2-1f45c65e9baf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee890f7-4885-419b-aba1-b758e17215a1","keywords":null,"link":"/sport/20180616_Indul_a_foci_vebe_3_napja_palyan_a_franciak_es_Argentina_is__ELO","timestamp":"2018. június. 16. 10:00","title":"VB 2018: a horvátok és a franciák nap nyertesei, Messitől több kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9ac5ef-5ede-49c9-a6a6-693cc80dc96f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Görögország és Macedónia külügyminisztere aláírta vasárnap a megállapodást a névvita rendezéséről, ennek értelmében a volt jugoszláv köztársaságot Észak-Macedóniára nevezik át. ","shortLead":"Görögország és Macedónia külügyminisztere aláírta vasárnap a megállapodást a névvita rendezéséről, ennek értelmében...","id":"20180617_megallapodtak_macedonia_uj_neverol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f9ac5ef-5ede-49c9-a6a6-693cc80dc96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7e42c1-db83-4249-b709-bb06b8d8a098","keywords":null,"link":"/vilag/20180617_megallapodtak_macedonia_uj_neverol","timestamp":"2018. június. 17. 11:48","title":"27 év után megállapodtak Macedónia új nevéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa543df-d7dd-4311-a609-e0e7b4180834","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Már kész a terv: jön a nagy bormásolás. ","shortLead":"Már kész a terv: jön a nagy bormásolás. ","id":"201824_laborbor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2aa543df-d7dd-4311-a609-e0e7b4180834&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c83144-2121-4cb3-9b29-5858411029ac","keywords":null,"link":"/kkv/201824_laborbor","timestamp":"2018. június. 16. 15:30","title":"Laborbor: nem csalnak, csak ámítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b1080dd-2a87-4c5c-94ac-4e3d8b563a23","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A hazai pilóta jól teljesített az első versenyen, melyen nem volt hiány a test-test elleni küzdelemből. Képes beszámolónk.","shortLead":"A hazai pilóta jól teljesített az első versenyen, melyen nem volt hiány a test-test elleni küzdelemből. Képes...","id":"20180616_kamion_europa_bajnoksag_etrc_mogyorod_hungaroring_kiss_norbert_mercedes_oxxo_man_versenykamion","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b1080dd-2a87-4c5c-94ac-4e3d8b563a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c6559b-58b4-4cd2-8159-4f7a78ad356b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180616_kamion_europa_bajnoksag_etrc_mogyorod_hungaroring_kiss_norbert_mercedes_oxxo_man_versenykamion","timestamp":"2018. június. 16. 16:31","title":"Elefántpuszi és egykerekezés is volt ma a Hungaroringen - fotógaléria a kamion-bajnokságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f9bc6e3-3fe1-4519-a45c-db120d040fb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már kitűzték a brit királyi család első meleg esküvőjének időpontját, Lord Ivar Mountbatten nyár végén veszi el James Coyle-t. Mountbattent a volt felesége kíséri oltárhoz. ","shortLead":"Már kitűzték a brit királyi család első meleg esküvőjének időpontját, Lord Ivar Mountbatten nyár végén veszi el James...","id":"20180617_Erzsebet_kiralyno_meleg_unokatestvere_ferjhez_megy","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f9bc6e3-3fe1-4519-a45c-db120d040fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cda8a6b1-3e5c-4635-881a-2e8d26e770bb","keywords":null,"link":"/elet/20180617_Erzsebet_kiralyno_meleg_unokatestvere_ferjhez_megy","timestamp":"2018. június. 17. 14:29","title":"Erzsébet királynő meleg unokatestvére férjhez megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]