Dél-Koreáról és a világbajnokságról egy esemény ugrik be a futballszeretőknek. A 2002-es Japánnal közösen rendezett vb, ahol sokak szerint bírói hátszéllel, de a negyedik helyen végzett a csapat. Bár az utóbbi évtizedek legstabilabb ázsiai vébé résztvevőjévé váltak, idén hatalmas meglepetés lenne már a csoportból továbbjutás is. Van azonban egy sztárjuk, akiben bízhatnak.

Szon Hung-min, az angol Tottenham Hotspur támadója kiemelkedik a dél-koreai keretből. A volt manchesteri Park Ji-sung óta a legnagyobb ígérete a koreai futballnak. Gyors, agresszív, technikás. Minden adottsága megvan, hogy világklasszis legyen éveken belül.

Szon 16 éves volt, mikor Németországba, a Hamburg utánpótlásába került. 18 évesen debütált a felnőtteknél. A Köln elleni meccsen megszerezte első gólját, amivel a csapat történelmének legfiatalabb Bundesliga gólszerzője lett. Karrierje nagyon gyorsan ívelt felfelé. A 2012-13-as szezon hozta el az áttörést. 12 gólt lőtt, és lecsapott rá a Leverkusen.

Leverkusenben ott folytatta, ahol Hamburgban befejezte. A Bundesligában mindkét szezonjában 10 gól felett lőtt. Emellett bemutatkozhatott a Bajnokok Ligájában, ahol a 2014-15-ös idényben 5 gólt szerzett. Teljesítményére több nagy klub is felfigyelt, majd ő lett minden idők legdrágábban eladott ázsiai játékosa.

© AFP / DPPI / Alan Franklin

Az angol Tottenham csapata 22 millió fontot fizetett Szonért, de minden egyes pennyt megért a koreai. Az angol bajnokságban 30 gólt szerzett 3 idény alatt, amivel a legeredményesebb dél-koreai futballista lett a Premier League történelmében. Értékét jelenleg 50 millió euróra becsüli a transfermarkt.de oldal.

A válogatottban fiatal kora ellenére 67 fellépésnél jár, és 21 találatnál. A 2014-es világbajnokságon Algéria ellen gólt szerzett, de 4-2-re kikaptak. Nemrég a Four Four Two nevű újságban arról nyilatkozott, hogy álma egyszer megnyerni az Aranylabdát. Nos, Ázsiában már 2015-ben és 2017-ben is megkapta az Aranylabdát. Képességei alapján pedig valóban reménykedhet benne, hogy egyszer nem csak Ázsia, hanem a világ legjobb játékosa lesz.

Dél-Korea válogatottja az F csoportban hétfőn 14 órakor Svédországgal találkozik, majd szombaton Mexikóval, jövő szerdán pedig Németországgal mérkőznek meg.