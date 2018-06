Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9371eec-6e44-4171-a297-b92dbfa1ea1f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A brazil focista új hajjal indította a vébét, de szerencsét nem hozott neki, 1-1-et játszottak Svájccal. Cantonának sem áll rosszul a fürt, vagyis a fürtökben lógó tészta.","shortLead":"A brazil focista új hajjal indította a vébét, de szerencsét nem hozott neki, 1-1-et játszottak Svájccal. Cantonának sem...","id":"20180618_Cantona_leutanozta_Neymar_hajat_a_fejere_boritott_egy_tal_spagettit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9371eec-6e44-4171-a297-b92dbfa1ea1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa904ed-d864-4f83-8436-3bbce03a1886","keywords":null,"link":"/sport/20180618_Cantona_leutanozta_Neymar_hajat_a_fejere_boritott_egy_tal_spagettit","timestamp":"2018. június. 18. 16:29","title":"Cantona leutánozta Neymar haját, a fejére borított egy tál spagettit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc8975e-97be-4e77-9de0-b5e1186f5892","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tavaly már csaknem 140 milliárd forintos forgalmat bonyolított le az előző évben még mintegy 125 milliárdosra becsült magyarországi barkácspiac, melynek négyötöde az OBI és a Praktiker kezében van.","shortLead":"Tavaly már csaknem 140 milliárd forintos forgalmat bonyolított le az előző évben még mintegy 125 milliárdosra becsült...","id":"20180619_felujitasok_porgetik_a_barkacsaruhazak_forgalmat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2dc8975e-97be-4e77-9de0-b5e1186f5892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035b6c51-20db-4c09-8656-fae082f3a4d4","keywords":null,"link":"/kkv/20180619_felujitasok_porgetik_a_barkacsaruhazak_forgalmat","timestamp":"2018. június. 19. 05:40","title":"Felújítások pörgetik a barkácsáruházak forgalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27228a6d-8998-4983-90ae-41d6cf5ad5a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyon rájár a rúd mostanság az Intelre, a Meltdown és a Spectre sebezhetőségek után most egy újabbat találtak, amelyik tulajdonképpen minden modern Intel processzort érinti. Az viszont jó hír, hogy nem annyira veszélyes, mint a korábbiak.","shortLead":"Nagyon rájár a rúd mostanság az Intelre, a Meltdown és a Spectre sebezhetőségek után most egy újabbat találtak, amelyik...","id":"20180618_lazy_fp_state_restore_sebezhetoseg_a_modern_intel_processzorokban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27228a6d-8998-4983-90ae-41d6cf5ad5a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3eb4b79f-ca8c-4287-b765-7a9570a34191","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_lazy_fp_state_restore_sebezhetoseg_a_modern_intel_processzorokban","timestamp":"2018. június. 18. 13:03","title":"Ez már több mint kínos: újabb sebezhetőséget találtak az Intel processzorokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba9827ab-5307-47f9-b5d0-279f906a93f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állampolgárok segítségét kéri a rendőrség annak az ismeretlen férfinak az azonosításához, aki a nagykörúti villamoson elővette a nemi szervét.\r

","shortLead":"Az állampolgárok segítségét kéri a rendőrség annak az ismeretlen férfinak az azonosításához, aki a nagykörúti...","id":"20180619_felvette_a_szemeremsertot_a_villamos_kameraja","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba9827ab-5307-47f9-b5d0-279f906a93f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c40f60c-b617-4117-bae1-b3cadf0529ce","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_felvette_a_szemeremsertot_a_villamos_kameraja","timestamp":"2018. június. 19. 06:36","title":"Felvette a szeméremsértőt a villamos kamerája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"682eacaf-a74e-465b-bcb9-fcd936b58e17","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Legjobb lenne a helyszínen, a stadionokban nézni a vb-meccseket, de ez ugyebár keveseknek adatik meg. Maradna az otthoni karosszék, de szerencsére nyár van, ezért vétek lenne kihagyni a szabadtéri meccsnézést. Végül is a szurkolás alapvetően közösségi élmény. Segítünk: bejártuk a legjobb kiülős helyeket Budapesten, és elmondjuk, hova érdemes kiköltözni esténként.","shortLead":"Legjobb lenne a helyszínen, a stadionokban nézni a vb-meccseket, de ez ugyebár keveseknek adatik meg. Maradna...","id":"20180618_kiulos_helyek_vb","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=682eacaf-a74e-465b-bcb9-fcd936b58e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3cb7c4-6b6b-4a29-ab73-78d9fd05bfee","keywords":null,"link":"/elet/20180618_kiulos_helyek_vb","timestamp":"2018. június. 18. 20:30","title":"Megosztaná a gólok örömét? Ezek a legjobb kiülős helyek a közösségi szurkolásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5938b993-124f-4810-8099-8db345d29481","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kórházban életét vesztette két fiatal a svédországi Malmőben történt hétfő esti lövöldözés sebesültjei közül.","shortLead":"Kórházban életét vesztette két fiatal a svédországi Malmőben történt hétfő esti lövöldözés sebesültjei közül.","id":"20180619_ket_halottja_van_a_malmoi_lovoldozesnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5938b993-124f-4810-8099-8db345d29481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19cadc0-19b8-486b-9855-5010f6b7c940","keywords":null,"link":"/vilag/20180619_ket_halottja_van_a_malmoi_lovoldozesnek","timestamp":"2018. június. 19. 06:14","title":"Két halottja van a malmői lövöldözésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2a0675c-bb32-4508-bd55-0cca4ef79df3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Oroszország nem az a hely, ahol jelenleg tömeges mennyiségben lehet árusítani elektromos járműveket.","shortLead":"Oroszország nem az a hely, ahol jelenleg tömeges mennyiségben lehet árusítani elektromos járműveket.","id":"20180618_lada_orosz_auto_villanyauto_akkumulator_elektromos_nissan_leaf_tesla_model_x","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c2a0675c-bb32-4508-bd55-0cca4ef79df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fc15fbe-d146-44d9-bb09-15838ee3fbb8","keywords":null,"link":"/cegauto/20180618_lada_orosz_auto_villanyauto_akkumulator_elektromos_nissan_leaf_tesla_model_x","timestamp":"2018. június. 18. 11:21","title":"A Lada országában szinte senkinek sem kellenek a villanyautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63285e4f-d435-48c4-9428-b642fa5143e8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatói olyan rendszert fejlesztettek, amely képes a visszaverődő rádiójelekből megállapítani, hányan vannak és épp mit csinálnak az emberek egy zárt szobában.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatói olyan rendszert fejlesztettek, amely képes a visszaverődő rádiójelekből...","id":"20180619_mit_mesterseges_intelligencia_wifi_nyomkovetes_atlat_a_falon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63285e4f-d435-48c4-9428-b642fa5143e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd053404-6b4b-43d8-867c-dd5177d90b2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_mit_mesterseges_intelligencia_wifi_nyomkovetes_atlat_a_falon","timestamp":"2018. június. 19. 07:02","title":"Sci-fiből lett valóság: a mesterséges intelligencia már \"belát\" egy zárt szobába is, és megmondja, ki hogyan mozog","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]