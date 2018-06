Van-e ennél nagyobb sportesemény a világon? Egyesek szerint az olimpia az, mások állítják, a labdarúgó világbajnokság a csúcs. Ha így van, akkor most itt a csúcs: június 14. és július 15. között foci-vb Oroszországban. Kövesse az eseményeket – meccseket percről percre, híreket, elemzéseket, publicisztikákat és jegyzeteket – a hvg.hu-val.

Az oroszoknál boldogabb nép aligha akadt széles e világos kedd este. (Nem, még a magyar sem, pedig csak pár órával korábban tudta meg, hogy a kormány mindenki legnagyobb örömére bevezeti a bevándorlási különadót, igaz, mellé kiderült a pálinka drágulása is.) Az oroszok ugyanis nemcsak annak örülhettek, hogy válogatottjuk ismét győzött, és ismét elég magabiztosan, de ez egyben lényegében a csoportból továbbjutást is jelenti, amire nem volt még példa azóta, hogy nem Szovjetuniónak nevezik birodalmukat. Bár igazság szerint az A-csoport második körének első meccsén, Egyiptom ellen tulajdonképpen egyszer sem volt veszélyben az orosz továbbjutás. Pedig az afriakaik bevetették legnagyobb, ám teljesen még fel nem épült sztárjukat, Mohamed Szalahot is, de Európa egyik legjobb góllövője messze nem a legjobb formájában játszott, meg ugye nem ugyanazok szolgáták ki labdával, akik a Liverpoolban szokták, és ez nagy hátrány.

© AFP / Pul Ellis

Szalah így is rúgott el gólt, tizenegyesből, amelyet ráadásul az ő lerántásáért adtak meg - de nem könnyen. És itt éreztük először a világbajnokságon azt, amit a címben megfogalmaztunk. Hiába volt ugyanis nyilvánvaló, hogy az egyiptomi csatárt a tizenhatoson belül rántották le, Caceres argentin bíró szabadrúgást ítélt, egy méterre a vonaltól. Aztán persze jött a titakozás, a bíró fülére pedig rászóltak a videószobából, hogy ne hülyéskedjen már. Akkor pedig már amúgy is 3-0 volt az oroszok javára, és mindössze 20 perc volt hátra a meccsből, így tizenegyes lett.

De nem ez volt az egyetlen hasonló helyzet. Az oroszok első góljánál (egy végtelenül szerencsétlen öngól, amikor Fathi egy teljesen veszélytelen, távoli orosz lövésbe beletette a lábát, onnan meg a labda a hálóba ment) az egyiptomiak állították, az emberüket csúnyán lökték, ezért hibázott. Itt azonban nem volt visszanézés. Miként nem volt pár perccel az egyiptomi szépítés után sem, amikor ismét csak egészen nyilvánvalóan lerántották egy játékosukat az orosz tizenhatoson belül. Mindez persze vitathatü is, de volt egy ilyen ebben a meccsbe. Amely mérkőzés egyébként az eredményt tekintve teljesen egyértelmű volt:az oroszok 15 perc alatt kivégezték Egyiptomot, ennyi kellett nekik három gólhoz , és ezzel kettőből kettőt nyertek (kedden tehát: 3-1), amivel csoportelsők és 99 százalékban továbbjutók. A sorrend majd alighanem az orosz-uruguayi meccsen dől el, a harmadik körben - feltéve persze, hogy a dél-amerikaiak legyőzik szerdán Szaúd-Arábiát, de nincs okunk ebben nagyon kételkedni.

© AFP / Christophe Simon

Kedden lejátszották a H-csoport első két meccsét is: Kolumbia-Japán és Lengyelország-Szenegál. Ebből az előbbi tűnt egyértelműbbnek, James Rodríguezék győzelmét várta jóformán mindenki, a bátrabban tippelők is csak egy döntetlen kockáztattak meg. Aztán jött a harmadik perc, amikor Sanchez védő kézzel állított meg egy üres kapura tartó lövést, és mivel a mozdulat elég egyértelműen szándékos volt, ő egyből pirost kapott, Japán pedig tizenegyest, amit Kagawa be is lőtt becsülettel.

© AFP / Jack Guez

Kolumbia elég nagy bajba került tehát már az elején: ember- és gólhátrány, a legkevésbé sem bíztató előjelek. Nem is jöttek ki jól belőle. Egyszer ugyan még egyenlítettek, de Japán lőtt még egyet, ezzel szereztek három pontot, és egyébként alighanem sok szimpatizánst is. Elszántan és ügyesen fociztak ugyanis, megérdemelten nyertek (2-1), és akár tovább is juthatnak, bár azért a lengyelek és Szenegál ellen nem lesz egyszerű az újabb pontszerzés.

Főként e két csapat szintén keddi meccse után, ahol a kiemelként érkező lengyelek tulajdonképpen másfél öngóllal segítették afrikai ellenfelüket (az egyik gól egészen az volt, a másiknál csak egy öngyilkos hazaadást kínáltak fel Szenegálnak, amely köszönte, ki is használta az üres kapus lehetőséget), ők viszont csak egyet rúgtak (1-2), így egyből jókora hátrányba kerültek, és hát nekik például Kolumbia még hátravan, az pedig nagyon nem egyszerű meccs lesz.

© AFP / frederico Gambarini

Itt tartunk tehát most, a kedd este elkezdődött második csoportkör folytatódik szerdától, amikor is kiderült, mire képesek a spanyolok és a portugálok immár nem egymás ellen, meg persze Uruguay is pályára lép, és próbál gólarányt javítani Szaúd-Arábia ellen.