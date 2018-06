Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6eeec95-07ca-4730-a23e-ae1b8c912afb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google elérhetővé tette az Android Messages alkalmazás webes változatát, amelyet a következő napokban fokozatosan kapcsolnak be mindenkinél.","shortLead":"A Google elérhetővé tette az Android Messages alkalmazás webes változatát, amelyet a következő napokban fokozatosan...","id":"20180619_android_messages_uzenetkuldo_alkalmazas_bongeszo_ingyen_sms_imessage","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6eeec95-07ca-4730-a23e-ae1b8c912afb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df9378e-654e-4c0d-a866-cebc853608b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_android_messages_uzenetkuldo_alkalmazas_bongeszo_ingyen_sms_imessage","timestamp":"2018. június. 19. 09:03","title":"Androidos telefonja van? Mostantól ingyen küldhet SMS-t a számítógépe böngészőjéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8184e498-db19-412c-98ae-5503cc415550","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy éve Costa Rica sorra hozta a meglepetéseket, most egyelőre nem jött össze, bár nagyon szoros meccset játszottak a szerbekkel.","shortLead":"Négy éve Costa Rica sorra hozta a meglepetéseket, most egyelőre nem jött össze, bár nagyon szoros meccset játszottak...","id":"20180617_A_szerbek_tul_vannak_a_kotelezon_10ra_gyoztek_Costa_Rica_ellen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8184e498-db19-412c-98ae-5503cc415550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f0531e1-bb1c-4e49-a44c-0bf2dbab41f6","keywords":null,"link":"/sport/20180617_A_szerbek_tul_vannak_a_kotelezon_10ra_gyoztek_Costa_Rica_ellen","timestamp":"2018. június. 17. 15:42","title":"A szerbek túl vannak a kötelezőn: 1-0-ra győztek Costa Rica ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Veszélyben az európai kultúra, ezért keresztény vezetés szakirányú továbbképzést indít a Kaposvári Egyetem.

","shortLead":"Veszélyben az európai kultúra, ezért keresztény vezetés szakirányú továbbképzést indít a Kaposvári Egyetem.

","id":"20180618_Kereszteny_vezetes_szak_indul_a_Kaposvari_Egyetemen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53c4650c-8692-4b86-98d1-b129a471549f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e2e4fc3-88bf-4abd-b27a-f49dab3bb788","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Kereszteny_vezetes_szak_indul_a_Kaposvari_Egyetemen","timestamp":"2018. június. 18. 17:05","title":"Keresztény vezetés szak indul a Kaposvári Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69401fa0-203d-48da-b3cc-9fb64548439b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezt a ziccert nem hagyhatta ki apák napján. ","shortLead":"Ezt a ziccert nem hagyhatta ki apák napján. ","id":"20180617_Darth_Vaderrel_koszonti_az_apakat_Mark_Hamill","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69401fa0-203d-48da-b3cc-9fb64548439b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8384789a-dd6a-445c-a309-50ea470d256e","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Darth_Vaderrel_koszonti_az_apakat_Mark_Hamill","timestamp":"2018. június. 17. 18:37","title":"Darth Vaderrel köszönti az apákat Mark Hamill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104ab5f9-3061-4495-8363-b9a0646a999f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ami nem sikerült a világbajnokság esélyes csapatainak, azt hozta a favoritok tágabb köréhez sorolt Belgium: végelszámolásban magabiztosan, 3:0-ra verték a vb-újonc Panamát. Azért az első félidő De Bruyne-éknek sem sikerült fényesen. Ám Mertens mesteri akciója megtörte a jeget, és Lukaku két szépen felépített támadásból biztosította a győzelmet.","shortLead":"Ami nem sikerült a világbajnokság esélyes csapatainak, azt hozta a favoritok tágabb köréhez sorolt Belgium...","id":"20180618_A_belgak_nem_hibaztak_magabiztosan_vertek_Panamat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=104ab5f9-3061-4495-8363-b9a0646a999f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b73f25b-2f27-46c3-8386-2e7f44e1b78b","keywords":null,"link":"/sport/20180618_A_belgak_nem_hibaztak_magabiztosan_vertek_Panamat","timestamp":"2018. június. 18. 18:58","title":"A belgák nem hibáztak, magabiztosan verték Panamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf351b17-1a15-494c-a60e-765f3ae44142","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A társaságok mostanra összegezték a június eleje óta benyújtott kárigényeket.","shortLead":"A társaságok mostanra összegezték a június eleje óta benyújtott kárigényeket.","id":"20180618_Melyen_a_zsebukbe_kell_nyulniuk_a_biztositoknak_milliardos_a_kora_nyari_viharkar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf351b17-1a15-494c-a60e-765f3ae44142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb10d88c-f6d4-4d23-81e4-5f0c3c813349","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_Melyen_a_zsebukbe_kell_nyulniuk_a_biztositoknak_milliardos_a_kora_nyari_viharkar","timestamp":"2018. június. 18. 09:58","title":"Mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk a biztosítóknak: milliárdos a kora nyári viharkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1ddf2dd-1610-4606-80ce-b9c4ad69edec","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Összeszedtük az ország összes jelentősebb fesztiválját. Kattintson és válasszon!","shortLead":"Összeszedtük az ország összes jelentősebb fesztiválját. Kattintson és válasszon!","id":"201824_fesztivalrol_fesztivalra","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1ddf2dd-1610-4606-80ce-b9c4ad69edec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a96c8e14-df13-491d-be5f-5631ad7ecc7b","keywords":null,"link":"/kultura/201824_fesztivalrol_fesztivalra","timestamp":"2018. június. 17. 16:00","title":"Fesztiválról fesztiválra: mutatjuk, mit tehet idén nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9574801b-2922-405d-994d-44e395903e93","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elég nagy keveredés van a közbeszédben a finnugorizmus, őstörténet, genetika tárgykörében. Maga az emberminiszter is keveri a genetikát a nyelvtörténettel. Az akadémia most újra tisztázza a dolgot.\r

","shortLead":"Elég nagy keveredés van a közbeszédben a finnugorizmus, őstörténet, genetika tárgykörében. Maga az emberminiszter is...","id":"20180619_MTA_Nem_mi_vagyunk_finnugor_eredetuek_hanem_a_nyelvunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9574801b-2922-405d-994d-44e395903e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08dbc44-9cd7-4fcf-b181-a855775e73cf","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_MTA_Nem_mi_vagyunk_finnugor_eredetuek_hanem_a_nyelvunk","timestamp":"2018. június. 19. 10:58","title":"MTA: Nem mi vagyunk finnugor eredetűek, hanem a nyelvünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]