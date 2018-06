Oroszország magabiztos győzelem, Egyiptom egy nagyon peches vereség után érkezett az A-csoport második körös meccsére, így világos volt a felállás: előbbinek akár egy döntetlen is jó, de győzelemmel továbbjut, utóbbi egy vereséggel gyakorlatilag kiesik. Egyiptom be is dobta legnagyobb (de csak 75-80 százalékos egészségi állapotban lévő) sztárját: a liverpoolos Mohamed Szalahot, hátha már a jelenléte is lendületet ad a csapatnak.

Adott, nem vitás. Egy küzdelmes első félidőre mindenképpen, amikor ugyan az oroszok támadtak többet, ám Egyiptomnak is volt helyzete (pont Szalahnak), a vége meg 0-0.

A második félidő azonban egyenesek csapássorozattal kezdődött Egyiptom számára. A 47. percben Fatih vétett el egy felszabadítást: egy borzalmas orosz lövésbe nyúlt bele rosszul, és saját kapuba lőtt gólt (1-0). A Tizenegy perc múlva azonban már az oroszok találtak be, egész pontosan az immár harmadik gólját szerző Cserisev lőtt be nagyon magabiztosan egy jobbról begurított labdát (2-0). Itt már lehetett sejteni, hogy ez a meccs lefutott, de két perc múlva Dzjuba 15 méterre a kaputól mellel vett át egy beívelést, majd kicselezte védőjét, és e nagyszerű mozdulatsor végén nagyon szép gólt lőtt (3-0).

Egyiptom álmai tehát véget értek, de legalább szépen ébredtek: becseréltek még két csatárt, és nekiestek a házigazdáknak, hátha rúgnak legalább egy gólt. Összejött. Tíz perccel a harmadik gól után, a 72.-ben Szalahot lerántották a tizenhatoson belül, a bíró azonban ragaszkodott ahhoz, hogy kívül volt, tehát maximum szabadrúgás jár. Aztán jött a videóbírózás és az ítéletmódosítás: tizenegyes. Ezt pedig Szalah kétségeket nem hagyva berúgta, (3-1).

© AFP

Innen kezdve már csak próbálkozások voltak, de igazából mindkét oldalon erőtlenek. Ezzel Oroszország továbbjut a csoportból (majd Uruguay ellen dől el, hogy elsőként vagy másodiknak), Egyiptom pedig még játszik majd egy ki-ki meccset a harmadik helyért Szaúd-Arábiával.