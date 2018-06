Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4082bad-4752-4636-891a-61d27a7c7ab5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az angol szurkolók sosem visszafogottságukról voltak híresek. Most sem hűvösen, kimérten várják csapatuk nyitómeccsét.","shortLead":"Az angol szurkolók sosem visszafogottságukról voltak híresek. Most sem hűvösen, kimérten várják csapatuk nyitómeccsét.","id":"20180617_Igy_buliznak_az_angol_szurkolok_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4082bad-4752-4636-891a-61d27a7c7ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ac91a6-a31e-44ab-b4bd-f636242778f4","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Igy_buliznak_az_angol_szurkolok_video","timestamp":"2018. június. 17. 11:55","title":"Így buliznak az angol szurkolók (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2f6126f-7fe9-4f1a-8d36-f8f5d75ff653","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Évek óta összegyűlnek az egyik csehországi erdőben a legkeményebb A hobbit-rajongók, hogy a regény híres csatáját megelevenítsék. ","shortLead":"Évek óta összegyűlnek az egyik csehországi erdőben a legkeményebb A hobbit-rajongók, hogy a regény híres csatáját...","id":"20180617_Tobb_szaz_hobbitfanatikus_csatazott_egy_cseh_erdoben__fotok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2f6126f-7fe9-4f1a-8d36-f8f5d75ff653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e867db-0b82-4ce1-8928-6449dfc92e34","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_Tobb_szaz_hobbitfanatikus_csatazott_egy_cseh_erdoben__fotok","timestamp":"2018. június. 17. 17:34","title":"Több száz hobbitfanatikus csatázott egy cseh erdőben - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec8d3e94-d9d2-4cb9-aa6d-3c3e30613fc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Videó is készült a találkozásról. Az illetékes nemzeti park szerint nem Robi kocogott át az úton. ","shortLead":"Videó is készült a találkozásról. Az illetékes nemzeti park szerint nem Robi kocogott át az úton. ","id":"20180617_miskolcon_filmeztek_le_robi_medvet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec8d3e94-d9d2-4cb9-aa6d-3c3e30613fc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3db9f533-aaef-4ddf-bb73-c5383b38d37c","keywords":null,"link":"/elet/20180617_miskolcon_filmeztek_le_robi_medvet","timestamp":"2018. június. 17. 10:27","title":"\"Mi van, medve?!\" – hajnalban Miskolcon megint medvét láttak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5568df-3e47-43a4-9f81-2764c63f9af2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Aki csapata első világbajnoki meccsén kivédte Messi büntetőjét.","shortLead":"Aki csapata első világbajnoki meccsén kivédte Messi büntetőjét.","id":"20180617_zsenialis_reklamot_rendezett_a_vbre_az_izlandi_kapus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3b5568df-3e47-43a4-9f81-2764c63f9af2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4270b981-0c1a-4e1c-a285-87bca947b33e","keywords":null,"link":"/kultura/20180617_zsenialis_reklamot_rendezett_a_vbre_az_izlandi_kapus","timestamp":"2018. június. 17. 18:30","title":"Zseniális reklámot rendezett a vb-re az argentinok réme - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0eab7b-eedb-49e5-af73-1bf44e74120e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP illetékes testülete megállapította, a volt pártelnök fegyelmi vétséget követett el.","shortLead":"Az MSZP illetékes testülete megállapította, a volt pártelnök fegyelmi vétséget követett el.","id":"20180618_Molnar_Gyula_megrovas_mszp_fodor","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed0eab7b-eedb-49e5-af73-1bf44e74120e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeda38ac-b4a4-435a-9e65-4ee7f8f6e591","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Molnar_Gyula_megrovas_mszp_fodor","timestamp":"2018. június. 18. 19:02","title":"Molnár Gyula megrovást kapott a 60 milliós szerződés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a855ce-f3be-44e2-a53b-822fa651d817","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmas csatában 1-0-ra nyert Mexikó válogatottja a címvédő Németország ellen a focivébén. A szurkolók megőrültek.","shortLead":"Hatalmas csatában 1-0-ra nyert Mexikó válogatottja a címvédő Németország ellen a focivébén. A szurkolók megőrültek.","id":"20180617_meg_a_fold_is_beleremegett_a_mexikoi_gyozelembe_szo_szerint","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0a855ce-f3be-44e2-a53b-822fa651d817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59252251-32d3-4f8c-a1ca-4b23e9ec511d","keywords":null,"link":"/elet/20180617_meg_a_fold_is_beleremegett_a_mexikoi_gyozelembe_szo_szerint","timestamp":"2018. június. 17. 20:05","title":"Még a föld is beleremegett a mexikói győzelembe - szó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5598c679-5c2a-4a3c-8f06-7d402ad851e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök a Helmut Kohl egykori német kancellár halálának rendezett tanácskozáson beszélt erről. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök a Helmut Kohl egykori német kancellár halálának rendezett tanácskozáson beszélt erről. ","id":"20180618_Orban_bevandorlasellenes_partformaciot_hozna_letre_a_jovo_evi_EPvalasztasra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5598c679-5c2a-4a3c-8f06-7d402ad851e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1349dc-ddca-4c2a-a1f8-72a51ace4a25","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Orban_bevandorlasellenes_partformaciot_hozna_letre_a_jovo_evi_EPvalasztasra","timestamp":"2018. június. 18. 21:25","title":"Orbán bevándorlásellenes pártformációt hozna létre a jövő évi EP-választásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Alzheimer-kórt nem lehet gyógyítani, a világszerte zajló gyógyszeres kísérletek sorra vallanak kudarcot. Legutóbb két gyógyszeripari nagyvállalat fújta le a kísérletét, pedig nagy reményeket fűztek a kezelésükhöz. ","shortLead":"Az Alzheimer-kórt nem lehet gyógyítani, a világszerte zajló gyógyszeres kísérletek sorra vallanak kudarcot. Legutóbb...","id":"20180618_35_millio_embert_erint_ez_a_betegseg_de_a_kutatok_meg_mindig_csak_tapogatoznak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b404f568-9847-472e-ab2a-729968178b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0247c76e-d061-4b6b-b15f-313291af1574","keywords":null,"link":"/elet/20180618_35_millio_embert_erint_ez_a_betegseg_de_a_kutatok_meg_mindig_csak_tapogatoznak","timestamp":"2018. június. 18. 12:08","title":"35 millió embert érint ez a betegség, de a kutatók még mindig csak tapogatóznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]