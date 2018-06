Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lyukaszászló-adományozással szeretné elérni az antikommunista követelések politikai napirendre tűzését Pongrátz András, néhai Pongrátz Gergely szintén szabadságharcos testvére és Novák Előd korábbi jobbikos politikus.","shortLead":"Lyukaszászló-adományozással szeretné elérni az antikommunista követelések politikai napirendre tűzését Pongrátz András...","id":"20180617_jobbikbol_kivalt_mi_hazank_mozgalom_elso_akcioja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15e81119-012a-44ec-8ba5-e3adefcf46f7","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_jobbikbol_kivalt_mi_hazank_mozgalom_elso_akcioja","timestamp":"2018. június. 17. 12:47","title":"Bejelentették a Jobbikból kivált Mi Hazánk mozgalom első akcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e27f600-0582-46a6-a35a-33605ffc015c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Huszonnyolc év elteltével szerzett ismét angol labdarúgó két gólt egy világbajnoki mérkőzésen: ez a bravúr Harry Kane-nek sikerült Volgográdban, a tunéziaiak elleni hétfői találkozón.","shortLead":"Huszonnyolc év elteltével szerzett ismét angol labdarúgó két gólt egy világbajnoki mérkőzésen: ez a bravúr Harry...","id":"20180619_harry_kane_ket_gol_angol_valogatott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e27f600-0582-46a6-a35a-33605ffc015c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baceb358-f814-4f10-83af-877000f65ba4","keywords":null,"link":"/sport/20180619_harry_kane_ket_gol_angol_valogatott","timestamp":"2018. június. 19. 11:37","title":"Harry Kane olyat tett, amire 28 éve nem volt képes angol focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Bihar Megyei Törvényszék hétfőn nyolc év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a korrupciós bűncselekményekkel vádolt Kiss Sándort, a Bihar megyei önkormányzat korábbi elnökét.","shortLead":"A Bihar Megyei Törvényszék hétfőn nyolc év letöltendő börtönbüntetésre ítélte a korrupciós bűncselekményekkel vádolt...","id":"20180618_Nyolc_evet_kapott_egy_korrupt_magyar_politikus_Romaniaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d418ea7-7084-4244-aebc-a5fb029f8b82","keywords":null,"link":"/vilag/20180618_Nyolc_evet_kapott_egy_korrupt_magyar_politikus_Romaniaban","timestamp":"2018. június. 18. 21:55","title":"Nyolc évet kapott egy korrupt magyar politikus Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c64a9e2-02c0-44d5-a1f0-ce3560882249","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megvonta az eddigi tagdíjkedvezményeket a Magyar Orvosi Kamara a nyugdíjasaitól, a pályakezdőktől és a rokkantsági ellátásban részesülőktől. A kamara a területi szervezeti tanácsában döntött erről, a tagság szerint az ő jóváhagyásuk nélkül.","shortLead":"Megvonta az eddigi tagdíjkedvezményeket a Magyar Orvosi Kamara a nyugdíjasaitól, a pályakezdőktől és a rokkantsági...","id":"20180618_Nem_sikerult_duplajara_emelni_a_kamarai_tagdijat_most_a_rokkantakat_sarcoljak","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c64a9e2-02c0-44d5-a1f0-ce3560882249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f86784-498d-48fa-adbf-9cf292b26dbe","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_Nem_sikerult_duplajara_emelni_a_kamarai_tagdijat_most_a_rokkantakat_sarcoljak","timestamp":"2018. június. 18. 10:36","title":"Nem sikerült duplájára emelni a kamarai tagdíjat, most a rokkantakat sarcolják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"679c898d-d825-43d8-839b-2dc9404740d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lap úgy tudja, Orbán Viktor át akarja variálni a kormányhű médiabirodalmat. ","shortLead":"A lap úgy tudja, Orbán Viktor át akarja variálni a kormányhű médiabirodalmat. ","id":"20180618_Nepszava_Meszaroshoz_kerulhet_a_TV2","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=679c898d-d825-43d8-839b-2dc9404740d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2c0a74e-b374-4d54-989f-bbcbb5f5e487","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180618_Nepszava_Meszaroshoz_kerulhet_a_TV2","timestamp":"2018. június. 18. 07:17","title":"Népszava: Mészároshoz kerülhet a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c32b595-e107-413c-891e-9923ee35023e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Andy Vajna érdekeltségébe tartozó Bors azt írja, hogy az elvi döntés már megszületett a belga tréner elbocsátásáról, az őszi tétmeccseknek már nem vele vág neki a magyar labdarúgó-válogatott.","shortLead":"Az Andy Vajna érdekeltségébe tartozó Bors azt írja, hogy az elvi döntés már megszületett a belga tréner elbocsátásáról...","id":"20180619_szlovak_klub_trenere_lehet_leekens_utoda","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c32b595-e107-413c-891e-9923ee35023e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c6a064b-6cd0-47a1-a42d-be4bf362b4d4","keywords":null,"link":"/sport/20180619_szlovak_klub_trenere_lehet_leekens_utoda","timestamp":"2018. június. 19. 06:01","title":"Szlovák klub trénere lehet Leekens utóda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d166279-fd43-40d6-a38d-8444a63c928a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kérdés indokolt, hiszen Franciaország gazdasági központjában, a fővárosban és a Párizst övező, 10 milliós Ile de France régióban a cégek 55 százalékánál engedélyezték, hogy működjenek a tévék a munkaidő alatt is. Vagyis beismerik, hogy most pár hétig a foci-vb a legfontosabb esemény.","shortLead":"A kérdés indokolt, hiszen Franciaország gazdasági központjában, a fővárosban és a Párizst övező, 10 milliós Ile de...","id":"20180618_A_honap_kerdese_lehete_focimezt_viselni_a_munkahelyen_a_vb_alatt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d166279-fd43-40d6-a38d-8444a63c928a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0480ce5-d87a-4bd3-95bb-64a8324486ab","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_A_honap_kerdese_lehete_focimezt_viselni_a_munkahelyen_a_vb_alatt","timestamp":"2018. június. 18. 07:05","title":"A hónap kérdése: lehet-e focimezt viselni a munkahelyen a vb alatt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6be468a-3bcd-452b-9b6b-8165f65bb72a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Fenékpuszta környékén talált legkorábbi tárgyak a középső rézkorból származnak. ","shortLead":"A Fenékpuszta környékén talált legkorábbi tárgyak a középső rézkorból származnak. ","id":"20180619_Hatezer_eves_leleteket_talaltak_az_M76os_epitesenel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6be468a-3bcd-452b-9b6b-8165f65bb72a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c49f27-8af2-435e-849d-1c0dd2317700","keywords":null,"link":"/elet/20180619_Hatezer_eves_leleteket_talaltak_az_M76os_epitesenel","timestamp":"2018. június. 19. 08:17","title":"Hatezer éves leleteket találtak az M76-os építésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]