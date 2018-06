Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d74c69d-b848-4c30-8237-d1ea8267b41b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Sok olyan intelligens és önálló nőt ismerünk, akinek nehézségei vannak a társtalálás terén? A jelenség óriási problémává nőtte ki magát, de vajon mi állhat a háttérben? ","shortLead":"Sok olyan intelligens és önálló nőt ismerünk, akinek nehézségei vannak a társtalálás terén? A jelenség óriási...","id":"20180617_Hogyan_talaljon_part_az_okos_es_eros_no","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d74c69d-b848-4c30-8237-d1ea8267b41b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192daef2-1a52-4dd5-9fbc-c5ec2a729fb8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180617_Hogyan_talaljon_part_az_okos_es_eros_no","timestamp":"2018. június. 17. 20:15","title":"Hogyan találjon párt az okos és erős nő?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"620c18c2-acc2-4c6e-80f9-9b05f1854bb5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság szerint a Miniszterelnökségen belül működő közbeszerzési felügyeleti főosztály átengedte a szabálytalan közbeszerzéseket, ezért most százmilliárdos nagyságrendű támogatásmegvonást tartanak indokoltnak. ","shortLead":"Az Európai Bizottság szerint a Miniszterelnökségen belül működő közbeszerzési felügyeleti főosztály átengedte...","id":"20180618_Level_Brusszelbol_szabalytalan_kozbeszerzeseket_bonyolitott_a_Lazarvezette_Miniszterelnokseg","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=620c18c2-acc2-4c6e-80f9-9b05f1854bb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5688a1d-755e-4def-a190-cfc29f794bd0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180618_Level_Brusszelbol_szabalytalan_kozbeszerzeseket_bonyolitott_a_Lazarvezette_Miniszterelnokseg","timestamp":"2018. június. 18. 08:53","title":"Levél Brüsszelből: szabálytalan közbeszerzéseket bonyolított a Lázár-vezette Miniszterelnökség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0163cf70-09da-4c3d-82df-86f15d56eff9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keresi a rendőrség a tettest, aki a mentős után egy másik férfit is meglopott. ","shortLead":"Keresi a rendőrség a tettest, aki a mentős után egy másik férfit is meglopott. ","id":"20180618_Ez_a_ferfi_lopta_el_a_serultet_ellato_mentos_tarcajat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0163cf70-09da-4c3d-82df-86f15d56eff9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40951e03-517b-47c6-a673-9ed6e8420f4d","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Ez_a_ferfi_lopta_el_a_serultet_ellato_mentos_tarcajat","timestamp":"2018. június. 18. 10:12","title":"Ez a férfi lopta el a sérültet ellátó mentős tárcáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb1f1239-26ac-467f-9e03-53803a0d6e72","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Minden tag kilépett a helyi szervezetből.","shortLead":"Minden tag kilépett a helyi szervezetből.","id":"20180618_Feloszlott_a_Jobbik_soproni_szervezete","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb1f1239-26ac-467f-9e03-53803a0d6e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4d2404-e7ae-473c-b1bb-41dc2530ddf5","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Feloszlott_a_Jobbik_soproni_szervezete","timestamp":"2018. június. 18. 15:19","title":"Feloszlott a Jobbik soproni szervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4082bad-4752-4636-891a-61d27a7c7ab5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az angol szurkolók sosem visszafogottságukról voltak híresek. Most sem hűvösen, kimérten várják csapatuk nyitómeccsét.","shortLead":"Az angol szurkolók sosem visszafogottságukról voltak híresek. Most sem hűvösen, kimérten várják csapatuk nyitómeccsét.","id":"20180617_Igy_buliznak_az_angol_szurkolok_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c4082bad-4752-4636-891a-61d27a7c7ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ac91a6-a31e-44ab-b4bd-f636242778f4","keywords":null,"link":"/sport/20180617_Igy_buliznak_az_angol_szurkolok_video","timestamp":"2018. június. 17. 11:55","title":"Így buliznak az angol szurkolók (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c051f97-6cf0-4f5e-b55d-fd5a38577eb8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A propagandaminiszter a Kossuth rádióban egyebek mellett \"Soros György hajóiról\" beszélt.\r

","shortLead":"A propagandaminiszter a Kossuth rádióban egyebek mellett \"Soros György hajóiról\" beszélt.\r

","id":"20180617_rogan_szerint_van_rosszabb_brusszeli_terv_a_menekultkvotanal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c051f97-6cf0-4f5e-b55d-fd5a38577eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dddf5f8d-fec5-4353-91df-9689b6ee4dd5","keywords":null,"link":"/itthon/20180617_rogan_szerint_van_rosszabb_brusszeli_terv_a_menekultkvotanal","timestamp":"2018. június. 17. 09:37","title":"Rogán szerint van rosszabb brüsszeli terv a menekültkvótánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690a538d-b007-4a70-a085-652bbc1cb041","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jelentkezzen, aki tudta vagy tudná ezt a levegőakrobatikát überelni!","shortLead":"Jelentkezzen, aki tudta vagy tudná ezt a levegőakrobatikát überelni!","id":"20180617_Minden_bizonnyal_a_vilag_legextremebb_eskuvojet_tartottak_meg_Nemetorszagban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=690a538d-b007-4a70-a085-652bbc1cb041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46656d3b-436a-4b22-a398-695f282cead6","keywords":null,"link":"/elet/20180617_Minden_bizonnyal_a_vilag_legextremebb_eskuvojet_tartottak_meg_Nemetorszagban","timestamp":"2018. június. 17. 14:49","title":"Minden bizonnyal a világ legextrémebb esküvőjét tartották meg Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a367fa21-6ca0-4797-997f-2b7b4191dd46","c_author":"Sághy Erna","category":"elet","description":"A mai ember természethez fűződő viszonyát, egy valaha volt édenkert utáni vágyakozását állítja középpontba az idén harmadik alkalommal megrendezett kiállítás- és programsorozat.","shortLead":"A mai ember természethez fűződő viszonyát, egy valaha volt édenkert utáni vágyakozását állítja középpontba az idén...","id":"201824__art_capital__kulturalis_atkelok__elveszett_paradicsom__szabad_terjatekok","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a367fa21-6ca0-4797-997f-2b7b4191dd46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0dd7b97-48be-4470-9f82-575860c7f652","keywords":null,"link":"/elet/201824__art_capital__kulturalis_atkelok__elveszett_paradicsom__szabad_terjatekok","timestamp":"2018. június. 17. 08:30","title":"Szabad térjátékok: szentendrei álmok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]