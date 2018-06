Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a08c2853-e0f6-4dd9-bc48-ef1e120ee8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google Datally nevű alkalmazása eddig is sok megabájtot segíthetett megspórolni az androidos felhasználóknak, mostantól pedig még hasznosabb lett az app.","shortLead":"A Google Datally nevű alkalmazása eddig is sok megabájtot segíthetett megspórolni az androidos felhasználóknak...","id":"20180620_google_datally_androidos_alkalmazas_mobilinternet_sporolas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a08c2853-e0f6-4dd9-bc48-ef1e120ee8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c42e2a8d-c243-400c-9da2-dcbef70a7b04","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_google_datally_androidos_alkalmazas_mobilinternet_sporolas","timestamp":"2018. június. 20. 08:03","title":"Gyorsan fogy a mobilnete? Töltse le ezt az alkalmazást, sokat spórolhat vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30b82c5-8401-41cf-8c93-20518e07d773","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk azokat az autókat, melyeken az első néhány évben relatíve keveset lehet bukni.","shortLead":"Mutatjuk azokat az autókat, melyeken az első néhány évben relatíve keveset lehet bukni.","id":"20180619_ertektarto_autok_szemelyauto_porsche_dacia_skoda_mercedes_bmw_mini_opel_hyundai","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f30b82c5-8401-41cf-8c93-20518e07d773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f7ccde-5db8-4f6b-9c7e-54323d11622c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_ertektarto_autok_szemelyauto_porsche_dacia_skoda_mercedes_bmw_mini_opel_hyundai","timestamp":"2018. június. 19. 06:41","title":"Toplista: Dacia és Porsche is található a leginkább értéktartó kocsik között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104ab5f9-3061-4495-8363-b9a0646a999f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ami nem sikerült a világbajnokság esélyes csapatainak, azt hozta a favoritok tágabb köréhez sorolt Belgium: végelszámolásban magabiztosan, 3:0-ra verték a vb-újonc Panamát. Azért az első félidő De Bruyne-éknek sem sikerült fényesen. Ám Mertens mesteri akciója megtörte a jeget, és Lukaku két szépen felépített támadásból biztosította a győzelmet.","shortLead":"Ami nem sikerült a világbajnokság esélyes csapatainak, azt hozta a favoritok tágabb köréhez sorolt Belgium...","id":"20180618_A_belgak_nem_hibaztak_magabiztosan_vertek_Panamat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=104ab5f9-3061-4495-8363-b9a0646a999f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b73f25b-2f27-46c3-8386-2e7f44e1b78b","keywords":null,"link":"/sport/20180618_A_belgak_nem_hibaztak_magabiztosan_vertek_Panamat","timestamp":"2018. június. 18. 18:58","title":"A belgák nem hibáztak, magabiztosan verték Panamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d0bee1-f1ee-4d87-b49d-979c65af12e2","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Földtől több mint 400 ezer kilométeres távolságban pályára állt az a hatalmas antennával rendelkező kínai műhold, amely a később érkező Csang'o-4 nevű, a Hold túlsó, \"sötét\", vagyis a Földről nem látható oldalát kutató robot kommunikációját fogja biztosítani. ","shortLead":"A Földtől több mint 400 ezer kilométeres távolságban pályára állt az a hatalmas antennával rendelkező kínai műhold...","id":"20180618_a_hold_sotet_oldalat_kutato_kinai_muhold_csang_o_4","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4d0bee1-f1ee-4d87-b49d-979c65af12e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf4b2388-0b58-4d4a-8243-c66d4c043e6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_a_hold_sotet_oldalat_kutato_kinai_muhold_csang_o_4","timestamp":"2018. június. 18. 22:03","title":"Pályára állt a műhold, amelynek köszönhetően végre leszállhatunk a Hold sötét oldalán ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333be66e-51f7-438b-8c07-0db1c7b85c40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig az állami megbízásokat is bezsebelő Nagy és Trócsányinak nem ment rosszul az elmúlt években. ","shortLead":"Pedig az állami megbízásokat is bezsebelő Nagy és Trócsányinak nem ment rosszul az elmúlt években. ","id":"20180619_Kiszallt_az_igazsagugyminiszter_a_nevet_viselo_ugyvedi_irodabol","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=333be66e-51f7-438b-8c07-0db1c7b85c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ec5a63-a044-45d3-994f-11acf6b46989","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Kiszallt_az_igazsagugyminiszter_a_nevet_viselo_ugyvedi_irodabol","timestamp":"2018. június. 19. 10:55","title":"Kiszállt az igazságügyminiszter a nevét viselő ügyvédi irodából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6625c0bc-5674-4ba4-84ab-ba813787b554","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Compare The Market nevű oldal nemrég hét különböző autógyártó lehetséges lakókocsiját képzelte el. A végeredmény pedig meglepően izgalmas lett.","shortLead":"A Compare The Market nevű oldal nemrég hét különböző autógyártó lehetséges lakókocsiját képzelte el. A végeredmény...","id":"20180619_tesla_bmw_rolls_royce_maybach_cadillac_ferrari_alfa_romeo_lakokocsi_latvanyterv","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6625c0bc-5674-4ba4-84ab-ba813787b554&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1df3043-e1ea-4a69-bf0f-8d354a690684","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_tesla_bmw_rolls_royce_maybach_cadillac_ferrari_alfa_romeo_lakokocsi_latvanyterv","timestamp":"2018. június. 19. 12:26","title":"Tesla, BMW, Ferrari és a többiek – ilyen lenne, ha lakókocsit gyártanának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c951cb1-145b-4d87-9894-ca2eb063457f","c_author":"","category":"sport","description":"Tegnap felreppent a hír, hogy George Leekenst menesztik a magyar válogatott éléről. Olasz források szerint Marco Rossi ma tárgyal a Magyar Labdarúgó-szövetséggel. ","shortLead":"Tegnap felreppent a hír, hogy George Leekenst menesztik a magyar válogatott éléről. Olasz források szerint Marco Rossi...","id":"20180619_A_Honved_volt_edzoje_veheti_at_Leekens_helyet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c951cb1-145b-4d87-9894-ca2eb063457f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cbbf460-6353-4dcf-a531-2caac9b84177","keywords":null,"link":"/sport/20180619_A_Honved_volt_edzoje_veheti_at_Leekens_helyet","timestamp":"2018. június. 19. 12:15","title":"Már tárgyalnak Leekens lehetséges utódjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbdc83c-9c9d-4e33-8bd6-f8fc9b9b6a01","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Orbánisztán – Félelem és undor az illiberális Magyarországon címmel írt könyvet Magyarországról Joakim Medin svéd újságíró. Szerinte Orbán egyike azoknak, akik félelemre építik hatalmukat, így 2022-re Magyarország annyira meg fog változni, hogy alig fogunk ráismerni. A stockholmi bemutatón a helyettes magyar konzul azt tanácsolta az írónak, a következő néhány évben ne írjon Magyarországról.","shortLead":"Orbánisztán – Félelem és undor az illiberális Magyarországon címmel írt könyvet Magyarországról Joakim Medin svéd...","id":"20180618_Orbanisztan_Svedorszag_konyv_Orban_Viktor_dipolmata_botrany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7cbdc83c-9c9d-4e33-8bd6-f8fc9b9b6a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c44d95-601f-4cd8-bb87-71a643b3334b","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_Orbanisztan_Svedorszag_konyv_Orban_Viktor_dipolmata_botrany","timestamp":"2018. június. 18. 16:00","title":"Magyar diplomata kavart botrányt az „Orbánisztán” című könyv svéd bemutatóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]