Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29f66276-ed75-4897-8985-fe2b317c03b8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kanadai szenátus is rábólintott a marihuána legalizálására. A főkormányzói jóváhagyás után 8-12 hetes átmeneti időszak következik, hogy valamennyi tartomány felkészülhessen az árusításra. ","shortLead":"A kanadai szenátus is rábólintott a marihuána legalizálására. A főkormányzói jóváhagyás után 8-12 hetes átmeneti...","id":"20180620_kanada_kizoldult_megszavaztak_a_marihuana_legalizalasat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=29f66276-ed75-4897-8985-fe2b317c03b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09f4320b-3fa9-4913-8c8d-f16bd786ac4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_kanada_kizoldult_megszavaztak_a_marihuana_legalizalasat","timestamp":"2018. június. 20. 11:01","title":"Kanada kizöldült: megszavazták a marihuána legalizálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1567afdb-8bc6-4899-b9b8-63a70670fca5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Trükközni akart a feltűnési viszketegséggel megáldott motoros, de igen csúnya vége lett a dolognak.","shortLead":"Trükközni akart a feltűnési viszketegséggel megáldott motoros, de igen csúnya vége lett a dolognak.","id":"20180619_instant_karma_india_motoros_baleset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1567afdb-8bc6-4899-b9b8-63a70670fca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6185e678-3f1c-421c-990f-084fdaa209fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_instant_karma_india_motoros_baleset","timestamp":"2018. június. 19. 04:01","title":"Instant karma: Azt gondolta a motoros, jó ötlet a motorkerékpár mellett futni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c75119-472e-46dd-b825-e3bc9181a79d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy kétéves handurasi kislány keservesen sírt, amikor édesanyját őrizetbe vették az amerikai-mexikói határon, és valószínűleg elszakították tőle. A róla készített kép bejárta a világot, és sokan az illegális bevándorlók elleni kegyetlen bánásmód szimbólumaként tekintenek arra.","shortLead":"Egy kétéves handurasi kislány keservesen sírt, amikor édesanyját őrizetbe vették az amerikai-mexikói határon, és...","id":"20180618_vilagszerte_megdobbentek_a_siro_kislany_fotojan_megszolalt_a_keszitoje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4c75119-472e-46dd-b825-e3bc9181a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b079beb-da01-4a6c-abe5-98815af063d8","keywords":null,"link":"/vilag/20180618_vilagszerte_megdobbentek_a_siro_kislany_fotojan_megszolalt_a_keszitoje","timestamp":"2018. június. 18. 16:43","title":"Világszerte megdöbbentek a síró kislány fotóján, megszólalt a készítője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee6c647-d4ba-4071-888a-bbf80261c2f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet, hogy a vasárnap hajnalban, Miskolcon felbukkant medve mellett újabb példányok is kóborolnak Észak-Magyarországon, biztosat azonban nem tudni. ","shortLead":"Lehet, hogy a vasárnap hajnalban, Miskolcon felbukkant medve mellett újabb példányok is kóborolnak...","id":"20180618_kozmedia_akar_45_medve_is_koborolhat_eszak_magyarorszagon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aee6c647-d4ba-4071-888a-bbf80261c2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8c9f16-0e21-422b-80b2-e326fce09f3e","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_kozmedia_akar_45_medve_is_koborolhat_eszak_magyarorszagon","timestamp":"2018. június. 18. 19:14","title":"Közmédia: Akár 4-5 medve is kóborolhat Észak-Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli lap mint adatkezelő ezzel szerintük megsértette a GDPR-ben foglalt kötelezettségeit. Ugyanakkor nem tudnak vele mit kezdeni, mert olyan hatáskörrel nem rendelkeznek.","shortLead":"A kormányközeli lap mint adatkezelő ezzel szerintük megsértette a GDPR-ben foglalt kötelezettségeit. Ugyanakkor nem...","id":"20180618_NAIH_A_Figyelo_listazasa_adatvedelmi_szempontbol_is_aggalyos","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"711362d0-1afa-4cf3-a997-2e06a92f4c44","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_NAIH_A_Figyelo_listazasa_adatvedelmi_szempontbol_is_aggalyos","timestamp":"2018. június. 18. 17:35","title":"NAIH: A Figyelő listázása adatvédelmi szempontból is aggályos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c727a27-a494-42bb-8c0f-5ff5af4815ed","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kriptodeviza-kereskedési központ azt ígérte, hogy pótolja az elveszett kriptodevizát saját tartalékaiból, és minden felhasználó vagyonát biztonságba helyezte a biztonságos, úgynevezett \"hideg pénztárcákba\".","shortLead":"A kriptodeviza-kereskedési központ azt ígérte, hogy pótolja az elveszett kriptodevizát saját tartalékaiból, és minden...","id":"20180620_hackerek_raboltak_ki_egy_virtualis_kriptodevizakereskedesi_kozpontot_szoulban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c727a27-a494-42bb-8c0f-5ff5af4815ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"311c67e6-9283-40a9-ace0-29445b14e85d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_hackerek_raboltak_ki_egy_virtualis_kriptodevizakereskedesi_kozpontot_szoulban","timestamp":"2018. június. 20. 05:41","title":"Hackerek raboltak ki egy virtuális kriptodeviza-kereskedési központot Szöulban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718a95ba-fe8c-412c-a37c-ca9b4dce393a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érdekes történetet osztott meg Patrice Evra, Ronaldo volt manchesteri csapattársa.","shortLead":"Érdekes történetet osztott meg Patrice Evra, Ronaldo volt manchesteri csapattársa.","id":"20180619_Cristiano_Ronaldo_Patrice_Evra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=718a95ba-fe8c-412c-a37c-ca9b4dce393a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d730db-2a74-4624-a7ae-137d2e4e21c4","keywords":null,"link":"/elet/20180619_Cristiano_Ronaldo_Patrice_Evra","timestamp":"2018. június. 19. 16:38","title":"Ezért mondjon nemet, ha Cristiano Ronaldo vacsorázni hívja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159cee86-8a0c-4b5d-a6b2-763fe87566b8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Portréinterjút adott a HVG hetilapnak Dúró Dóra exjobbikos képviselő. Férje, Novák Előd korábban azt mondta, azért nem fogan meg a negyedik gyerekük, mert feleségét nagyon felzaklatta a Jobbikban zajló vita.","shortLead":"Portréinterjút adott a HVG hetilapnak Dúró Dóra exjobbikos képviselő. Férje, Novák Előd korábban azt mondta, azért nem...","id":"20180620_Negyszazezer_forintot_kap_a_hataron_a_tartalekos_honved_Novak_Elod","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=159cee86-8a0c-4b5d-a6b2-763fe87566b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f407c64-62b7-4962-9d36-30420a156dca","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Negyszazezer_forintot_kap_a_hataron_a_tartalekos_honved_Novak_Elod","timestamp":"2018. június. 20. 13:34","title":"Négyszázezer forintot kap a határon a tartalékos honvéd Novák Előd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]