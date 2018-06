Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5938b993-124f-4810-8099-8db345d29481","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kórházban életét vesztette két fiatal a svédországi Malmőben történt hétfő esti lövöldözés sebesültjei közül.","shortLead":"Kórházban életét vesztette két fiatal a svédországi Malmőben történt hétfő esti lövöldözés sebesültjei közül.","id":"20180619_ket_halottja_van_a_malmoi_lovoldozesnek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5938b993-124f-4810-8099-8db345d29481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19cadc0-19b8-486b-9855-5010f6b7c940","keywords":null,"link":"/vilag/20180619_ket_halottja_van_a_malmoi_lovoldozesnek","timestamp":"2018. június. 19. 06:14","title":"Két halottja van a malmői lövöldözésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b3af17f-c53d-465b-8b4e-d816a868ebba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezt Kovács Patrícia, a sorozat egyik főszereplője tette egyértelművé.","shortLead":"Ezt Kovács Patrícia, a sorozat egyik főszereplője tette egyértelművé.","id":"20180619_Hamarosan_forgatjak_a_Korhataros_szerelem_masodik_evadat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b3af17f-c53d-465b-8b4e-d816a868ebba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa46df41-6430-47e8-a637-fc34619ae3af","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Hamarosan_forgatjak_a_Korhataros_szerelem_masodik_evadat","timestamp":"2018. június. 19. 13:08","title":"Hamarosan forgatják a Korhatáros szerelem második évadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"519a9f67-232c-4cde-90ed-8bd188e66a4c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Komoly, 55-75 százalékos akciót hirdetett egy budapesti játékbolt a magyar válogatott tagjait ábrázoló figurákra. 