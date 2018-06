Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 324 forintos euró sem zavarja a Monetáris Tanácsot, nem változtatott az MNB az alapkamaton.","shortLead":"A 324 forintos euró sem zavarja a Monetáris Tanácsot, nem változtatott az MNB az alapkamaton.","id":"20180619_Matolcsyektol_nyugodtan_gyengulhet_tovabb_a_forint","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249dcafb-d866-492d-b024-9537a3ff41d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Matolcsyektol_nyugodtan_gyengulhet_tovabb_a_forint","timestamp":"2018. június. 19. 14:03","title":"Matolcsyéktól nyugodtan gyengülhet tovább a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e54bf40-05b5-4be1-b4cf-139f25adf73b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Modenában van, és egy kóstoló menü 80 ezer forintba kerül. ","shortLead":"Modenában van, és egy kóstoló menü 80 ezer forintba kerül. ","id":"20180620_Ez_az_etterem_lett_a_vilag_legjobbja_iden__foto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e54bf40-05b5-4be1-b4cf-139f25adf73b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1182f0f-bb81-4e95-bd53-75bacf66c899","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_Ez_az_etterem_lett_a_vilag_legjobbja_iden__foto","timestamp":"2018. június. 20. 11:34","title":"Ez az étterem lett a világ legjobbja idén - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elérte a forint az újabb lélektani határt, rövid ideig 325 forintot is elkértek egy euróért. Az árfolyam az után szakadt be, hogy az MNB közölte: őket az vezérli, hogy az inflációs célt tartsák, nem az árfolyamot. Egy jegybanki nyugtatás után azonban erősödni kezdett a forint.","shortLead":"Elérte a forint az újabb lélektani határt, rövid ideig 325 forintot is elkértek egy euróért. Az árfolyam az után...","id":"20180619_325_forint_egy_euro","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b47022-2aaa-47af-aa9b-00b46e67927c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_325_forint_egy_euro","timestamp":"2018. június. 19. 15:11","title":"325 forint is volt egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0899e758-a80a-4a21-842e-2d0b4db09f01","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagyon sokan telepítettek bodzát, ezért túltermelés van, ez pedig lenyomja az árakat. ","shortLead":"Nagyon sokan telepítettek bodzát, ezért túltermelés van, ez pedig lenyomja az árakat. ","id":"20180620_Nem_eri_meg_az_iden_bodzatermelonek_lenni","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0899e758-a80a-4a21-842e-2d0b4db09f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0400ed68-df4f-4aca-b6ab-2b271889b312","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_Nem_eri_meg_az_iden_bodzatermelonek_lenni","timestamp":"2018. június. 20. 07:34","title":"Nem éri meg az idén bodzatermelőnek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f75fd5-9418-49fa-a8ff-b6efbc571191","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Déli szomszédunk megelégelte a turisták tízezreinek potyázását, és elkezdte határon túl is bevasalni a büntetéseket. Az sincs biztonságban, aki öt évnél régebben követte el a vétséget, az elévülést ott ugyanis más szabályok szerint számítják, mint Magyarországon. ","shortLead":"Déli szomszédunk megelégelte a turisták tízezreinek potyázását, és elkezdte határon túl is bevasalni a büntetéseket...","id":"20180620_kulfoldi_nyaralas_parkolas_parkolasi_birsag_horvatorszag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3f75fd5-9418-49fa-a8ff-b6efbc571191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f1a240-d199-46b3-8901-1b12cb8c49e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_kulfoldi_nyaralas_parkolas_parkolasi_birsag_horvatorszag","timestamp":"2018. június. 20. 06:30","title":"Óvatosan parkoljon Horvátországban, évek múlva is megbüntethetik!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef14e0d-fd9e-419e-8244-bffc935a0e94","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nyugat-nílusi láz életveszélyes is lehet. ","shortLead":"A nyugat-nílusi láz életveszélyes is lehet. ","id":"20180619_Veszelyes_virust_terjeszto_szunyogokat_talaltak_Csehorszagban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ef14e0d-fd9e-419e-8244-bffc935a0e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fafba7-5a9a-4cbf-9b06-bf74eccd4bab","keywords":null,"link":"/vilag/20180619_Veszelyes_virust_terjeszto_szunyogokat_talaltak_Csehorszagban","timestamp":"2018. június. 19. 10:04","title":"Veszélyes vírust terjesztő szúnyogokat találtak Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d621433-b8ac-4181-a8ae-cc3c3c5abcac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az aktuális Astra ráncfelvarrt új változatának már javában folyik a közúti tesztelése.","shortLead":"Az aktuális Astra ráncfelvarrt új változatának már javában folyik a közúti tesztelése.","id":"20180620_kemfotok_opel_astra_kompakt_nemet_auto_prototipus_gsi_opc_psa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d621433-b8ac-4181-a8ae-cc3c3c5abcac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0106a6a2-67d0-4027-a5f9-e0561bad55cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_kemfotok_opel_astra_kompakt_nemet_auto_prototipus_gsi_opc_psa","timestamp":"2018. június. 20. 11:22","title":"Friss kémfotókon az új Opel Astra, jön a sportos GSi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d0b406-57dd-4f21-b3a8-1658e00beaf8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Trónok harca egyik főbb szereplője is feltűnik az új trailerben.","shortLead":"A Trónok harca egyik főbb szereplője is feltűnik az új trailerben.","id":"20180619_Nem_csitul_az_uj_Predator_verszomja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2d0b406-57dd-4f21-b3a8-1658e00beaf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29d44dd3-0722-48a4-8c91-1dcefbe8e999","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Nem_csitul_az_uj_Predator_verszomja","timestamp":"2018. június. 19. 12:20","title":"Nem csitul az új Predator vérszomja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]