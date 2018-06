Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9e27f600-0582-46a6-a35a-33605ffc015c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ázsiai, afrikai és közép-amerikai csapatok ellen játszanak Európa válogatottjai a labdarúgó-világbajnokság ötödik napján. A svédek nagy nehezen behúzták az elsőt, a belgák pedig a másodikat. A favoritok bővebb körébe sorolt csapat helyenként meggyőző is volt. Az angolok egyértelműen jobban voltak Tunéziánál, de csak a 91. percben sikerült győztes gólt szerezniük.","shortLead":"Ázsiai, afrikai és közép-amerikai csapatok ellen játszanak Európa válogatottjai a labdarúgó-világbajnokság ötödik...","id":"20180618_Europa_a_vilag_ellen_sikerul_meg_valakinek_a_meggyozo_kezdes_Percrol_percre","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e27f600-0582-46a6-a35a-33605ffc015c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ebd94d1-4d22-44c2-b36d-7dc4bbfa30ff","keywords":null,"link":"/sport/20180618_Europa_a_vilag_ellen_sikerul_meg_valakinek_a_meggyozo_kezdes_Percrol_percre","timestamp":"2018. június. 18. 19:06","title":"Az esélyesek győztek a világbajnokság hétfői meccsein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ab190a-19e8-42a9-8a0e-0a864c83b299","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Vannak már olyan praxisok, amelyek hiába fizetősek, várni kell a bejutásra, akárcsak az állami intézményekben, mert kevés az orvos.","shortLead":"Vannak már olyan praxisok, amelyek hiába fizetősek, várni kell a bejutásra, akárcsak az állami intézményekben, mert...","id":"20180618_egyre_dragabbak_az_egyre_tobb_beteget_fogado_maganrendelesek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1ab190a-19e8-42a9-8a0e-0a864c83b299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c73a22ff-89c9-4069-a929-65aab64e7107","keywords":null,"link":"/kkv/20180618_egyre_dragabbak_az_egyre_tobb_beteget_fogado_maganrendelesek","timestamp":"2018. június. 18. 20:15","title":"Egyre drágábbak az egyre több beteget fogadó magánrendelések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f96719-32a0-4bac-b030-65adcd1ad3db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A felpörgő építőipar egyre több jogvitát generál, és jelenleg a különböző bíróságok ítélkezési gyakorlatában nincs egységes szempontrendszer arra, hogy mikor tekinthető szükségesnek a szomszédok zavarása. Ezen változtathat most a Kúria állásfoglalása.","shortLead":"A felpörgő építőipar egyre több jogvitát generál, és jelenleg a különböző bíróságok ítélkezési gyakorlatában nincs...","id":"20180618_Ugato_kutya_zajos_epitkezes_villodzo_fenyreklam_miatt_pereskedne_A_Kuria_szerint_sokszor_hibas_a_biroi_gyakorlat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=51f96719-32a0-4bac-b030-65adcd1ad3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee78950-5f6c-4b6e-aaa2-82a7bfa88945","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180618_Ugato_kutya_zajos_epitkezes_villodzo_fenyreklam_miatt_pereskedne_A_Kuria_szerint_sokszor_hibas_a_biroi_gyakorlat","timestamp":"2018. június. 18. 12:52","title":"Ugató kutya, zajos építkezés, villódzó fényreklám miatt pereskedne? A Kúria szerint sokszor hibás a bírói gyakorlat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718a95ba-fe8c-412c-a37c-ca9b4dce393a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érdekes történetet osztott meg Patrice Evra, Ronaldo volt manchesteri csapattársa.","shortLead":"Érdekes történetet osztott meg Patrice Evra, Ronaldo volt manchesteri csapattársa.","id":"20180619_Cristiano_Ronaldo_Patrice_Evra","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=718a95ba-fe8c-412c-a37c-ca9b4dce393a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14d730db-2a74-4624-a7ae-137d2e4e21c4","keywords":null,"link":"/elet/20180619_Cristiano_Ronaldo_Patrice_Evra","timestamp":"2018. június. 19. 16:38","title":"Ezért mondjon nemet, ha Cristiano Ronaldo vacsorázni hívja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az amerikai bevándorláspolitikai mellett Magyarországot is bírálta Zeid Raad al-Husszein, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa 38. ülésszakának hétfői megnyitóján. ","shortLead":"Az amerikai bevándorláspolitikai mellett Magyarországot is bírálta Zeid Raad al-Husszein, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsa...","id":"20180618_A_Stop_Soros_miatt_Magyarorszagot_is_biralta_az_ENSZ_emberi_jogi_fobiztosa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=87296a34-d438-4ea7-a359-8590b8ea69ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9912ff4-bdfc-4eda-bf8f-b1994aded7ca","keywords":null,"link":"/itthon/20180618_A_Stop_Soros_miatt_Magyarorszagot_is_biralta_az_ENSZ_emberi_jogi_fobiztosa","timestamp":"2018. június. 18. 15:05","title":"A Stop Soros miatt Magyarországot is bírálta az ENSZ emberi jogi főbiztosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5a42a7-f217-4efb-8899-b6deac77a9f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szingapúri találkozójukon azt ígérte az amerikai elnök, hogy felhagy a \"háborús játékokkal\". A közös amerikai–dél-koreai hadgyakorlatokra gondolt, amelyek közül a soron következőt most lemondták. Trump szerint ezek az események túl sokba kerülnek, ráadásul az észak-koreaiakkal zajló tárgyalások idején megtartani őket túl provokatív is.","shortLead":"Szingapúri találkozójukon azt ígérte az amerikai elnök, hogy felhagy a \"háborús játékokkal\". A közös...","id":"20180619_trump_betartja_amit_kim_dzsong_unnak_igert","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a5a42a7-f217-4efb-8899-b6deac77a9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2257e292-b22e-492b-8c98-8032735dc233","keywords":null,"link":"/vilag/20180619_trump_betartja_amit_kim_dzsong_unnak_igert","timestamp":"2018. június. 19. 05:28","title":"Trump betartja, amit Kim Dzsong Unnak ígért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19939908-f8b4-4f57-ba08-f3810d12b1a0","c_author":"NIZS","category":"sport","description":"Állandóan azzal jönnek, hogy most majd ismét világbajnokok lesznek, aztán mindig elbuknak. Ha más nem, az első tizenegyespárbajnál. De még nem tartunk ott, hétfőn bemutatkoznak Tunézia ellen, és most nem fogadható el tőlük más, mint a győzelem. ","shortLead":"Állandóan azzal jönnek, hogy most majd ismét világbajnokok lesznek, aztán mindig elbuknak. Ha más nem, az első...","id":"20180618_A_nap_meccse_tudunke_meg_hinni_Angliaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19939908-f8b4-4f57-ba08-f3810d12b1a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c7b76f-f0fb-4875-a12c-c3f811830067","keywords":null,"link":"/sport/20180618_A_nap_meccse_tudunke_meg_hinni_Angliaban","timestamp":"2018. június. 18. 13:03","title":"A nap meccse: tudunk-e még hinni Angliában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9574801b-2922-405d-994d-44e395903e93","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elég nagy keveredés van a közbeszédben a finnugorizmus, őstörténet, genetika tárgykörében. Maga az emberminiszter is keveri a genetikát a nyelvtörténettel. Az akadémia most újra tisztázza a dolgot.\r

","shortLead":"Elég nagy keveredés van a közbeszédben a finnugorizmus, őstörténet, genetika tárgykörében. Maga az emberminiszter is...","id":"20180619_MTA_Nem_mi_vagyunk_finnugor_eredetuek_hanem_a_nyelvunk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9574801b-2922-405d-994d-44e395903e93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f08dbc44-9cd7-4fcf-b181-a855775e73cf","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_MTA_Nem_mi_vagyunk_finnugor_eredetuek_hanem_a_nyelvunk","timestamp":"2018. június. 19. 10:58","title":"MTA: Nem mi vagyunk finnugor eredetűek, hanem a nyelvünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]