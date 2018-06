Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a5a42a7-f217-4efb-8899-b6deac77a9f1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mi jön Donald Trump és Kim Dzsong Un találkozója után? Mikor oldják fel az amerikaiak azokat a szankciókat, melyek megbénítják Észak-Korea normális gazdasági működését? 600 millió ember jövője függ ettől – állítja Rudi Sirr, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság elnökének gazdasági tanácsadója.","shortLead":"Mi jön Donald Trump és Kim Dzsong Un találkozója után? Mikor oldják fel az amerikaiak azokat a szankciókat, melyek...","id":"20180619_Kar_hogy_kivegeztek_most_segithetne_EszakKoreanak_felepiteni_a_kapitalizmus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a5a42a7-f217-4efb-8899-b6deac77a9f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939e5c0c-5acd-41d0-8923-2f177decc25a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Kar_hogy_kivegeztek_most_segithetne_EszakKoreanak_felepiteni_a_kapitalizmus","timestamp":"2018. június. 19. 12:56","title":"Kár, hogy kivégezték, most segíthetne Észak-Koreának felépíteni a kapitalizmust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc8975e-97be-4e77-9de0-b5e1186f5892","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tavaly már csaknem 140 milliárd forintos forgalmat bonyolított le az előző évben még mintegy 125 milliárdosra becsült magyarországi barkácspiac, melynek négyötöde az OBI és a Praktiker kezében van.","shortLead":"Tavaly már csaknem 140 milliárd forintos forgalmat bonyolított le az előző évben még mintegy 125 milliárdosra becsült...","id":"20180619_felujitasok_porgetik_a_barkacsaruhazak_forgalmat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2dc8975e-97be-4e77-9de0-b5e1186f5892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035b6c51-20db-4c09-8656-fae082f3a4d4","keywords":null,"link":"/kkv/20180619_felujitasok_porgetik_a_barkacsaruhazak_forgalmat","timestamp":"2018. június. 19. 05:40","title":"Felújítások pörgetik a barkácsáruházak forgalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26dee342-0a2d-4bf9-abd4-eacafe7f02f5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Fővárosi Csatornázási Művek szerint jelenlegi állapotában nem alkalmas a használatra.","shortLead":"A Fővárosi Csatornázási Művek szerint jelenlegi állapotában nem alkalmas a használatra.","id":"20180619_ket_hetig_mukodott_a_vizes_vbre_epult_nyilvanos_vece","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26dee342-0a2d-4bf9-abd4-eacafe7f02f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bebc170-f2fa-4885-882f-4de91cd9a2b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_ket_hetig_mukodott_a_vizes_vbre_epult_nyilvanos_vece","timestamp":"2018. június. 19. 14:55","title":"Két hétig működött a vizes vb-re épült nyilvános vécé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf10fef-033a-4382-a710-9d31333b954e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Philip Zimbardo közel húsz oldalas közleményben reagált az őt ért vádakra, miszerint a világhíressé vált stanfordi börtönkísérletét manipulálta. ","shortLead":"Philip Zimbardo közel húsz oldalas közleményben reagált az őt ért vádakra, miszerint a világhíressé vált stanfordi...","id":"20180620_Philip_Zimbardo_cafolja_hogy_manipulalta_a_bortonkiserletet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=caf10fef-033a-4382-a710-9d31333b954e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ec1e654-1e94-4b22-863e-3778a11d77b2","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Philip_Zimbardo_cafolja_hogy_manipulalta_a_bortonkiserletet","timestamp":"2018. június. 20. 16:47","title":"Philip Zimbardo cáfolja, hogy manipulálta a börtönkísérletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f30b82c5-8401-41cf-8c93-20518e07d773","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mutatjuk azokat az autókat, melyeken az első néhány évben relatíve keveset lehet bukni.","shortLead":"Mutatjuk azokat az autókat, melyeken az első néhány évben relatíve keveset lehet bukni.","id":"20180619_ertektarto_autok_szemelyauto_porsche_dacia_skoda_mercedes_bmw_mini_opel_hyundai","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f30b82c5-8401-41cf-8c93-20518e07d773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f7ccde-5db8-4f6b-9c7e-54323d11622c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_ertektarto_autok_szemelyauto_porsche_dacia_skoda_mercedes_bmw_mini_opel_hyundai","timestamp":"2018. június. 19. 06:41","title":"Toplista: Dacia és Porsche is található a leginkább értéktartó kocsik között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 324 forintos euró sem zavarja a Monetáris Tanácsot, nem változtatott az MNB az alapkamaton.","shortLead":"A 324 forintos euró sem zavarja a Monetáris Tanácsot, nem változtatott az MNB az alapkamaton.","id":"20180619_Matolcsyektol_nyugodtan_gyengulhet_tovabb_a_forint","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9c42837-be55-452c-bbed-2362ee59828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"249dcafb-d866-492d-b024-9537a3ff41d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Matolcsyektol_nyugodtan_gyengulhet_tovabb_a_forint","timestamp":"2018. június. 19. 14:03","title":"Matolcsyéktól nyugodtan gyengülhet tovább a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ce4125-7431-4d67-a9a6-423baf8cff2a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvileg a Normafa kapuja elnevezésű látogatóközpont építéséhez kell kivágni a fákat, amelyhez az önkormányzat egy új épületet is fel akar építeni. ","shortLead":"Elvileg a Normafa kapuja elnevezésű látogatóközpont építéséhez kell kivágni a fákat, amelyhez az önkormányzat egy új...","id":"20180619_Nagy_teruleten_vagtak_ki_fakat_a_Normafanal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2ce4125-7431-4d67-a9a6-423baf8cff2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54832cd3-e9d0-4708-a4e0-9c7c8123d107","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Nagy_teruleten_vagtak_ki_fakat_a_Normafanal","timestamp":"2018. június. 19. 08:07","title":"Nagy területen vágtak ki fákat a Normafánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a2cf53-cabe-4087-8be1-71422c223e16","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szocialista pártnak most nincs székháza, de ez, ha minden igaz, változik a jövőben. Az ellenzéki párt új elnöke egy rádióinterjúban beszélt arról is, hogy a Párbeszéddel együtt készülnének a 2019-es európai parlamenti választásra, az önkormányzati választások előtt pedig helyi szinten a Jobbikkal való együttműködés is lehetséges.","shortLead":"A szocialista pártnak most nincs székháza, de ez, ha minden igaz, változik a jövőben. Az ellenzéki párt új elnöke...","id":"20180619_sajat_fopolgarmester_jeloltje_nem_lesz_az_mszpnek_partkozpontja_viszont_igen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8a2cf53-cabe-4087-8be1-71422c223e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8adfc234-f7aa-4ab5-a431-7d9a1b6ac513","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_sajat_fopolgarmester_jeloltje_nem_lesz_az_mszpnek_partkozpontja_viszont_igen","timestamp":"2018. június. 19. 15:48","title":"Saját főpolgármester-jelöltje nem lesz az MSZP-nek, pártközpontja viszont igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]