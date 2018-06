Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9998ffe1-1286-4c14-a2c0-0524eca6a27c","c_author":"Gergely Márton","category":"vilag","description":"Két évtizede köszönt le kancellárként Helmut Kohl, azóta határozza meg a német jobboldalt Angela Merkel. Most az ő két évtizedes dominanciája is a végéhez közeleg. Ha egyszer eljön az idő, Merkel önként akart távozni a hatalomból, ám a jelek szerint ő is kényszer hatása alatt fog. Az utódlási harc már zajlik, és egyre irracionálisabb eszközöket használnak egymással szemben a felek.","shortLead":"Két évtizede köszönt le kancellárként Helmut Kohl, azóta határozza meg a német jobboldalt Angela Merkel. Most az ő két...","id":"20180620_Merkel_alkonya_amit_latunk_az_egy_kiralydrama_es_Orban_is_szerepet_kapott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9998ffe1-1286-4c14-a2c0-0524eca6a27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8fa52ac-03c7-4259-b87e-5f90c8d38872","keywords":null,"link":"/vilag/20180620_Merkel_alkonya_amit_latunk_az_egy_kiralydrama_es_Orban_is_szerepet_kapott","timestamp":"2018. június. 20. 13:30","title":"Merkel alkonya: amit látunk, az királydráma, és Orbán is szerepet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d897500-e469-48e4-9328-0dabae9db413","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Nem akkor és nem oda lőtt, ahova kellett volna, s sokszor elvesztette a kapcsolatot az irányítóközponttal – így foglalhatóak össze az orosz hadseregben rendszeresített Uran-9 típusú távirányítású harckocsijával szerzett szíriai tapasztalatok.","shortLead":"Nem akkor és nem oda lőtt, ahova kellett volna, s sokszor elvesztette a kapcsolatot az irányítóközponttal –...","id":"20180619_Rosszul_sikerult_az_orosz_taviranyitasu_tank_sziriai_bemutatkozasa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d897500-e469-48e4-9328-0dabae9db413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27c6efcb-6464-4d5b-add7-71d3dd193b2f","keywords":null,"link":"/vilag/20180619_Rosszul_sikerult_az_orosz_taviranyitasu_tank_sziriai_bemutatkozasa","timestamp":"2018. június. 19. 15:23","title":"Rosszul sikerült az orosz távirányítású tank szíriai bemutatkozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába tudja valaki elméletben, hogy mit kell tennie egy „medverandi” esetén, más a helyzet, ha valóban szembekerül egy ilyen állattal. Van, ahol virtuális valósággal készítenek fel a rényleges találkozásra.","shortLead":"Hiába tudja valaki elméletben, hogy mit kell tennie egy „medverandi” esetén, más a helyzet, ha valóban szembekerül...","id":"20180619_virtualis_valosag_alkalmazas_medvetamadas_esetere_robi_medve","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5356f867-450a-4983-b40c-60f921771919","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_virtualis_valosag_alkalmazas_medvetamadas_esetere_robi_medve","timestamp":"2018. június. 19. 19:03","title":"A kóborló medvék országában is szükség lehet rá: valahol már virtuális valósággal treníroznak medvetámadás esetére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbba8936-aac8-4e2a-afbb-51bcb7acefa8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig vannak magyarok, akik az otthoni munkavégzést választhatják, és a helyzet egyre romlik.","shortLead":"Alig vannak magyarok, akik az otthoni munkavégzést választhatják, és a helyzet egyre romlik.","id":"20180620_Alig_engedik_a_magyaroknak_hogy_otthonrol_dolgozzanak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbba8936-aac8-4e2a-afbb-51bcb7acefa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c916bc91-e4d5-4109-9781-6727edde06b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Alig_engedik_a_magyaroknak_hogy_otthonrol_dolgozzanak","timestamp":"2018. június. 20. 11:21","title":"Alig engedik a magyaroknak, hogy otthonról dolgozzanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f6c3b1-7482-446a-b3d1-ff09cbc05fb1","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Nincs semmi túlzás a MÁV és az OTP Mobil által kiadott közlemény azon sorában, hogy vásárlók százezreinek életét egyszerűsítik. A vasúttársaság online jegyvásárlási rendszerében szerdától elérhetővé vált a mentett bankkártyával történő fizetés, ami a gyakorlatban azt eredményezi, hogy a fizetési folyamat az eddig szükséged idő töredékére rövidül.","shortLead":"Nincs semmi túlzás a MÁV és az OTP Mobil által kiadott közlemény azon sorában, hogy vásárlók százezreinek életét...","id":"20180620_online_vonatjegy_vasarlas_mav_start_otp_mobil_simple_bankkartya_mentese_gyorsfizetes","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f6c3b1-7482-446a-b3d1-ff09cbc05fb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80a165cb-511e-4a2b-ada4-db6ef44c075c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_online_vonatjegy_vasarlas_mav_start_otp_mobil_simple_bankkartya_mentese_gyorsfizetes","timestamp":"2018. június. 20. 11:53","title":"Változtat a MÁV, mától tényleg pofonegyszerű vonatjegyet venni a neten, még telefonról is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74632d49-f1ba-4978-945b-c79660159066","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme a legújabb utcai művészet, azonban ezekben az ideiglenes alkotásokban csak a következő esőig gyönyörködhetünk.","shortLead":"Íme a legújabb utcai művészet, azonban ezekben az ideiglenes alkotásokban csak a következő esőig gyönyörködhetünk.","id":"20180620_a_nap_fotoi_kis_otletesseg_piszkos_autok_nem_rondit_utcakep_orosz_muvesz_automosas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74632d49-f1ba-4978-945b-c79660159066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd08b1cd-6f16-433d-9936-acddfa363dd9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_a_nap_fotoi_kis_otletesseg_piszkos_autok_nem_rondit_utcakep_orosz_muvesz_automosas","timestamp":"2018. június. 20. 06:41","title":"A nap fotói: kis ötletesség és a piszkos autók máris nem annyira rondítják az utcaképet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"612f9640-f38c-402c-a54e-9bc680e9e93c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elvileg pont került egy kényes ügy végére Türkmenisztánban, ahol a szovjet időkben egyes térségekben megtűrték a többnejűséget.","shortLead":"Elvileg pont került egy kényes ügy végére Türkmenisztánban, ahol a szovjet időkben egyes térségekben megtűrték...","id":"20180619_Betiltottak_a_tobbnejuseget_a_muszlim_tobbsegu_Turkmenisztanban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=612f9640-f38c-402c-a54e-9bc680e9e93c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b5856d1-b23c-4c36-a3bd-78afa492529c","keywords":null,"link":"/vilag/20180619_Betiltottak_a_tobbnejuseget_a_muszlim_tobbsegu_Turkmenisztanban","timestamp":"2018. június. 19. 20:20","title":"Betiltották a többnejűséget a muszlim többségű Türkmenisztánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38deb07c-c4f7-46d7-82bf-5a69540e5c52","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jobban zavarjuk mi a vadon élő állatokat, mint ahogy ők bennünket, erre jutott egy, az egész világra kiterjedő kutatás. Az állatok kerülik a turistákat, a mezőgazdasági gépeket, ezért inkább éjszaka élnek.","shortLead":"Jobban zavarjuk mi a vadon élő állatokat, mint ahogy ők bennünket, erre jutott egy, az egész világra kiterjedő kutatás...","id":"20180618_Lehet_hogy_a_koborlo_macko_jobban_felt_tolunk_mint_mi_tole","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38deb07c-c4f7-46d7-82bf-5a69540e5c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc0d140-6415-4d10-bdf0-a2040435f387","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_Lehet_hogy_a_koborlo_macko_jobban_felt_tolunk_mint_mi_tole","timestamp":"2018. június. 18. 16:28","title":"Lehet, hogy a kóborló mackó jobban félt tőlünk, mint mi tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]