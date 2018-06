Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51fec762-023c-4e33-8f7f-0222654d929c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Június 19-én világra hozta a 43 éves színésznő az első gyerekét. A babát Santiago Enrique Bastónnak hívják. ","shortLead":"Június 19-én világra hozta a 43 éves színésznő az első gyerekét. A babát Santiago Enrique Bastónnak hívják. ","id":"20180620_Megszuletett_Eva_Longoria_elso_gyereke","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51fec762-023c-4e33-8f7f-0222654d929c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03359011-9b99-4bcd-baf9-1bf44c11a502","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Megszuletett_Eva_Longoria_elso_gyereke","timestamp":"2018. június. 20. 10:23","title":"Megszületett Eva Longoria első gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a73bb5-dd25-4aaf-a1b2-91fb68435e10","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Nekiment a kormány foglalkoztatás- és gazdaságpolitikájának a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Parragh László komplex programot követel a kormánytól a munkaerőhiány csökkentésére. Különben az áhított 4%-os GDP-növekedésből nem lesz semmi.","shortLead":"Nekiment a kormány foglalkoztatás- és gazdaságpolitikájának a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Parragh László...","id":"20180620_Parragh_a_feher_boru_kereszteny_gyokeru_munkavallalok_elfogytak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64a73bb5-dd25-4aaf-a1b2-91fb68435e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe44194-d723-40b4-a467-3a24382395d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Parragh_a_feher_boru_kereszteny_gyokeru_munkavallalok_elfogytak","timestamp":"2018. június. 20. 13:43","title":"Parragh: \"A fehér bőrű, keresztény gyökerű munkavállalók elfogytak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1870263-d367-4409-bc59-5fbd6658244b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a románok is kevésbé korruptnak érzik a saját országukat, mint a magyarok. Szlovákia is elhúzott tőlünk, Csehország tisztasága pedig már-már beláthatatlan távolságban van.","shortLead":"Már a románok is kevésbé korruptnak érzik a saját országukat, mint a magyarok. Szlovákia is elhúzott tőlünk, Csehország...","id":"20180619_Egyetlen_abra_amelybol_kiderul_mennyire_korrupt_hely_lett_Magyarorszag","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1870263-d367-4409-bc59-5fbd6658244b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21a2dbac-8f7f-4c54-834e-bf073a3f1b0e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_Egyetlen_abra_amelybol_kiderul_mennyire_korrupt_hely_lett_Magyarorszag","timestamp":"2018. június. 19. 11:20","title":"Egyetlen ábra, amelyből kiderül, mennyire korrupt hely lett Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b296a9e1-1481-4d52-addc-54fe7c8a859f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ legmegdöbbentőbb, legviccesebb tényeivel szembesülhet egy okostelefonos alkalmazásban.","shortLead":"A világ legmegdöbbentőbb, legviccesebb tényeivel szembesülhet egy okostelefonos alkalmazásban.","id":"20180618_meghokkento_allitasok_vicces_tenyek_uberfacts","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b296a9e1-1481-4d52-addc-54fe7c8a859f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab69698-1766-49a4-b1bc-1e29668f95ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20180618_meghokkento_allitasok_vicces_tenyek_uberfacts","timestamp":"2018. június. 18. 19:03","title":"Meghökkentő állítások, hihetetlen tények: amit itt felsorolnak, az mind igaz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e88a5df-59c3-45a0-9cc9-267b5ff18716","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A thaiföldi motoros után nemcsak, hogy mindenki megfordul, de valószínűleg a kellő tiszteletet is megkapja az utakon.","shortLead":"A thaiföldi motoros után nemcsak, hogy mindenki megfordul, de valószínűleg a kellő tiszteletet is megkapja az utakon.","id":"20180620_predator_motoros_thaifold_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3e88a5df-59c3-45a0-9cc9-267b5ff18716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81edbb0-9327-45cf-9b76-50a463ef6636","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_predator_motoros_thaifold_video","timestamp":"2018. június. 20. 15:26","title":"A nap videója: a motoros, ami elől minden autós lehúzódna a forgalomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Változóan felhős idő várható többórás napsütéssel.","shortLead":"Változóan felhős idő várható többórás napsütéssel.","id":"20180619_a_zivatarokat_ma_sem_usszuk_meg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1f38ca-97a1-43a4-b3a6-60992ac294a0","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_a_zivatarokat_ma_sem_usszuk_meg","timestamp":"2018. június. 19. 05:13","title":"A zivatarokat ma sem ússzuk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694","c_author":"Seres László","category":"velemeny","description":"Európa ma nincs olyan helyzetben, hogy morális alternatívát nyújtson az Orbán-féle nacionalizmussal szemben. Vélemény.","shortLead":"Európa ma nincs olyan helyzetben, hogy morális alternatívát nyújtson az Orbán-féle nacionalizmussal szemben. Vélemény.","id":"20180620_Seres_Aquarius_avagy_a_nagy_europai_alszentseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e28bf302-fbc1-4306-bd7a-69c8f332dd1c","keywords":null,"link":"/velemeny/20180620_Seres_Aquarius_avagy_a_nagy_europai_alszentseg","timestamp":"2018. június. 20. 13:13","title":"Seres: Aquarius, avagy a nagy európai álszentség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea953838-baf5-4d28-bbc9-3ba102710e7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén január végén tíz embert nem engedtek be az egyik budapesti koncertre, miután kiderült, hogy hamis a jegyük. Elkapták a fiatal férfit, aki becsapta őket. ","shortLead":"Idén január végén tíz embert nem engedtek be az egyik budapesti koncertre, miután kiderült, hogy hamis a jegyük...","id":"20180620_birosag_ele_allitjak_a_februarban_lekapcsolt_koncertjegyhamisitot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea953838-baf5-4d28-bbc9-3ba102710e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ec9b83-e68d-4ffe-b853-c5e13337e9a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_birosag_ele_allitjak_a_februarban_lekapcsolt_koncertjegyhamisitot","timestamp":"2018. június. 20. 10:02","title":"Bíróság elé állítják a februárban lekapcsolt koncertjegyhamisítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]