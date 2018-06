Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3066f03-afd1-4865-a859-71cb96c05e6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ilyet még nem láttak az elromlott ATM-hez kiérkező szerelők.","shortLead":"Ilyet még nem láttak az elromlott ATM-hez kiérkező szerelők.","id":"20180621_Patkanyok_ragtak_szet_otmillio_forintot_egy_bankautomataban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3066f03-afd1-4865-a859-71cb96c05e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13e6ab5-47be-4950-8887-b7233eacde8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Patkanyok_ragtak_szet_otmillio_forintot_egy_bankautomataban","timestamp":"2018. június. 21. 07:15","title":"Patkányok rágtak szét ötmillió forintot egy bankautomatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbba8936-aac8-4e2a-afbb-51bcb7acefa8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha egy cég vezetése munkaidőkeret alkalmazásáról dönt, az jó eszköz arra, hogy a munkavégzést a cég működésének sajátosságaihoz igazítsa. Ennek a tudnivalóit gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Ha egy cég vezetése munkaidőkeret alkalmazásáról dönt, az jó eszköz arra, hogy a munkavégzést a cég működésének...","id":"20180620_Nem_lehet_agyondolgoztatni_az_alkalmazottat__hol_a_munkaido_hatara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbba8936-aac8-4e2a-afbb-51bcb7acefa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3f13ca-eef9-4af7-a040-7ab8c8039d0b","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_Nem_lehet_agyondolgoztatni_az_alkalmazottat__hol_a_munkaido_hatara","timestamp":"2018. június. 20. 07:10","title":"Nem lehet agyondolgoztatni az alkalmazottat – hol a munkaidő határa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4070c813-b169-4895-b6e2-b0495e6f8188","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Új számmal támad Luis Fonsi.","shortLead":"Új számmal támad Luis Fonsi.","id":"20180621_Ez_lesz_az_idei_nyar_Despacitoja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4070c813-b169-4895-b6e2-b0495e6f8188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc8c9c58-dce2-4673-bb81-a8599b7b8354","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Ez_lesz_az_idei_nyar_Despacitoja","timestamp":"2018. június. 21. 11:20","title":"Ez lesz az idei nyár Despacitója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280a2c3b-ed2d-4480-a063-0610850ada89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Amnesty International Magyarország szerint ezek a törvénymódosítások ártanak a magyar embereknek és Magyarországnak.","shortLead":"Az Amnesty International Magyarország szerint ezek a törvénymódosítások ártanak a magyar embereknek és Magyarországnak.","id":"20180620_Amnesty_A_Stop_Soros_rettenetes_tamadas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=280a2c3b-ed2d-4480-a063-0610850ada89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d77497-811b-4670-b588-72c6a51f733d","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Amnesty_A_Stop_Soros_rettenetes_tamadas","timestamp":"2018. június. 20. 16:10","title":"Amnesty: A Stop Soros rettenetes támadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2251cb-02b5-4956-994f-06db882d1f3f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ígéretek szerint jövő szeptemberig 15 kerületben, több mint 30 helyszínen szerelnek fel a régiek helyett korszerű lámpákat. A modernizációval körülbelül 60 millió forintot takaríthat meg évente a főváros.","shortLead":"Az ígéretek szerint jövő szeptemberig 15 kerületben, több mint 30 helyszínen szerelnek fel a régiek helyett korszerű...","id":"20180619_fenyesebbek_lesznek_ejjel_a_fovarosi_utcak_tobb_ezer_lampat_lecserelnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee2251cb-02b5-4956-994f-06db882d1f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dd12138-4e3c-4971-9a13-54b093eaae99","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180619_fenyesebbek_lesznek_ejjel_a_fovarosi_utcak_tobb_ezer_lampat_lecserelnek","timestamp":"2018. június. 19. 17:35","title":"Fényesebbek lesznek éjjel a fővárosi utcák, több ezer lámpát lecserélnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c21c2a2-9d88-4e0e-b8b9-67ba5b3c0cb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családtámogatásokat és a családalapítást érintő konzultációban a Magyar Idők szerint megkérdeznék a férfiaktól, milyen kihívásokkal kell szembenézniük például az otthonteremtéskor.","shortLead":"A családtámogatásokat és a családalapítást érintő konzultációban a Magyar Idők szerint megkérdeznék a férfiaktól...","id":"20180620_johet_az_ujabb_nemzeti_konzultacio_orbanek_a_ferfiakat_is_kerdeznek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c21c2a2-9d88-4e0e-b8b9-67ba5b3c0cb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8db50367-3e23-435e-a699-b2e4216ba27c","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_johet_az_ujabb_nemzeti_konzultacio_orbanek_a_ferfiakat_is_kerdeznek","timestamp":"2018. június. 20. 05:54","title":"Jöhet az újabb nemzeti konzultáció, Orbánék a férfiakat is megkérdeznék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába tudja valaki elméletben, hogy mit kell tennie egy „medverandi” esetén, más a helyzet, ha valóban szembekerül egy ilyen állattal. Van, ahol virtuális valósággal készítenek fel a rényleges találkozásra.","shortLead":"Hiába tudja valaki elméletben, hogy mit kell tennie egy „medverandi” esetén, más a helyzet, ha valóban szembekerül...","id":"20180619_virtualis_valosag_alkalmazas_medvetamadas_esetere_robi_medve","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5356f867-450a-4983-b40c-60f921771919","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_virtualis_valosag_alkalmazas_medvetamadas_esetere_robi_medve","timestamp":"2018. június. 19. 19:03","title":"A kóborló medvék országában is szükség lehet rá: valahol már virtuális valósággal treníroznak medvetámadás esetére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab462cdc-1028-427d-a48e-70c314998dba","c_author":"Demény Péter","category":"kultura","description":"Azok közé a költők közé tartozott, akiknek az esetében feltétlenül hallani kellett, ahogy a verseiket mondják. Az ember szinte akkor is tudta, ha nem tudta, hogy itt egy udvarhelyszéki fiú-fiatalember-férfi-öregúr beszél. A szerdán 90 évesen elhunyt Kányádi Sándorra emlékezik Demény Péter.","shortLead":"Azok közé a költők közé tartozott, akiknek az esetében feltétlenül hallani kellett, ahogy a verseiket mondják. Az ember...","id":"20180620_Aki_versben_dolgozott__Kanyadi_Sandor_halalara","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab462cdc-1028-427d-a48e-70c314998dba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb45fff1-88c1-4dba-8ac1-aa3edc6d9e77","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Aki_versben_dolgozott__Kanyadi_Sandor_halalara","timestamp":"2018. június. 20. 17:36","title":"Aki versben dolgozott – Kányádi Sándor halálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]