Rögzítsük a tényeket. Franciaország és Horvátország biztosította a helyét a legjobb tizenhat között. Dánia is nagyot lépett a továbbjutás irányába, de Ausztrália még megtréfálhatja – nem is érdemtelenül. Peru már biztos, hogy megy haza, és holnap akár az is eldőlhet, hogy a legutóbbi döntős argentinok is követik dél-amerikai kollégáikat a reptérre. Nem biztos, hogy megérte ezért 25 kilót hízni az egyik dél-amerikai fanatikusnak.

Rögzítsük az eredményeket. Dánia – Ausztrália: 1-1. Franciaország – Peru: 1-0. Argentína – Horvátország: 0-3.

Rögzítsük az előzetes feltevésünket. Előzetesen két simább és egy ki-ki mérkőzésre számítottunk. Ehhez képest minden fordítva alakult. Ausztrália centikre járt a meglepetéstől, hogy le is győzze a dánokat. Peru pedig a meccs nagy részében szebben futballozott, mint a célfocit bemutató franciák, mégis a gallok nyertek a végén. Az argentin-horvát meccsen aztán déli szomszédjaink lefocizták Messiéket a pályáról, pedig a 2014-es vb-ezüstérmesnek nagyon kellettek volna a pontok.

Dánia – Ausztrália: 1-1

Villámgóllal nyitottak a dánok, Eriksen bombájánál talán csak az azt előkészítő Jörgensen asszisztja volt szebb. A folytatásban is megvolt a lehetősége az európai együttesnek, hogy növelje előnyét, ám nem éltek vele. Jó 20 perc után fordulni látszott a kocka, Ausztrália egyre veszélyesebb lett, a 38. percben pedig egy kezezés után egy videóbírós döntés révén megítélt büntetőből egyenlítettek is. Jedinak csaknem lekopírozta a franciák elleni büntetőjét, kötélidegekkel kivárva, míg Schmeichel elmozdul jobbra, a kapu közepébe belsőzött.

A képre kattintva galéria nyílik! © AFP / Fabrice Coffrini

Fordulás után inkább Ausztrália járt közel a vezetés megszerzéséhez. Az első játékrészben brillírozó Eriksen-Jörgensen duó elszürkült, utóbbit le is hozta a szövetségi kapitány. Dánia inkább a kontrákban bízott, míg az auszik igyekeztek játszani a focit. Újabb gól viszont már nem született, köszönhetően a két kapus, Ryan és az ijfabb Schmeichel védéseinek.

Franciaország – Peru: 1-0

Az első igazán nagy ziccer az élet-halál harcot vívó Perué volt a mérkőzésen, Guerrero azonban elhibázta. Négy perccel később bánkódhattak csak igazán a dél-amerikaiak, Franciaország ugyanis megszerezte a vezetést. Giroud éles szögből leadott lövése perdült fel a blokkról, épp az érkező Mbappé elé, aki alig két méterről a hálóba pofozta a labdát. Ezzel minden idők legfiatalabb francia gólszerzője lett a vébék történetében.

A képre kattintva galéria nyílik! © AFP / Anne-Christine Poujoulat

Fordulás után kettős cserével próbálkoztak a peruiak, átállva egy 4-4-2-es hadrendre. Az eredmény egy valamivel kiegyenlítettebb játék, és az 51. percben egy döngő kapufa lett. Aquino 25 méterről eleresztett bombája vágódott ki a jobb oldali és a keresztléc csücskéről.Ahogy teltek a percek a franciák érezhetően átadták a területet, és mindinkább a kontrák lehetőségére vártak, ezzel életveszélyes játékba kezdve. Ám hiába adódott lehetőség Guerrero, majd Farfán előtt is, vagy próbálkozott ígéretes átlövéssel Carillo, Lloris hálója érintetlen maradt.

Argentína – Horvátország: 0-3

Egy teljesen felforgatott argentin csapat találkozott az egy helyen változott horvát csapattal a D-csoport slágermeccsén. Előre tudható volt, ha Argentína nem nyer, nagyon nehéz utolsó forduló elé néz, Az argentinok három hátvéddel álltak fel, ami területet adott a horvát szélsőknek, Perisicnek, Rebicnek. Messi a szélen helyezkedett el. A meccs elején elég sok szabálytalanság tördelte a játékot. Helyzet kevés volt ebben az időszakban, a 30. percben Perez előtt nyílt lehetőség a horvát védelem totojázása után, de mellé lőtte. Jött is válasz: a 33. percben Mandzukic csúsztatta 5 méterről mellé a labdát.

A képre kattintva galéria nyílik! © AFP / Johannes Eisele

Nem volt csere a szünetben, de mivel ugyanolyan kilátástalannak tűnt az argentin játék, Higuain melegíteni kezdett. Aztán jött egy óriási potyagól, Rebicnek adott gólpaszt Caballero, előbbi köszönte szépen. Két csere is történt argentin oldalon, de a gól megfogta a csapatot, Messi sehol nem volt. Az utolsó negyedórára az argentin csapat egyre növelte a nyomást a horváton, amely viszont kontrázhatott. Egy ilyen végén Modric belőtte a másodikat, sebészi pontossággal. A végére az argentinok elvesztették a fejüket, kapták is a sárgákat. Rakitic pedig mindezt kihasználva a kegyelemdöfést is megadta a dél-amerikaiaknak, akik ezzel a kiesés szélére sodródtak.

A meccsen remekül kibontakozott mindaz, amit Argentína korábbi világbajnoka, Mario Kempes a kezdés előtt kritikaként megfogalmazott: a jelenlegi csapat csak akkor képes bravúrra, ha Messinek jó napja van, a barcelonai klasszis nélkül viszont nincs B terve.