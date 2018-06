Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69b3a3f6-be86-4bcd-a9de-fefe009024a7","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Megsértette az Intel belső szabályzatát Brian Krzanich – erre derített fényt a chipgyártó vállalat belső vizsgálata.","shortLead":"Megsértette az Intel belső szabályzatát Brian Krzanich – erre derített fényt a chipgyártó vállalat belső vizsgálata.","id":"20180621_intel_brian_krzanich_lemondas","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69b3a3f6-be86-4bcd-a9de-fefe009024a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2cbae88-0e7d-426a-b7c0-fb35d98939ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_intel_brian_krzanich_lemondas","timestamp":"2018. június. 21. 15:20","title":"Azonnali hatállyal lemondott az Intel vezérigazgatója, miután fény derült egy belsős viszonyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e37311-625e-45bb-8cfa-7f7db824ef52","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Legutóbb a Jurassic World paleo-állatorvosa járt így, de vannak a listán nála híresebb figurák, akiket a közelmúltban cenzúráztak.","shortLead":"Legutóbb a Jurassic World paleo-állatorvosa járt így, de vannak a listán nála híresebb figurák, akiket a közelmúltban...","id":"20180621_Ki_ne_deruljon_hogy_meleg_vagy__kivagjak_a_filmbol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99e37311-625e-45bb-8cfa-7f7db824ef52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdf597c0-ed82-4ee4-83eb-cdc525dfa664","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Ki_ne_deruljon_hogy_meleg_vagy__kivagjak_a_filmbol","timestamp":"2018. június. 21. 13:31","title":"Ki ne derüljön, hogy meleg vagy - kivágják a filmből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd5305e-a515-4cfb-aa43-7314d1c31e42","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201825_csucsok_es_csalodasok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dd5305e-a515-4cfb-aa43-7314d1c31e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9776029d-fa0e-4200-bd61-77d32cb25e39","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.25/201825_csucsok_es_csalodasok","timestamp":"2018. június. 20. 00:00","title":"Csúcsok és csalódások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05ffd9a-7c6d-4474-b06c-a26bc23c3099","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány száz dollárról indult, mostanra pedig a 4,2 milliárd forintos értékhatárt is átlépte annak a kampánynak az összege, amelyet a határon szétszakított menekültcsaládok újraegyesítése céljából indított egy kaliforniai pár a Facebook adománygyűjtő funkciója segítségével. ","shortLead":"Néhány száz dollárról indult, mostanra pedig a 4,2 milliárd forintos értékhatárt is átlépte annak a kampánynak...","id":"20180621_facebook_adomanygyujtes_menekult_csaladok_egyesites_donald_trump","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d05ffd9a-7c6d-4474-b06c-a26bc23c3099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55556f35-0bc7-42e0-b367-2e6997b12bc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_facebook_adomanygyujtes_menekult_csaladok_egyesites_donald_trump","timestamp":"2018. június. 21. 09:03","title":"Pénzt kértek a Facebookon, és elég jól sikerült: már 4 milliárd (!) forintnál tart a menekültek megsegítése az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éppen csak, de átment az Európai Parlament (EP) jogi bizottságán az a törvénytervezet, ami a szakemberek szerint felszámolná a szabad internetet és eltüntetné belőle a kreativitást.","shortLead":"Éppen csak, de átment az Európai Parlament (EP) jogi bizottságán az a törvénytervezet, ami a szakemberek szerint...","id":"20180621_europai_unio_jogi_bizottsag_szerzoi_jogi_torveny_cenzura_internet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e05a12f-ac54-4d6b-b04f-5cc4dee6aa28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4f8fcd-b3bb-4dcd-9105-f5d57d524c47","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_europai_unio_jogi_bizottsag_szerzoi_jogi_torveny_cenzura_internet","timestamp":"2018. június. 21. 08:03","title":"Megszavazták: egy lépésre vagyunk attól, hogy megváltozzon az internet, ön sem tölthet majd fel bármit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tovább nőttek az átlagkeresetek.","shortLead":"Tovább nőttek az átlagkeresetek.","id":"20180621_340_ezres_atlagkeresetet_mert_a_KSH","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c0db18-7a69-4110-aadc-3eff97a1799c","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_340_ezres_atlagkeresetet_mert_a_KSH","timestamp":"2018. június. 21. 10:04","title":"340 ezres átlagkeresetet mért a KSH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f90d356e-6377-436d-a93e-313c9534c076","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Felejthető meccsen gyűrte le Uruguay Szaúd-Arábiát. Hajtás volt, iram is, de játék kevésbé. A küzdő jelleg dominált, de ez kevés lesz a sokra hivatott dél-amerikai csapattól. Ezzel továbbjutott Oroszország és Uruguay is, Egyiptom és Szaúd-Arábia csomagolhat.","shortLead":"Felejthető meccsen gyűrte le Uruguay Szaúd-Arábiát. Hajtás volt, iram is, de játék kevésbé. A küzdő jelleg dominált, de...","id":"20180620_Uruguay__SzaudArabia_10","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f90d356e-6377-436d-a93e-313c9534c076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46ff576-f8c6-448c-98aa-aabbaad93fce","keywords":null,"link":"/sport/20180620_Uruguay__SzaudArabia_10","timestamp":"2018. június. 20. 18:54","title":"Uruguay – Szaúd-Arábia: 1-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kigyulladt jármű miatt egy ideig mindkét irányban zárva volt az M5-ös autópálya szerda reggel Kunszállásnál. ","shortLead":"Egy kigyulladt jármű miatt egy ideig mindkét irányban zárva volt az M5-ös autópálya szerda reggel Kunszállásnál. ","id":"20180620_ujra_jarhato_az_M5os_de_a_budapesti_oldalon_meg_dugo_lehet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d1a262c-109f-4174-a22d-5334a470b4d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_ujra_jarhato_az_M5os_de_a_budapesti_oldalon_meg_dugo_lehet","timestamp":"2018. június. 20. 08:13","title":"Újra járható az M5-ös, de a budapesti oldalon még dugó lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]