[{"available":true,"c_guid":"c63d3b5c-dc8d-4803-9a39-71baae429d65","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kizárólag Nagy Márton tiszteletére öltöztették díszbe az iskolát, és a vendégek is mind miatta jöttek el.\r

\r

","shortLead":"Kizárólag Nagy Márton tiszteletére öltöztették díszbe az iskolát, és a vendégek is mind miatta jöttek el.\r

\r

","id":"20180619_Matraszentimren_egyetlen_fiu_jart_a_nyolcadik_osztalyba_de_megtartottak_a_ballagast","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c63d3b5c-dc8d-4803-9a39-71baae429d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35346892-b33f-499d-af47-e88257781b90","keywords":null,"link":"/kultura/20180619_Matraszentimren_egyetlen_fiu_jart_a_nyolcadik_osztalyba_de_megtartottak_a_ballagast","timestamp":"2018. június. 19. 16:14","title":"Mátraszentimrén egyetlen fiú járt a nyolcadik osztályba, de megtartották a ballagást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f941f2ca-4dc0-428f-b5d9-754f87ae43dd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU és az oroszok sem hagyják szó nélkül az amerikai intézkedéseket.","shortLead":"Az EU és az oroszok sem hagyják szó nélkül az amerikai intézkedéseket.","id":"20180620_Itt_az_europai_valasz_Trump_vedovamjaira","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f941f2ca-4dc0-428f-b5d9-754f87ae43dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2c294c-c79a-444b-92b0-30e5466b2424","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Itt_az_europai_valasz_Trump_vedovamjaira","timestamp":"2018. június. 20. 17:38","title":"Itt az európai válasz Trump védővámjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b91b6769-1c1a-4a08-b9f6-ecfd3d85c6ad","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még mindig útját állnák a multiláncok terjeszkedésének.","shortLead":"Még mindig útját állnák a multiláncok terjeszkedésének.","id":"20180620_Itt_a_kormany_ujabb_terve_a_Lidl_es_a_Spar_megregulazasara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b91b6769-1c1a-4a08-b9f6-ecfd3d85c6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01f1900-753f-41ef-b271-6ee316690b40","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_Itt_a_kormany_ujabb_terve_a_Lidl_es_a_Spar_megregulazasara","timestamp":"2018. június. 20. 15:46","title":"Itt a kormány újabb terve a Lidl és a Spar megregulázására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7243dbe-15a0-470b-b440-25ae01319d30","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bőven oldtimer korú kis személyautó ránézésre semmi extrát nem vonultat fel, mégis komoly összegért cserélhet gazdát.","shortLead":"A bőven oldtimer korú kis személyautó ránézésre semmi extrát nem vonultat fel, mégis komoly összegért cserélhet gazdát.","id":"20180619_regi_utottkopott_ford_escort_arveres_licit_ii_janos_pal_papa_auto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7243dbe-15a0-470b-b440-25ae01319d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442ab360-1e55-4765-8883-3b3e186786c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20180619_regi_utottkopott_ford_escort_arveres_licit_ii_janos_pal_papa_auto","timestamp":"2018. június. 19. 11:21","title":"Régi ütött-kopott kis Ford Escort, de miért ér egy kisebb vagyont?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbba8936-aac8-4e2a-afbb-51bcb7acefa8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha egy cég vezetése munkaidőkeret alkalmazásáról dönt, az jó eszköz arra, hogy a munkavégzést a cég működésének sajátosságaihoz igazítsa. Ennek a tudnivalóit gyűjtötte össze az Adózóna.","shortLead":"Ha egy cég vezetése munkaidőkeret alkalmazásáról dönt, az jó eszköz arra, hogy a munkavégzést a cég működésének...","id":"20180620_Nem_lehet_agyondolgoztatni_az_alkalmazottat__hol_a_munkaido_hatara","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbba8936-aac8-4e2a-afbb-51bcb7acefa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3f13ca-eef9-4af7-a040-7ab8c8039d0b","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_Nem_lehet_agyondolgoztatni_az_alkalmazottat__hol_a_munkaido_hatara","timestamp":"2018. június. 20. 07:10","title":"Nem lehet agyondolgoztatni az alkalmazottat – hol a munkaidő határa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333be66e-51f7-438b-8c07-0db1c7b85c40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig az állami megbízásokat is bezsebelő Nagy és Trócsányinak nem ment rosszul az elmúlt években. ","shortLead":"Pedig az állami megbízásokat is bezsebelő Nagy és Trócsányinak nem ment rosszul az elmúlt években. ","id":"20180619_Kiszallt_az_igazsagugyminiszter_a_nevet_viselo_ugyvedi_irodabol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=333be66e-51f7-438b-8c07-0db1c7b85c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67ec5a63-a044-45d3-994f-11acf6b46989","keywords":null,"link":"/itthon/20180619_Kiszallt_az_igazsagugyminiszter_a_nevet_viselo_ugyvedi_irodabol","timestamp":"2018. június. 19. 10:55","title":"Kiszállt az igazságügyminiszter a nevét viselő ügyvédi irodából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf7acfa-ee28-42c3-8242-46d97330e748","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A szerb férfi és utasa Bécsbe tartott, amikor észrevették, hogy füst jön ki a motorházból. Csak annyi idejük volt, hogy magukhoz vegyék pénzüket és útlevelüket, mielőtt az autó teljesen lángba borul.","shortLead":"A szerb férfi és utasa Bécsbe tartott, amikor észrevették, hogy füst jön ki a motorházból. Csak annyi idejük volt...","id":"20180620_Videora_vettek_ahogy_porra_eg_a_kocsijuk_az_M5oson","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cf7acfa-ee28-42c3-8242-46d97330e748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5812707b-d517-40ad-bb98-dce00205a0e4","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180620_Videora_vettek_ahogy_porra_eg_a_kocsijuk_az_M5oson","timestamp":"2018. június. 20. 20:00","title":"Videóra vették, ahogy porrá ég a kocsijuk az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5bb618b-22cb-494b-b232-0f3c6f861d4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a felhasználók viselkedése alapján mindig pontosan tudja, mi érdekli őket, így olyan hirdetést tud megjeleníteni, ami számukra releváns lehet. Ezt azonban módosíthatjuk is.","shortLead":"A Google a felhasználók viselkedése alapján mindig pontosan tudja, mi érdekli őket, így olyan hirdetést tud...","id":"20180619_google_hirdetesbeallitasok_targetalt_hirdetes_kezelese","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5bb618b-22cb-494b-b232-0f3c6f861d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c33ff34c-10a1-49c2-b01d-e79c926dbb25","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_google_hirdetesbeallitasok_targetalt_hirdetes_kezelese","timestamp":"2018. június. 19. 11:03","title":"Csinált a Google egy oldalt, ahol ön is beállíthatja, milyen hirdetéseket (nem) akar látni az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]