[{"available":true,"c_guid":"ea953838-baf5-4d28-bbc9-3ba102710e7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén január végén tíz embert nem engedtek be az egyik budapesti koncertre, miután kiderült, hogy hamis a jegyük. Elkapták a fiatal férfit, aki becsapta őket. ","shortLead":"Idén január végén tíz embert nem engedtek be az egyik budapesti koncertre, miután kiderült, hogy hamis a jegyük...","id":"20180620_birosag_ele_allitjak_a_februarban_lekapcsolt_koncertjegyhamisitot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea953838-baf5-4d28-bbc9-3ba102710e7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ec9b83-e68d-4ffe-b853-c5e13337e9a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_birosag_ele_allitjak_a_februarban_lekapcsolt_koncertjegyhamisitot","timestamp":"2018. június. 20. 10:02","title":"Bíróság elé állítják a februárban lekapcsolt koncertjegyhamisítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd855eb1-63ef-4a85-9332-110854bf60c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egykori Radiocafé frekvenciáján szólalhat meg az új adó, amelyről egyelőre keveset tudni. A pályázati kiírás alapján speciális karakterisztikájú, általános tematikájú műsorokat kell majd készítenie a győztesnek, napi 24 órában.","shortLead":"Az egykori Radiocafé frekvenciáján szólalhat meg az új adó, amelyről egyelőre keveset tudni. A pályázati kiírás alapján...","id":"20180619_a_petofi_volt_felelos_szerkesztoje_indit_uj_radiot_nemsokara_budapesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd855eb1-63ef-4a85-9332-110854bf60c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73892eb4-efd0-4519-8ba3-ba29dee88de4","keywords":null,"link":"/kkv/20180619_a_petofi_volt_felelos_szerkesztoje_indit_uj_radiot_nemsokara_budapesten","timestamp":"2018. június. 19. 19:20","title":"24.hu: A Petőfi volt felelős szerkesztője indít új rádiót nemsokára Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa8a89c1-6395-4329-be01-39564d82abbd","c_author":"","category":"vilag","description":"Igazán otromba reklámkampánnyal állt elő a Burger King Oroszországban. ","shortLead":"Igazán otromba reklámkampánnyal állt elő a Burger King Oroszországban. ","id":"20180620_A_Burger_King_szerencsetlen_reklamkampanya","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa8a89c1-6395-4329-be01-39564d82abbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334d1352-1c8b-4608-9c06-f6169c57ed61","keywords":null,"link":"/vilag/20180620_A_Burger_King_szerencsetlen_reklamkampanya","timestamp":"2018. június. 20. 20:59","title":"A Burger King szerencsétlen reklámkampánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21823c2-0670-4ca2-8566-6acc93a6cf72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétvége óta ismét buszokkal pótolják egy szakaszon a nagykörúti villamosokat. A pálya egy olyan szakaszát építik át, amelyhez a korábbi években egy-egy részen már hozzányúltak, de akkor csak kisfelújítást végeztek. Most komplett rekonstrukciót végeznek nyáron, tehát az alapzattól újjáépítik a pályát, korszerű módszerrel. Európa egyik legforgalmasabb villamosvonalán azonban így sem lesz még a teljes pálya felújítva. ","shortLead":"Hétvége óta ismét buszokkal pótolják egy szakaszon a nagykörúti villamosokat. A pálya egy olyan szakaszát építik át...","id":"20180620_azt_igerik_most_rendesen_felujitjak_a_nagykoruti_villamospalyat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f21823c2-0670-4ca2-8566-6acc93a6cf72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eda0a23-ce1b-4e62-bb2a-33c2eaae8a52","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_azt_igerik_most_rendesen_felujitjak_a_nagykoruti_villamospalyat","timestamp":"2018. június. 20. 12:29","title":"Azt ígérik, most rendesen felújítják a nagykörúti villamospályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db253581-7168-4882-944b-ecf2482c4044","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Burnout – ezt az angol kifejezést használják a franciák is arra, hogyha valaki úgy érzi, semmi értelme sincs annak, amit csinál. Franciaországban a munkavállalók 56%-át fenyegeti ez a veszély, állapítja meg egy friss tanulmány, melyet a párizsi Le Figaro ismertet.","shortLead":"Burnout – ezt az angol kifejezést használják a franciák is arra, hogyha valaki úgy érzi, semmi értelme sincs annak...","id":"20180620_Inkabb_lapit_es_alkoholizal_a_kieges_szelere_sodrodott_munkavallalo_mert_felti_az_allasat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db253581-7168-4882-944b-ecf2482c4044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0106b564-ca58-49c3-9ef4-1ed7121a0b32","keywords":null,"link":"/kkv/20180620_Inkabb_lapit_es_alkoholizal_a_kieges_szelere_sodrodott_munkavallalo_mert_felti_az_allasat","timestamp":"2018. június. 20. 13:21","title":"Inkább lapít és alkoholizál a kiégő munkavállaló, mert félti az állását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661c0e5b-b266-4935-bb3b-407b30ab7c24","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Rendkívüli testületi ülésen döntenek a XX. kerületi képviselők arról, hogy Lakatos Roland és családja maradhat-e abban a szükséglakásban, amelyet azután kapott, hogy a középső gyerek, a 4 éves Viktor agyhártyagyulladást kapott, és amputálni kellett a végtagjait.","shortLead":"Rendkívüli testületi ülésen döntenek a XX. kerületi képviselők arról, hogy Lakatos Roland és családja maradhat-e abban...","id":"20180620_Gyalazat_vagy_emberseg_Ma_dontenek_a_vegtaghianyos_kisfiu_csaladjanak_sorsarol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=661c0e5b-b266-4935-bb3b-407b30ab7c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37ff9ba-36f9-4728-9055-0b058dc73075","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Gyalazat_vagy_emberseg_Ma_dontenek_a_vegtaghianyos_kisfiu_csaladjanak_sorsarol","timestamp":"2018. június. 20. 10:00","title":"Gyalázat vagy emberség? Ma döntenek a végtaghiányos kisfiú családjának sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába tudja valaki elméletben, hogy mit kell tennie egy „medverandi” esetén, más a helyzet, ha valóban szembekerül egy ilyen állattal. Van, ahol virtuális valósággal készítenek fel a rényleges találkozásra.","shortLead":"Hiába tudja valaki elméletben, hogy mit kell tennie egy „medverandi” esetén, más a helyzet, ha valóban szembekerül...","id":"20180619_virtualis_valosag_alkalmazas_medvetamadas_esetere_robi_medve","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1386c690-16ec-41c1-9474-15e3c02a7862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5356f867-450a-4983-b40c-60f921771919","keywords":null,"link":"/tudomany/20180619_virtualis_valosag_alkalmazas_medvetamadas_esetere_robi_medve","timestamp":"2018. június. 19. 19:03","title":"A kóborló medvék országában is szükség lehet rá: valahol már virtuális valósággal treníroznak medvetámadás esetére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8265698-2bd5-4284-87ef-4e7ce7f0f1a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség összesen öt ilyen ügyben nyomoz a környékről, de egyelőre nem jutottak előrébb, a térfigyelő kamerák felvételei sem segítettek.","shortLead":"A rendőrség összesen öt ilyen ügyben nyomoz a környékről, de egyelőre nem jutottak előrébb, a térfigyelő kamerák...","id":"20180620_Blikk_Valaki_gumilovedekkel_es_festekpatronnal_lovoldoz_az_autosokra_a_ferihegyi_gyorsforgalmi_uton","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8265698-2bd5-4284-87ef-4e7ce7f0f1a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c4805b-6139-491d-83a3-1f6fd71f02c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_Blikk_Valaki_gumilovedekkel_es_festekpatronnal_lovoldoz_az_autosokra_a_ferihegyi_gyorsforgalmi_uton","timestamp":"2018. június. 20. 06:19","title":"Blikk: Gumilövedékkel és festékpatronnal lövöldöznek az autósokra a ferihegyi gyorsforgalmi útnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]