Brazília kiszenvedte

Követi-e Brazília Argentínát? Ez volt a kérdés a nap első meccsén – pedig a kezdőrúgásra igazán még fel sem ocsúdott a világ az előző esti döbbenetből, amikor Horvátország cafatokra alázta az argentinokat. A mostani Brazília-Costa Rica meccstől alapesetben sok izgalmat nem várhattunk volna, de a brazilok az első csoportmeccsüket elszórakozták, csak 1-1 jött össze Svájc ellen, így hirtelen megnőtt a mai tét.

A meccs aztán egész borzalmasan indult: a 40. percig egy árva kaput eltaláló lövést sem láttunk. A brazilok lelkesen támadtak, Costa Rica kontrázott, szépen körbelövöldözték egymás kapuját, de mintha nem mondták volna el nekik, hogy az a téglatest formájú valami a pálya végében, ami előtt a kesztyűs ember áll, fontos hely a fociban.

© AFP / Giuseppe Cacace

Aztán a második félidő már úgy kezdődött, hogy látszott, a brazilok nem akarnak sokat várni az első gólra. A félidő első öt perce után már 2-0-ra is vezethettek volna, de a legnagyobb helyzeteiket is kihagyták. Nem egyszerűen megélénkült a meccs, annyi eseményt láttunk pár perc alatt, mint az első félidőben összesen, semleges szurkolóként is lehetett élvezni a történéseket. Folyamatosan az az érzésünk lehetett, hogy a levegőben lóg a brazil gól, a pálya másik felén gyakorlatilag nem történt semmi.

A meccs nagyjelenetére azonban egészen a 79. percig kellett várni. Neymar cselezgetett a tizenhatoson belül, majd két védő között elesett, a bíró pedig tizenegyest ítélt. Csakhogy jeleztek a játékvezetőnek, hogy vissza kéne nézni videón az esetet, ő pedig ezután úgy döntött: mégsem jár a büntető. Sárga lapot nem adott a szimulálásért, ennek pedig különösen nagy lett a jelentősége alig egy perccel később, amikor Neymar begyűjtött egy sárgát, mert földhöz vágta a labdát.

© AFP / Christophe Simon

És amikor már majdnem vége lett, Brazília csak beszenvedte a győztes gólt: Marcelo ívelt középre, Marcelo Jesus rosszul vette át a labdát, de ezzel a mozdulattal gyakorlatilag gólpasszt adott Coutinhónak, aki a kapus lábai között lőtte a labdát a kapuba.

Costa Rica kitámadt, a hatperces hosszabbításban már minden mindegy volt, így a legvégén egy kontrából Neymar belőtte a brazilok második gólját. A jegyzőkönyvben annyi áll: 2-0, de aki látta a meccset, tudja, szó sem volt itt sima győzelemről.

Nigéria aludt egy félidőt, majd nagyot játszva nyert

A nap második meccsére visszatértünk a D-csoporthoz. Innen Horvátország már biztosan továbbjutott, Argentína pedig nagyon nehéz helyzetbe került a tegnap esti vereséggel. Nem véletlen, hogy a Nigéria-Izland meccs kapcsán majdhogynem többet volt szó az argentinokról, mint a pályán lévő két csapatról.

Egy olyan első félidőt láthattunk, amelyre biztosan nem fogunk évek múlva visszaemlékezni, ha eszünkbe jut 2018-as vb. Annyi rossz beadást, lecsúszó lövést és pontatlan szabadrúgást láttunk, hogy így hiába volt mezőnyben szép a játék. Az sem számított, hogy Nigériánál volt a félidő 60 százalékban a labda, a kapura lövések aránya 5-0 volt Izland javára.

© AFP / Sputnik / Alexey Filippov

A második félidőben 15 másodpercet kellett várni, hogy lássunk egy nigériai lövést, elkezdhettünk reménykedni, hogy kicsit több izgalom lesz ezután. És igazunk lett: a 49. percben egy izlandi bedobást kifejeltek a védők a saját tizenhatosukon, végigrobogott a nigériai csapat a pályán, Moses jobb oldali beadása után pedig Musa gyönyörű gólt lőtt.

A meccs ettől úgy feljavult, hogy rá sem lehetett ismerni a csapatokra. Nigéria mindenhonnan lőtt, ahonnan csak lehetett, Izland pedig kettőzött erővel kezdett támadni. Mindent elmond, hogy a lövések arányát ekkorra a maga javára fordította Nigéria. A 75. percben pedig megduplázták az előnyt: Ebuehi a saját térfeléről vágta előre a labdát, Musa mindenkit megelőzött, kicselezte a kapust, majd halálos higgadtsággal megvárta, hova mozdul a kapuban álló két izlandi védő, és belőtte a második gólját.

© AFP / Philippe Desmazes

A 80. percben Izland óriási lehetőséget kapott arra, hogy visszajöjjön a meccsbe: Ebuehi lökte el Finnbogasont a tizenhatoson belül, a bíró először kirúgást ítélt, de kihívták videózni, ott pedig már egyértelmű volt a döntés, megkapta Izland a teljesen jogos tizenegyest. Csakhogy Sigurdsson a kapu fölé lőtte a labdát.

A D csoport így áll két kör után: 1. Horvátország 6 pont, 2. Nigéria 3 pont (2-2), 3. Izland 1 pont (1-3), 4. Argentína 1 pont (1-4). A következő fordulóban Horvátország-Izland, Argentína-Nigéria, pontazonosságnál a több győzelem dönt.

A nap meccse, a nap drámája

A ma pályára lépő csapatok közül Szerbia várhatta a legegyszerűbb helyzetből a napot: ők tudták, hogy ha este legyőzik Svájcot, akkor továbbjutnak. A svájciak pedig úgy állhattak hozzá a meccshez, hogy mindenképp nyerniük kell, mert egyébként a következő körben már Brazília vereségéért kellene drukkolniuk.

A meccs azonban úgy indult, ahogy a szerbek akarták. Az 5. percben Mitrovics egy per cen belül másodjára fejelt. Az elsőt még Sommer védte, de Tadics beadását másodjára már gólra tudta váltani. Onnan is a szerbek akarata érvényesült a pályán, mígnem aztán 30 perccel a kezdés után Svájc hirtelen majdnem kiegyenlített. Jó darabig nem úgy tűnt, mint ha Svájc képes volna bármit is kezdeni ezzel a meccsel, de aztán csak összeszedték magukat, és ez a semleges nézőknek is nagyon jót tett.

© AFP / Ozan Kose

A svájci csapat úgy jött ki az öltözőből, hogy nyerni akar, bármi áron. Több veszélyes helyzet után az 53. percben ki is egyenlítettek, Xhaka óriási gólt lőtt, Sztojkovicsnak esélye sem volt védeni. Ezután viszont összejött a nap (vagy akár az egész vb) egyik legjobb meccse, mindkét csapatban benne volt a győzelmi esély, bátran támadtak, egy pillanatig sem lehetett unatkozni. A meccs végére Svájc teljesen beszorította Szerbiát, de a szerb győzelmen sem csodálkoztunk volna, amilyen jók voltak a kontráik.

És a 90. percben jött a dráma: épp amikor a szerb kontrákat csodáltuk, Svájc mutatott be egy mintaszerű, tökéletes kontrát. Shaqiri kapott egy labdát még a saját térfelén, végigvezette a labdát a tizenhatosig, és belőtte Svájc győztes gólját.

© AFP / Patrick Hertzog

Az E csoport állása: 1. Brazília 4 pont (3-1), 2. Svájc 4 pont (3-2), 3. Szerbia 3 pont (2-2), 4. Costa Rica 0 pont.