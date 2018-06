Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cbe7ac0e-28f0-4a3c-a09c-3fcecce2f947","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az 1978-as focivébén győztes argentin csapat 10-ese, Mario Kempes egy interjúban mondta el, miért szenved a vébén Argentína, és arról is beszélt, szerinte Messi miért nem hasonlítható hozzá vagy Maradonához.","shortLead":"Az 1978-as focivébén győztes argentin csapat 10-ese, Mario Kempes egy interjúban mondta el, miért szenved a vébén...","id":"20180621_Az_argentin_vilagbajnok_elmondta_mi_a_baj_a_Messi_vezette_Argentinaval","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbe7ac0e-28f0-4a3c-a09c-3fcecce2f947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c380a69-a52e-4d9c-b29f-8e4938802ac0","keywords":null,"link":"/sport/20180621_Az_argentin_vilagbajnok_elmondta_mi_a_baj_a_Messi_vezette_Argentinaval","timestamp":"2018. június. 21. 11:41","title":"Az argentin világbajnok Kempes elmondta, mi a baj Messiékkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d29d271-70f0-4649-bf38-c426d03a4b75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ahogy egyes gyermekek a sötéttől és a bohócoktól félnek, úgy olyanok is akadnak, akikben a közösségi közlekedés kelt nyugtalanságot. De mint mindenre, erre is van megoldás.","shortLead":"Ahogy egyes gyermekek a sötéttől és a bohócoktól félnek, úgy olyanok is akadnak, akikben a közösségi közlekedés kelt...","id":"20180620_Kisebb_csodat_tett_egy_BKVs_egy_villamostol_nagyon_felo_budapesti_kislannyal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d29d271-70f0-4649-bf38-c426d03a4b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a52bcb-52bd-4584-b16d-1e82a366ac0c","keywords":null,"link":"/elet/20180620_Kisebb_csodat_tett_egy_BKVs_egy_villamostol_nagyon_felo_budapesti_kislannyal","timestamp":"2018. június. 20. 17:14","title":"Kisebb csodát tett egy BKV-s egy villamostól nagyon félő budapesti kislánnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f678aee-4aa9-44b8-a57b-445191ff3bda","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elhunyt Kossuth-díjas költőre a Petőfi Irodalmi Múzeumban emlékeznek barátai, pályatársai és tisztelői. ","shortLead":"Az elhunyt Kossuth-díjas költőre a Petőfi Irodalmi Múzeumban emlékeznek barátai, pályatársai és tisztelői. ","id":"20180620_Virrasztast_szerveznek_Kanyadi_Sandor_emlekere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f678aee-4aa9-44b8-a57b-445191ff3bda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b551ac78-ef15-4d39-99b8-2ebe84cf6e01","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Virrasztast_szerveznek_Kanyadi_Sandor_emlekere","timestamp":"2018. június. 20. 16:14","title":"Virrasztást szerveznek Kányádi Sándor emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d904d024-f640-453d-9049-8e9622d450bd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Június végéig kell kiirtani a gyomot.","shortLead":"Június végéig kell kiirtani a gyomot.","id":"20180621_nagy_lesz_a_szigor_iden_parlagfuugyben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d904d024-f640-453d-9049-8e9622d450bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc65e210-fb32-4f73-80e7-7764939b39a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_nagy_lesz_a_szigor_iden_parlagfuugyben","timestamp":"2018. június. 21. 05:15","title":"Nagy lesz a szigor idén parlagfűügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85908dcb-1b82-45ec-bfc5-32ca06372c12","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hagyományos nyomógombokat lényegében szinte teljesen száműzik a hamarosan érkező új kompaktból.","shortLead":"A hagyományos nyomógombokat lényegében szinte teljesen száműzik a hamarosan érkező új kompaktból.","id":"20180620_volkswagen_golf_8_kompakt_auto_hangfelismeres_gesztuvezerles_erintokijelzo_mesterseges_intelligencia_iphone","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85908dcb-1b82-45ec-bfc5-32ca06372c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c565732-fa9a-4164-9cd5-65c44e5da9cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180620_volkswagen_golf_8_kompakt_auto_hangfelismeres_gesztuvezerles_erintokijelzo_mesterseges_intelligencia_iphone","timestamp":"2018. június. 20. 14:23","title":"Olyan lesz az új VW Golf, mint egy négykerekű iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde207a4-8bc1-4cb1-aa98-f3247cb2433d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Japán rizsgombócra emlékeztető aszteroidáról küld képeket a Hajabusza-2 japán űrszonda. ","shortLead":"Japán rizsgombócra emlékeztető aszteroidáról küld képeket a Hajabusza-2 japán űrszonda. ","id":"20180620_hajabusza_2_japan_urszonda_1999_ju3_ryugu_kepek_jaxa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fde207a4-8bc1-4cb1-aa98-f3247cb2433d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900e3a8d-0386-46c3-8089-3bb067d80eb3","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_hajabusza_2_japan_urszonda_1999_ju3_ryugu_kepek_jaxa","timestamp":"2018. június. 20. 17:03","title":"Különös képeket küld haza egy aszteroidáról a japán Hajabusza-2 űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed621d50-c3be-48dc-a95d-f403c3a8e172","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Fenntartások nélkül belekeverjük az otthon készült ételekbe, például süteményekbe, lekvárokba, befőttekbe azokat az adalékanyagokat, melyeket a gyári termékekben kárhoztatunk – állítja a Coca-Cola által megrendelt kutatás, amiben azt is megmagyarázzák, miért áll el fél évig a száz százalékos narancslé.","shortLead":"Fenntartások nélkül belekeverjük az otthon készült ételekbe, például süteményekbe, lekvárokba, befőttekbe azokat...","id":"20180621_Elarulta_a_CocaCola_mivel_itatja_a_magyarokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed621d50-c3be-48dc-a95d-f403c3a8e172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f765a7-cbad-460d-881a-040f99920010","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Elarulta_a_CocaCola_mivel_itatja_a_magyarokat","timestamp":"2018. június. 21. 10:25","title":"Elárulta a Coca-Cola, mivel itatja a magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbbab63-03e4-4b04-a056-fae574d2acf6","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A gasztronómia világában minden évben az egyik legvártabb esemény a Világ 50 legjobb étterme reprezentatív lista közzététele. Az idei kihirdetésére június 19-én került sor a spanyolországi Bilbaóban. Nézegettük a listát. ","shortLead":"A gasztronómia világában minden évben az egyik legvártabb esemény a Világ 50 legjobb étterme reprezentatív lista...","id":"20180620_Olasz_lett_a_vilag_legjobb_etterme__Bottura","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fbbab63-03e4-4b04-a056-fae574d2acf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd719705-4038-4579-861a-fae64376defc","keywords":null,"link":"/elet/20180620_Olasz_lett_a_vilag_legjobb_etterme__Bottura","timestamp":"2018. június. 20. 19:20","title":"A világ legtutibb éttermei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]