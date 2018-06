Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c051f97-6cf0-4f5e-b55d-fd5a38577eb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Demeter Márta LMP-s képviselő szerint a teljes titokban való felszámolással a kormány lényegében beismeri, hogy a program veszteséges volt a magyar államnak.","shortLead":"Demeter Márta LMP-s képviselő szerint a teljes titokban való felszámolással a kormány lényegében beismeri...","id":"20180620_A_kormany_csendben_megszunteti_a_Rogan_Antal_altal_kitalalt_kotvenyprogramot","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c051f97-6cf0-4f5e-b55d-fd5a38577eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a61a36-7e16-4296-8732-24a4226580ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_A_kormany_csendben_megszunteti_a_Rogan_Antal_altal_kitalalt_kotvenyprogramot","timestamp":"2018. június. 20. 19:27","title":"A kormány csendben megszünteti a Rogán Antal által kitalált kötvényprogramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9fdaa1-d200-4f11-aea5-d2b32060c539","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Beperelte a tulajdonos az osztrák államot.","shortLead":"Beperelte a tulajdonos az osztrák államot.","id":"20180622_Olcson_akartak_meguszni_Hitler_szulohazanak_kisajatitasat__most_fizethetnek_negyszer_annyit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d9fdaa1-d200-4f11-aea5-d2b32060c539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e75a9465-5d24-45d3-92c7-69eabe1ec4c8","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Olcson_akartak_meguszni_Hitler_szulohazanak_kisajatitasat__most_fizethetnek_negyszer_annyit","timestamp":"2018. június. 22. 10:43","title":"Olcsón akarták megúszni Hitler szülőházának kisajátítását - most fizethetnek négyszer annyit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb50402-ad54-4f91-aea1-f93202ef0f6d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Komoly fájdalmai vannak.","shortLead":"Komoly fájdalmai vannak.","id":"20180622_Korhazban_apoljak_Mario_Vargas_Llosat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bb50402-ad54-4f91-aea1-f93202ef0f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2db4c6c6-716e-4da3-8092-8c0b143ab433","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Korhazban_apoljak_Mario_Vargas_Llosat","timestamp":"2018. június. 22. 10:49","title":"Kórházban ápolják Mario Vargas Llosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f941f2ca-4dc0-428f-b5d9-754f87ae43dd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az EU és az oroszok sem hagyják szó nélkül az amerikai intézkedéseket.","shortLead":"Az EU és az oroszok sem hagyják szó nélkül az amerikai intézkedéseket.","id":"20180620_Itt_az_europai_valasz_Trump_vedovamjaira","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f941f2ca-4dc0-428f-b5d9-754f87ae43dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab2c294c-c79a-444b-92b0-30e5466b2424","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Itt_az_europai_valasz_Trump_vedovamjaira","timestamp":"2018. június. 20. 17:38","title":"Itt az európai válasz Trump védővámjaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34800174-d3e3-41ac-811d-81fc67e1be97","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Továbbra is a horvát, a görög és a török nyaralóhelyek a legnépszerűbbek a külföldi vakációt tervező magyarok körében, és ismét egyre többen fizetnek be egyiptomi utazásra.

","shortLead":"Továbbra is a horvát, a görög és a török nyaralóhelyek a legnépszerűbbek a külföldi vakációt tervező magyarok körében...","id":"20180621_horvatorszag_tengerparti_nyaralas","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=34800174-d3e3-41ac-811d-81fc67e1be97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5295879-8021-47ad-ba6a-3420cbf95696","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_horvatorszag_tengerparti_nyaralas","timestamp":"2018. június. 21. 05:39","title":"Még mindig nem untuk meg Horvátországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af275da-df01-4d20-91c7-b1e363e28274","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Küzdelmes meccsen maradt alul a nagyot küzdő Peru csapata, ugyanakkor a francia csapat rutinosan bekkelte ki a meccset. ","shortLead":"Küzdelmes meccsen maradt alul a nagyot küzdő Peru csapata, ugyanakkor a francia csapat rutinosan bekkelte ki a meccset. ","id":"20180621_FranciaorszagPeru_10","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2af275da-df01-4d20-91c7-b1e363e28274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692788fd-ef04-467e-9e76-d2dd81871a85","keywords":null,"link":"/sport/20180621_FranciaorszagPeru_10","timestamp":"2018. június. 21. 19:01","title":"Franciaország–Peru: 1-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d904d024-f640-453d-9049-8e9622d450bd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Június végéig kell kiirtani a gyomot.","shortLead":"Június végéig kell kiirtani a gyomot.","id":"20180621_nagy_lesz_a_szigor_iden_parlagfuugyben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d904d024-f640-453d-9049-8e9622d450bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc65e210-fb32-4f73-80e7-7764939b39a7","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_nagy_lesz_a_szigor_iden_parlagfuugyben","timestamp":"2018. június. 21. 05:15","title":"Nagy lesz a szigor idén parlagfűügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lépéssel a városi csatornarendszert igyekeznek tehermentesíteni, de a felhőszakadások miatt kialakuló villámárvizek pusztítását is csökkentik vele.","shortLead":"A lépéssel a városi csatornarendszert igyekeznek tehermentesíteni, de a felhőszakadások miatt kialakuló villámárvizek...","id":"20180620_Vizgyujto_tartalyokat_osztogatnak_Dombovaron_hogy_ne_az_utcakra_folyjon_a_rengeteg_eso","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1f1fb7e-a184-473b-a624-77e404cf0350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344e3bff-d543-41ff-afe9-3b27747ac619","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Vizgyujto_tartalyokat_osztogatnak_Dombovaron_hogy_ne_az_utcakra_folyjon_a_rengeteg_eso","timestamp":"2018. június. 20. 20:59","title":"Vízgyűjtő tartályokat osztogatnak Dombóváron, hogy ne az utcákra folyjon a rengeteg eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]