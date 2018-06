Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10b4e7fe-1558-47a6-a2b1-0f5d3c900c5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több kísérlet is zajlott már annak érdekében, hogy csökkenteni lehessen az űrben keringő szemétmennyiséget. Most az oroszok is bekapcsolódnak, és nem akármivel: jókora teleszkópból kilőtt lézernyalábokkal tüntetnék el a kozmikus hulladékot.","shortLead":"Több kísérlet is zajlott már annak érdekében, hogy csökkenteni lehessen az űrben keringő szemétmennyiséget. Most...","id":"20180621_ur_szemet_urszemet_hulladek_oroszok_roszkoszmosz_lezer_teleszkop","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10b4e7fe-1558-47a6-a2b1-0f5d3c900c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf85946a-48fb-4cac-a1ad-0abfaa6333a0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_ur_szemet_urszemet_hulladek_oroszok_roszkoszmosz_lezer_teleszkop","timestamp":"2018. június. 21. 15:03","title":"Lézerrel lövöldöznének fel az űrbe az oroszok, és igen jó okuk van rá: megunták az űrszemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a41ec0-c378-41e7-953c-30f5b80f3f57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztrák, a román és szerb állampolgárságú férfiakkal szemben bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt emelt vádat a Bajai Járási Ügyészség.","shortLead":"Az osztrák, a román és szerb állampolgárságú férfiakkal szemben bűnszervezetben elkövetett embercsempészés miatt emelt...","id":"20180622_1000_euroert_csempesztek_Ausztriaba_a_bevandorlokat_Magyarorszagon_at","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23a41ec0-c378-41e7-953c-30f5b80f3f57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"845d5507-1041-4704-bef2-6cbe4de8df4a","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_1000_euroert_csempesztek_Ausztriaba_a_bevandorlokat_Magyarorszagon_at","timestamp":"2018. június. 22. 10:04","title":"1000 euróért csempészték Ausztriába a bevándorlókat Magyarországon át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da872ab1-3dce-482e-aa44-b5f7a26eeb7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meg is kóstolták a spagettiket. ","shortLead":"Meg is kóstolták a spagettiket. ","id":"20180621_Glutenmentes_tesztakat_tesztelt_a_Nebih_itt_az_eredmeny","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da872ab1-3dce-482e-aa44-b5f7a26eeb7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e76647-7f16-4cfe-967d-72a4e5b9f3d1","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Glutenmentes_tesztakat_tesztelt_a_Nebih_itt_az_eredmeny","timestamp":"2018. június. 21. 12:08","title":"Gluténmentes tésztákat tesztelt a Nébih, itt az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6ce034-5d04-4fdc-b0b6-e01aab58f777","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szanyi Tibor nemrég megválasztott MSZP-alelnök szerdán az ATV-ben azt mondta: láttunk már mi a pártok élén hülyéket. Jávor Benedek, a Párbeszéd EP-képviselője most reagált a mondatra, nem nehéz kitalálni, hogy mit.","shortLead":"Szanyi Tibor nemrég megválasztott MSZP-alelnök szerdán az ATV-ben azt mondta: láttunk már mi a pártok élén hülyéket...","id":"20180622_Javor_Benedek_is_beszallt_Szanyi_hulyezesebe","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc6ce034-5d04-4fdc-b0b6-e01aab58f777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54038afc-5918-4887-aeef-8bb4d0557b9c","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Javor_Benedek_is_beszallt_Szanyi_hulyezesebe","timestamp":"2018. június. 22. 18:03","title":"Jávor Benedek is beszállt a Szanyi-féle hülyézésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9405f6ad-22c1-44fe-9349-659b1f71a5d9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, a felcsútiak korábbi edzője, az onnan közös megegyezéssel távozó Pintér Attila veheti át az azóta a szövetségi kapitányként leigazolt Marco Rossi helyét a DAC-nál. ","shortLead":"Úgy tűnik, a felcsútiak korábbi edzője, az onnan közös megegyezéssel távozó Pintér Attila veheti át az azóta...","id":"20180621_Teved_ha_azt_gondolta_munkanelkuli_lesz_a_Puskas_Akademiatol_eljott_Pinter_Attila","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9405f6ad-22c1-44fe-9349-659b1f71a5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df09f106-3245-461e-a36f-dfdf12392b12","keywords":null,"link":"/sport/20180621_Teved_ha_azt_gondolta_munkanelkuli_lesz_a_Puskas_Akademiatol_eljott_Pinter_Attila","timestamp":"2018. június. 21. 08:33","title":"Téved, ha azt gondolta, munkanélküli lesz a Puskás Akadémiától eljött Pintér Attila","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906260b8-802d-4651-9e60-ea57ace2937c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Állami Operaház igazgatója, Ókovács Szilveszter levélben közölte a stábbal a hírt.","shortLead":"A Magyar Állami Operaház igazgatója, Ókovács Szilveszter levélben közölte a stábbal a hírt.","id":"20180621_lemondta_az_opera_a_billy_elliot_15_eloadasat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=906260b8-802d-4651-9e60-ea57ace2937c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c5a6df-2898-40a1-9702-634152971084","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_lemondta_az_opera_a_billy_elliot_15_eloadasat","timestamp":"2018. június. 21. 12:59","title":"Lemondta az Opera a Billy Elliot 15 előadását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Kártyavár sorozatból és A világ összes pénze című moziból kivették a szexuális zaklatással vádolt színész jeleneteit, hamarosan azonban bemutatnak egy olyan filmet, amelyben szerepel.","shortLead":"A Kártyavár sorozatból és A világ összes pénze című moziból kivették a szexuális zaklatással vádolt színész jeleneteit...","id":"20180621_kevin_spacey_film_kivagtak","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dbcf0bb-194a-4d7c-b099-68bf3c8c9ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0682e2-7e74-475c-81ed-3ad7ec874f19","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_kevin_spacey_film_kivagtak","timestamp":"2018. június. 21. 11:07","title":"Jön a film, amelyből nem vágták ki Kevin Spacey-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c25482-98c9-4475-8bc0-49b58e670ef0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A migráció nemzetbiztonsági ügy, abba civilek nem szólhatnak bele – közölte a kormányfő.","shortLead":"A migráció nemzetbiztonsági ügy, abba civilek nem szólhatnak bele – közölte a kormányfő.","id":"20180622_Orban_Kossuth_nyilatkozat_migracio_alkotmany_StopSoros","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c25482-98c9-4475-8bc0-49b58e670ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea4b78a-8603-49c0-96bc-1d5e8d286625","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Orban_Kossuth_nyilatkozat_migracio_alkotmany_StopSoros","timestamp":"2018. június. 22. 08:20","title":"Orbán: \"Mi azt mondjuk, hogy nem engedünk be senkit\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]