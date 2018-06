Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf4a2929-131f-4a3e-a0cb-28aeca73820e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Japánban igen gyakoriak a földrengések, néhány napja is volt egy erősebb, melynek hatását többek közt autók fedélzeti kamerái is rögzítették.","shortLead":"Japánban igen gyakoriak a földrengések, néhány napja is volt egy erősebb, melynek hatását többek közt autók fedélzeti...","id":"20180621_a_nap_videoja_japan_foldrenges_oszaka_fedelzeti_kamera_forgalom_kozlekedes_termeszeti_csapas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf4a2929-131f-4a3e-a0cb-28aeca73820e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe5d890-698c-438a-b409-104fff737f03","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_a_nap_videoja_japan_foldrenges_oszaka_fedelzeti_kamera_forgalom_kozlekedes_termeszeti_csapas","timestamp":"2018. június. 21. 06:41","title":"A nap videója: Így rángatta meg az úton közlekedő autókat az erős földrengés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00f3242-fc87-46f4-9442-2f57bf91ba82","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Meg a többieket is. Az Ocean’s Eleven – Tripla vagy semmi folytatását/női változatát sajnos nem a hanyag elegancia, hanem szimplán csak a hanyagság jellemzi. Elviselhető még így is, de azért ettől a gárdától ez édeskevés. Kritika.","shortLead":"Meg a többieket is. Az Ocean’s Eleven – Tripla vagy semmi folytatását/női változatát sajnos nem a hanyag elegancia...","id":"20180620_Oceans_8_alaposan_atvertek_Sandra_Bullockot_es_Cate_Blanchettet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b00f3242-fc87-46f4-9442-2f57bf91ba82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58658115-67cd-4673-87c9-f85d617e9308","keywords":null,"link":"/kultura/20180620_Oceans_8_alaposan_atvertek_Sandra_Bullockot_es_Cate_Blanchettet","timestamp":"2018. június. 20. 17:00","title":"Ocean’s 8: alaposan átverték Sandra Bullockot és Cate Blanchettet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bonni Egyetem kutatói olyan rendszert fejlesztettek, ami először megfigyeli az emberek által végzett tevékenységet, majd egy következő akalommal megjósolja, mi lesz a következő lépésük.","shortLead":"A Bonni Egyetem kutatói olyan rendszert fejlesztettek, ami először megfigyeli az emberek által végzett tevékenységet...","id":"20180621_mesterseges_intelligencia_joslas_jovo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5599a252-0789-476c-a413-e3f873e46799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d7a2c3b-742f-4322-822c-3252319a9581","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_mesterseges_intelligencia_joslas_jovo","timestamp":"2018. június. 21. 07:02","title":"A mesterséges intelligencia néha már képes megjósolni, mi fog történni pár perc múlva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összesen 2,7 milliárd forint ment el tavaly új játékosok igazolására az NB I-ben szereplő csapatoknál. Mit gondol, ki költötte el a legtöbb pénzt? Igen, az.","shortLead":"Összesen 2,7 milliárd forint ment el tavaly új játékosok igazolására az NB I-ben szereplő csapatoknál. Mit gondol, ki...","id":"20180621_Egymilliard_forintot_koltottek_uj_labdarugok_vasarlasara_Felcsuton","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d64c6a8-8353-4bab-b78f-7860eb7cd884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02652db-0eb8-479c-abd3-6a526abb76a5","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Egymilliard_forintot_koltottek_uj_labdarugok_vasarlasara_Felcsuton","timestamp":"2018. június. 21. 08:52","title":"Egymilliárdot költöttek új focisták vásárlására Felcsúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9c09ca7-d430-472f-83c9-f9a071577259","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Teljes az elkeseredés Argentínában, miután a kiesés szélére sodródtak Lionel Messiék. Egyetlen esélyük az maradt, hogy megverjék Nigériát a kvartett utolsó meccsén, közben pedig szurkolják ki, hogy Izland ne nyerjen Nigéria, majd Horvátország ellen.","shortLead":"Teljes az elkeseredés Argentínában, miután a kiesés szélére sodródtak Lionel Messiék. Egyetlen esélyük az maradt...","id":"20180622_Mondjon_amit_akar__Argentina_elkeseredett","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9c09ca7-d430-472f-83c9-f9a071577259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"443ed742-b0f3-4833-8045-2d87f07d97c9","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Mondjon_amit_akar__Argentina_elkeseredett","timestamp":"2018. június. 22. 10:47","title":"„Mondjon, amit akar!” – Argentína elkeseredett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Májusig sikerült összehozni az éves hiánycél 87 százalékát.","shortLead":"Májusig sikerült összehozni az éves hiánycél 87 százalékát.","id":"20180620_Ez_am_a_valasztasi_ev_mostanra_osszejott_kozel_1200_milliard_forintos_hiany","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06750441-0cdd-4692-b87e-cca2525266a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11984cd9-fc51-4eff-8c6d-ef5cb300a699","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Ez_am_a_valasztasi_ev_mostanra_osszejott_kozel_1200_milliard_forintos_hiany","timestamp":"2018. június. 20. 13:59","title":"Ez ám a választási év: mostanra összejött közel 1200 milliárd forintos hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159cee86-8a0c-4b5d-a6b2-763fe87566b8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Portréinterjút adott a HVG hetilapnak Dúró Dóra exjobbikos képviselő. Férje, Novák Előd korábban azt mondta, azért nem fogan meg a negyedik gyerekük, mert feleségét nagyon felzaklatta a Jobbikban zajló vita.","shortLead":"Portréinterjút adott a HVG hetilapnak Dúró Dóra exjobbikos képviselő. Férje, Novák Előd korábban azt mondta, azért nem...","id":"20180620_Negyszazezer_forintot_kap_a_hataron_a_tartalekos_honved_Novak_Elod","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=159cee86-8a0c-4b5d-a6b2-763fe87566b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f407c64-62b7-4962-9d36-30420a156dca","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Negyszazezer_forintot_kap_a_hataron_a_tartalekos_honved_Novak_Elod","timestamp":"2018. június. 20. 13:34","title":"Négyszázezer forintot kap a határon a tartalékos honvéd Novák Előd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30643137-952e-4d86-9c89-b950d7d5f56a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orosz Mihály Zoltánt egy rendőr jelentette fel becsületsértés miatt. Kihallgatása után elengedték. ","shortLead":"Orosz Mihály Zoltánt egy rendőr jelentette fel becsületsértés miatt. Kihallgatása után elengedték. ","id":"20180621_eloben_kozvetitette_eloallitasat_a_volt_erpataki_polgarmester","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=30643137-952e-4d86-9c89-b950d7d5f56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b7a3a5-b864-4b9c-8fe6-c0bff3a0333f","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_eloben_kozvetitette_eloallitasat_a_volt_erpataki_polgarmester","timestamp":"2018. június. 21. 20:59","title":"Élőben közvetítette előállítását a volt érpataki polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]