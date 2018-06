Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4ac9ee8b-e309-4b88-bce2-30e58bb8a38e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha már az iPhone az X utótagot kapta, miért ne jellemezné ez a betű az Oppo csúcstelefonját is. Bemutatták az Oppo Find X-et, azonban már annyi minden kiszivárgott korábban róla, hogy nem okozott túl nagy meglepetést, legfeljebb az árán csodálkoztunk el.","shortLead":"Ha már az iPhone az X utótagot kapta, miért ne jellemezné ez a betű az Oppo csúcstelefonját is. Bemutatták az Oppo Find...","id":"20180620_oppo_find_x_specifikaciok_ar","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ac9ee8b-e309-4b88-bce2-30e58bb8a38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88781644-5a4c-4fb3-8aa7-82288bc24f35","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_oppo_find_x_specifikaciok_ar","timestamp":"2018. június. 20. 20:53","title":"Izgalmas modell: bemutatták az új androidos csúcstelefont, az árán elcsodálkoztunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da9297ff-1e3e-4fec-a56e-a70bf929db6d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A német kormány összesítette a kamatjövedelmet.","shortLead":"A német kormány összesítette a kamatjövedelmet.","id":"20180621_Euromilliardokat_nyertek_a_nemetek_a_gorogok_megmentesen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da9297ff-1e3e-4fec-a56e-a70bf929db6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5af1c3d-6ba3-4943-8ea6-e235cc6d66b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Euromilliardokat_nyertek_a_nemetek_a_gorogok_megmentesen","timestamp":"2018. június. 21. 13:11","title":"Eurómilliárdokat nyertek a németek a görögök megmentésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e84556d-9422-4d99-8003-24d6b0968227","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Jégvarázs írójáról van szó.","shortLead":"A Jégvarázs írójáról van szó.","id":"20180621_Oscardijas_not_nevez_ki_a_Disney_a_zaklato_vezeto_helyere","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e84556d-9422-4d99-8003-24d6b0968227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c073ff-39d8-43ad-8c2c-cd73cad053fd","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Oscardijas_not_nevez_ki_a_Disney_a_zaklato_vezeto_helyere","timestamp":"2018. június. 21. 10:20","title":"Oscar-díjas nőt nevez ki a Disney a zaklató vezető helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTA BTK bízik abban, hogy a kormány és az országgyűlés nem a kommunikáció alapvető szakmai normáit sértő sajtóközlemények, hanem, ahogyan más helyzetekben is megtörtént már, egymás autonómiáját tisztelő megbeszélések során hozza meg a magyar tudományos kutatások szervezetével, finanszírozásával kapcsolatos döntéseit.","shortLead":"Az MTA BTK bízik abban, hogy a kormány és az országgyűlés nem a kommunikáció alapvető szakmai normáit sértő...","id":"20180621_Az_MTA_bolcsesz_kutatokozpontja_is_uzent_a_kormanynak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4583716-efc4-4c7d-b6a3-e294b568a142","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_Az_MTA_bolcsesz_kutatokozpontja_is_uzent_a_kormanynak","timestamp":"2018. június. 21. 18:02","title":"Az MTA bölcsész kutatóközpontja is üzent a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52795f29-5ec7-4467-b57a-34269b91b626","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Porvihar bénította meg a Mars-járót, és csak a vihar elvonulása után derül ki, fel tudják-e éleszteni. A szakemberek optimisták, szerintük a csaknem 15 éve dolgozó Opportunity ezt is túléli. ","shortLead":"Porvihar bénította meg a Mars-járót, és csak a vihar elvonulása után derül ki, fel tudják-e éleszteni. A szakemberek...","id":"20180621_meg_mindig_nincs_hir_a_bajba_kerult_marsjarorol_de_allitolag_van_remeny","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52795f29-5ec7-4467-b57a-34269b91b626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0022a994-12e1-40bc-acc8-f8ec2f37b8cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_meg_mindig_nincs_hir_a_bajba_kerult_marsjarorol_de_allitolag_van_remeny","timestamp":"2018. június. 21. 17:34","title":"Még mindig nincs hír a bajba került Mars-járóról, de állítólag van remény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hétvégi szüléseket az 50 kilométerrel arrébb lévő szombathelyi kórházba irányítják át. ","shortLead":"A hétvégi szüléseket az 50 kilométerrel arrébb lévő szombathelyi kórházba irányítják át. ","id":"20180620_Stop_vajudo_kismamak_nincs_eleg_orvos_hetvegere_bezar_a_celldomolki_szuleszet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74194d72-dadf-4848-aa29-53811c9d5691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c493f8e7-e9be-4438-ad42-765387fabe66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180620_Stop_vajudo_kismamak_nincs_eleg_orvos_hetvegere_bezar_a_celldomolki_szuleszet","timestamp":"2018. június. 20. 18:35","title":"Stop vajúdó kismamák: nincs elég orvos, hétvégére bezár a celldömölki szülészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a35f07e1-7538-4857-b4d0-d5644249e5d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán cinizmusa végtelen: a menekültek világnapján fogadta el a Parlament a Stop Sorost, illetve az Alaptörvény-módosítást.","shortLead":"Orbán cinizmusa végtelen: a menekültek világnapján fogadta el a Parlament a Stop Sorost, illetve...","id":"20180620_Orban_alaptorveny_stop_soros_parlament_szavazas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a35f07e1-7538-4857-b4d0-d5644249e5d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"150e4450-2455-4760-b62a-33ce97f4cf34","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Orban_alaptorveny_stop_soros_parlament_szavazas","timestamp":"2018. június. 20. 15:28","title":"Magyarország bezárt: megszavazták az Alaptörvény-módosítást és a Stop Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b786e719-3dc3-4959-b2d9-f9e054f6bcba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik távolsági busz nem engedte előzni a másikat. A hátul haladó busz vezetője fél kézzel tartotta a kormányt, a másikkal a telefonját, és felvette, ami az úton történik. ","shortLead":"Az egyik távolsági busz nem engedte előzni a másikat. A hátul haladó busz vezetője fél kézzel tartotta a kormányt...","id":"20180621_ket_buszsofor_versenyzett_a_83as_fouton_az_egyik_videora_vette","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b786e719-3dc3-4959-b2d9-f9e054f6bcba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb2ab9a8-238a-4ccb-a3e2-6210bc39dc7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_ket_buszsofor_versenyzett_a_83as_fouton_az_egyik_videora_vette","timestamp":"2018. június. 21. 19:58","title":"Két buszsofőr versenyzett a 83-as főúton, az egyik videóra vette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]