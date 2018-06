Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"280a2c3b-ed2d-4480-a063-0610850ada89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Amnesty International Magyarország szerint ezek a törvénymódosítások ártanak a magyar embereknek és Magyarországnak.","shortLead":"Az Amnesty International Magyarország szerint ezek a törvénymódosítások ártanak a magyar embereknek és Magyarországnak.","id":"20180620_Amnesty_A_Stop_Soros_rettenetes_tamadas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=280a2c3b-ed2d-4480-a063-0610850ada89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d77497-811b-4670-b588-72c6a51f733d","keywords":null,"link":"/itthon/20180620_Amnesty_A_Stop_Soros_rettenetes_tamadas","timestamp":"2018. június. 20. 16:10","title":"Amnesty: A Stop Soros rettenetes támadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f28fb884-ca52-415b-9136-8f00b02a33a5","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A brazil labdarúgó-válogatott győzelmét jövendölte a Costa Rica elleni világbajnoki csoportmérkőzésre Achilles, az Ermitázs macskája.","shortLead":"A brazil labdarúgó-válogatott győzelmét jövendölte a Costa Rica elleni világbajnoki csoportmérkőzésre Achilles...","id":"20180622_megint_josolt_a_vbre_a_suket_kandur","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f28fb884-ca52-415b-9136-8f00b02a33a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65fe2087-369e-4ed3-b218-4a68054a9535","keywords":null,"link":"/sport/20180622_megint_josolt_a_vbre_a_suket_kandur","timestamp":"2018. június. 22. 12:49","title":"Megint jósolt a vb-re a süket kandúr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egri Törvényszék másfél milliós sérelmi díjat ítélt meg annak a hatvani férfinek, akit rendőrök bántalmaztak, és eközben eltörték a bordáját. Az áldozat a Magyar Helsinki Bizottság ügyfele. Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"Az Egri Törvényszék másfél milliós sérelmi díjat ítélt meg annak a hatvani férfinek, akit rendőrök bántalmaztak, és...","id":"20180621_Eltortek_a_rendorok_a_hatvani_ferfi_bordajat_masfelmillios_karteritest_kapott","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6a710f8-15f5-4911-9fe1-649cb095bf7f","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_Eltortek_a_rendorok_a_hatvani_ferfi_bordajat_masfelmillios_karteritest_kapott","timestamp":"2018. június. 21. 15:26","title":"Eltörték a rendőrök a hatvani férfi bordáját, másfél milliós kártérítést kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cf7acfa-ee28-42c3-8242-46d97330e748","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A szerb férfi és utasa Bécsbe tartott, amikor észrevették, hogy füst jön ki a motorházból. Csak annyi idejük volt, hogy magukhoz vegyék pénzüket és útlevelüket, mielőtt az autó teljesen lángba borul.","shortLead":"A szerb férfi és utasa Bécsbe tartott, amikor észrevették, hogy füst jön ki a motorházból. Csak annyi idejük volt...","id":"20180620_Videora_vettek_ahogy_porra_eg_a_kocsijuk_az_M5oson","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cf7acfa-ee28-42c3-8242-46d97330e748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5812707b-d517-40ad-bb98-dce00205a0e4","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180620_Videora_vettek_ahogy_porra_eg_a_kocsijuk_az_M5oson","timestamp":"2018. június. 20. 20:00","title":"Videóra vették, ahogy porrá ég a kocsijuk az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Benetton korábban is alkalmazott már hasonló taktikát, hogy valamilyen provokatív kampányt alkalmazva hívja fel a figyelmet valamire – és persze önmagára. ","shortLead":"A Benetton korábban is alkalmazott már hasonló taktikát, hogy valamilyen provokatív kampányt alkalmazva hívja fel...","id":"20180621_Tengerbol_kimentett_menekultekkel_kezdett_kampanyolni_egy_vilaghiru_divatceg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=318ca3dc-d4ac-412c-875c-9e30cf377813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6885f3b-d1ca-4057-9d9d-f70e3369dcae","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Tengerbol_kimentett_menekultekkel_kezdett_kampanyolni_egy_vilaghiru_divatceg","timestamp":"2018. június. 21. 10:37","title":"Tengerből kimentett menekültekkel kezdett kampányolni egy világhírű divatcég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d276bd69-324b-4901-a7e4-a857c180a761","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Eltűnt személy és elszökött medve kereséséhez is használtak az elmúlt hetekben Magyarországon drónokat. De a fejlesztőműhelyekből már a jövő szivárog: a következő évek az intelligens drónok lehetőségeiről és veszélyeiről fognak szólni.","shortLead":"Eltűnt személy és elszökött medve kereséséhez is használtak az elmúlt hetekben Magyarországon drónokat. De...","id":"20180621_okosodo_dronok_eroszak_kiszurese_etikai_kerdesek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d276bd69-324b-4901-a7e4-a857c180a761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ced955b-90f6-4db0-b2a7-0f6d46e58936","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_okosodo_dronok_eroszak_kiszurese_etikai_kerdesek","timestamp":"2018. június. 21. 20:33","title":"Sokat tehetnek értünk a drónok, de mi lesz, ha majd egy rendőrdrón önhatalmúlag fújja ránk a paprikasprayt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3066f03-afd1-4865-a859-71cb96c05e6a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ilyet még nem láttak az elromlott ATM-hez kiérkező szerelők.","shortLead":"Ilyet még nem láttak az elromlott ATM-hez kiérkező szerelők.","id":"20180621_Patkanyok_ragtak_szet_otmillio_forintot_egy_bankautomataban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3066f03-afd1-4865-a859-71cb96c05e6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13e6ab5-47be-4950-8887-b7233eacde8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Patkanyok_ragtak_szet_otmillio_forintot_egy_bankautomataban","timestamp":"2018. június. 21. 07:15","title":"Patkányok rágtak szét ötmillió forintot egy bankautomatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b73d14-7e24-4f4f-83b8-97c6ac9c1691","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Ausztráliában honos kacsacsőrű emlős egy hormonja segítheti a 2-es típusú cukorbetegség kezelését - állítja egy német professzor, aki azért helyezte át székhelyét évekkel ezelőtt az ausztráliai Adelaide-i Egyetemre, hogy alaposabban tanulmányozhassa a részleges vízi életmódot folytató, különös megjelenésű tojásrakó emlőst.","shortLead":"Az Ausztráliában honos kacsacsőrű emlős egy hormonja segítheti a 2-es típusú cukorbetegség kezelését - állítja...","id":"20180620_2es_tipusu_ukorbetegseg_kezelese_kacsacsoru_emlos_hormonja_glp_1","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14b73d14-7e24-4f4f-83b8-97c6ac9c1691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dff60f1e-9310-4203-a7b6-9677952283ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20180620_2es_tipusu_ukorbetegseg_kezelese_kacsacsoru_emlos_hormonja_glp_1","timestamp":"2018. június. 20. 15:03","title":"Találtak egy hormont, ami segíthet a cukorbetegeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]