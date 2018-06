Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a6ecec2-f45c-462e-9c0d-a343631adc26","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Avagy tíz dolog, amit biztosan nem tudott Johnny Deppről.","shortLead":"Avagy tíz dolog, amit biztosan nem tudott Johnny Deppről.","id":"20180622_Johnny_Depp_Az_anyam_volt_a_legaljasabb_ember_akivel_eletemben_talalkoztam","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a6ecec2-f45c-462e-9c0d-a343631adc26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da149e66-9ac5-469f-b308-68481b05229a","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Johnny_Depp_Az_anyam_volt_a_legaljasabb_ember_akivel_eletemben_talalkoztam","timestamp":"2018. június. 22. 16:18","title":"Johnny Depp: Az anyám volt a legaljasabb ember, akivel valaha találkoztam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036b749c-1841-433d-a3f3-d14734f36751","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Őrült felvétel, közel 350-es csúcssebességek is látszanak a műszereken.","shortLead":"Őrült felvétel, közel 350-es csúcssebességek is látszanak a műszereken.","id":"20180621_Video_Ritka_ilyen_minosegben_latni_300_kmha_feletti_kergetozest_autopalyan","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=036b749c-1841-433d-a3f3-d14734f36751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cc6071-2932-4262-8261-42d82d102202","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_Video_Ritka_ilyen_minosegben_latni_300_kmha_feletti_kergetozest_autopalyan","timestamp":"2018. június. 21. 22:33","title":"Videó: Ritka ilyen minőségben látni 300 km/h-a feletti kergetőzést autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2af275da-df01-4d20-91c7-b1e363e28274","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Küzdelmes meccsen maradt alul a nagyot küzdő Peru csapata, ugyanakkor a francia csapat rutinosan bekkelte ki a meccset. ","shortLead":"Küzdelmes meccsen maradt alul a nagyot küzdő Peru csapata, ugyanakkor a francia csapat rutinosan bekkelte ki a meccset. ","id":"20180621_FranciaorszagPeru_10","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2af275da-df01-4d20-91c7-b1e363e28274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692788fd-ef04-467e-9e76-d2dd81871a85","keywords":null,"link":"/sport/20180621_FranciaorszagPeru_10","timestamp":"2018. június. 21. 19:01","title":"Franciaország–Peru: 1-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3247a782-b763-4d28-a569-155512747736","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székely János megyéspüspök levelet írt az Alaptörvény-módosításra. Szerinte szigorítani kéne az Alaptörvény másik részét is, és hosszasan sorolja, hol nincs elegendő infrastruktúra a szociális helyzet javítására. Azt is mondja: \"Az egyház és a társadalom kincsei a szegények.\"\r

\r

","shortLead":"Székely János megyéspüspök levelet írt az Alaptörvény-módosításra. Szerinte szigorítani kéne az Alaptörvény másik...","id":"20180622_A_szombathelyi_puspok_biralja_az_Alaptorvenymodositast","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3247a782-b763-4d28-a569-155512747736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7861a913-70d0-4915-9a85-c5066045f616","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_A_szombathelyi_puspok_biralja_az_Alaptorvenymodositast","timestamp":"2018. június. 22. 11:34","title":"A szombathelyi püspök bírálja az Alaptörvény-módosítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sara Netanjahu az ügyészség szerint drága éttermekből is rendelt ételt, pedig a miniszterelnöki rezidenciának van szakácsa. Felelősségre vonják a rezidencia vezetőjét is, aki a vád szerint részt vett a csalásban és a számlák meghamisításában.","shortLead":"Sara Netanjahu az ügyészség szerint drága éttermekből is rendelt ételt, pedig a miniszterelnöki rezidenciának van...","id":"20180621_vadat_emeltek_netanjahu_ettermi_rendelesekkel_ugyeskedo_felesege_ellen","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1acce8-577b-4137-aa14-1d83ca4f9ec4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_vadat_emeltek_netanjahu_ettermi_rendelesekkel_ugyeskedo_felesege_ellen","timestamp":"2018. június. 21. 16:24","title":"Vádat emeltek Netanjahu éttermi rendelésekkel ügyeskedő felesége ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52795f29-5ec7-4467-b57a-34269b91b626","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Porvihar bénította meg a Mars-járót, és csak a vihar elvonulása után derül ki, fel tudják-e éleszteni. A szakemberek optimisták, szerintük a csaknem 15 éve dolgozó Opportunity ezt is túléli. ","shortLead":"Porvihar bénította meg a Mars-járót, és csak a vihar elvonulása után derül ki, fel tudják-e éleszteni. A szakemberek...","id":"20180621_meg_mindig_nincs_hir_a_bajba_kerult_marsjarorol_de_allitolag_van_remeny","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52795f29-5ec7-4467-b57a-34269b91b626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0022a994-12e1-40bc-acc8-f8ec2f37b8cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_meg_mindig_nincs_hir_a_bajba_kerult_marsjarorol_de_allitolag_van_remeny","timestamp":"2018. június. 21. 17:34","title":"Még mindig nincs hír a bajba került Mars-járóról, de állítólag van remény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df95c10c-0208-4dd3-b587-9f17e677b9b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Akkora a munkaerőhiány az építőiparban, hogy az épített medencék esetében csak az építkezési munkálatok több millió forintba kerülnek, és akkor magáról a szerkezet áráról még nem is beszéltünk. ","shortLead":"Akkora a munkaerőhiány az építőiparban, hogy az épített medencék esetében csak az építkezési munkálatok több millió...","id":"20180623_Medencet_szeretne_a_kertjebe_Mutatjuk_az_arat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df95c10c-0208-4dd3-b587-9f17e677b9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cacce2aa-f526-4491-9137-e0cdddd33085","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180623_Medencet_szeretne_a_kertjebe_Mutatjuk_az_arat","timestamp":"2018. június. 23. 13:09","title":"Medencét szeretne a kertjébe? Mutatjuk az árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d6f6708-60e2-48b4-b2c9-32db5d829c3e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az oroszbarát, rasszista politikus, Matteo Salvini most egy 224 menekültet szállító hajónak intett be. ","shortLead":"Az oroszbarát, rasszista politikus, Matteo Salvini most egy 224 menekültet szállító hajónak intett be. ","id":"20180622_Ujabb_menekulthajonak_tiltotta_meg_a_kikotest_Orban_egyik_legnagyobb_csodaloja","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d6f6708-60e2-48b4-b2c9-32db5d829c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07cf04fd-7315-4dda-87b7-5d26d28080a0","keywords":null,"link":"/vilag/20180622_Ujabb_menekulthajonak_tiltotta_meg_a_kikotest_Orban_egyik_legnagyobb_csodaloja","timestamp":"2018. június. 22. 05:28","title":"Újabb menekülthajónak tiltotta meg a kikötést Orbán egyik legnagyobb csodálója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]