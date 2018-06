Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0236e505-b7a2-4c6c-b883-cb4027b0749d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A képviselőház 46 képviselője egy hete terjesztett a parlament elé egy javaslatot, amely lehetővé tenné az azonos neműek házasságkötését. Válaszul erre a lépésre egy másik, 37 tagú képviselői csoport azt kezdeményezte, foglalják az alkotmányba, hogy a házasság kizárólag egy férfi és egy nő legalizált kapcsolata.","shortLead":"A képviselőház 46 képviselője egy hete terjesztett a parlament elé egy javaslatot, amely lehetővé tenné az azonos...","id":"20180622_tamogatja_az_nemuek_hazassaganak_lehetove_tetelet_a_cseh_kormany","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0236e505-b7a2-4c6c-b883-cb4027b0749d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8393fe1-bd73-44d7-b1be-5b208a7b3eb4","keywords":null,"link":"/vilag/20180622_tamogatja_az_nemuek_hazassaganak_lehetove_tetelet_a_cseh_kormany","timestamp":"2018. június. 22. 14:24","title":"Támogatja az azonos nemű párok házasságának lehetővé tételét a cseh kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6cd1fa-66e3-4911-8377-09404204b96f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem csitul a kereskedelmi háború.","shortLead":"Nem csitul a kereskedelmi háború.","id":"20180622_Trump_vamot_vetne_ki_az_europai_autokra_nekunk_is_van_felnivalonk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c6cd1fa-66e3-4911-8377-09404204b96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ebd6aa6-456b-4c9d-a7f9-addbd113f14c","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_Trump_vamot_vetne_ki_az_europai_autokra_nekunk_is_van_felnivalonk","timestamp":"2018. június. 22. 17:01","title":"Trump vámot vetne ki az európai autókra, nekünk is van félnivalónk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Génszerkesztéssel tettek sertéseket ellenállóvá a világ egyik legköltségesebben gyógyítható állatbetegségével szemben – jelentette a BBC.","shortLead":"Génszerkesztéssel tettek sertéseket ellenállóvá a világ egyik legköltségesebben gyógyítható állatbetegségével szemben –...","id":"20180622_genszerkesztes_sertes_ellenallo_betegseggel_szemben_prrs","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb46b53-2c34-47e4-b441-bbce5e397ace","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_genszerkesztes_sertes_ellenallo_betegseggel_szemben_prrs","timestamp":"2018. június. 22. 13:03","title":"Már úton vannak a disznók, melyeket génszerkesztéssel tesznek ellenállóvá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb2bd82e-ac2d-4537-b326-77e1cd3f9420","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Orbán-kormány a Velencei Bizottság ajánlásainak végrehajtását követeli Ukrajnától, miközben ő maga a Stop Soros törvénycsomag ügyében nem törődik ugyanennek a testületnek a véleményével. ","shortLead":"Az Orbán-kormány a Velencei Bizottság ajánlásainak végrehajtását követeli Ukrajnától, miközben ő maga a Stop Soros...","id":"20180623_A_magyar_kormany_mar_nem_koveteli_az_ukran_nyelvtorveny_visszavonasat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb2bd82e-ac2d-4537-b326-77e1cd3f9420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51c614f9-b6f8-4fbb-8d35-524c90344031","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_A_magyar_kormany_mar_nem_koveteli_az_ukran_nyelvtorveny_visszavonasat","timestamp":"2018. június. 23. 12:45","title":"A magyar kormány már nem követeli az ukrán nyelvtörvény visszavonását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Sara Netanjahu az ügyészség szerint drága éttermekből is rendelt ételt, pedig a miniszterelnöki rezidenciának van szakácsa. Felelősségre vonják a rezidencia vezetőjét is, aki a vád szerint részt vett a csalásban és a számlák meghamisításában.","shortLead":"Sara Netanjahu az ügyészség szerint drága éttermekből is rendelt ételt, pedig a miniszterelnöki rezidenciának van...","id":"20180621_vadat_emeltek_netanjahu_ettermi_rendelesekkel_ugyeskedo_felesege_ellen","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0be6b621-e913-488f-b47c-17bc4625cf96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a1acce8-577b-4137-aa14-1d83ca4f9ec4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_vadat_emeltek_netanjahu_ettermi_rendelesekkel_ugyeskedo_felesege_ellen","timestamp":"2018. június. 21. 16:24","title":"Vádat emeltek Netanjahu éttermi rendelésekkel ügyeskedő felesége ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd128b5d-f392-4eff-8257-32bb59a0e292","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A több évtizede a szakmában dolgozó Mák Istvánné azt mondta: nem volt számára kérdés, hogy tanulni fog újra, csak azt kellett megoldania, hogy minden hétfőn eljusson az oktatásra Budapestről Debrecenbe.","shortLead":"A több évtizede a szakmában dolgozó Mák Istvánné azt mondta: nem volt számára kérdés, hogy tanulni fog újra, csak azt...","id":"20180621_77_evesen_szerzett_gyogyszerkiado_szakasszisztensi_bizonyitvanyt_mak_istvanne","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd128b5d-f392-4eff-8257-32bb59a0e292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0dea6bb-ed00-44ad-bd86-d09bb362ad90","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_77_evesen_szerzett_gyogyszerkiado_szakasszisztensi_bizonyitvanyt_mak_istvanne","timestamp":"2018. június. 21. 19:25","title":"77 évesen szerzett gyógyszerkiadó szakasszisztensi bizonyítványt Mák Istvánné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755f65d0-798b-4177-95c6-668fe24f595c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az eredeti hanganyagok újrakevert és újramaszterelt verzióit a londoni Abbey Road stúdióban készítették el.","shortLead":"Az eredeti hanganyagok újrakevert és újramaszterelt verzióit a londoni Abbey Road stúdióban készítették el.","id":"20180622_Hamarosan_bakeliten_tamad_a_Depeche_Mode","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=755f65d0-798b-4177-95c6-668fe24f595c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fefd6759-55c3-48d3-913c-cbc82c32b326","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Hamarosan_bakeliten_tamad_a_Depeche_Mode","timestamp":"2018. június. 22. 13:24","title":"Hamarosan bakeliten támad a Depeche Mode","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df95c10c-0208-4dd3-b587-9f17e677b9b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Akkora a munkaerőhiány az építőiparban, hogy az épített medencék esetében csak az építkezési munkálatok több millió forintba kerülnek, és akkor magáról a szerkezet áráról még nem is beszéltünk. ","shortLead":"Akkora a munkaerőhiány az építőiparban, hogy az épített medencék esetében csak az építkezési munkálatok több millió...","id":"20180623_Medencet_szeretne_a_kertjebe_Mutatjuk_az_arat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df95c10c-0208-4dd3-b587-9f17e677b9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cacce2aa-f526-4491-9137-e0cdddd33085","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180623_Medencet_szeretne_a_kertjebe_Mutatjuk_az_arat","timestamp":"2018. június. 23. 13:09","title":"Medencét szeretne a kertjébe? Mutatjuk az árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]