[{"available":true,"c_guid":"0cb67e7d-28ab-4a17-8822-813249b2961e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pikkeltek rá a tanárok. ","shortLead":"Pikkeltek rá a tanárok. ","id":"20180623_Korda_Gyorgy_bukas_gimnazium","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cb67e7d-28ab-4a17-8822-813249b2961e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563873e6-10ae-4061-b70f-72fc15b0bfc3","keywords":null,"link":"/elet/20180623_Korda_Gyorgy_bukas_gimnazium","timestamp":"2018. június. 23. 14:52","title":"Korda György két tantárgyból is megbukott a gimiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b6a3c5-6405-48ee-a28a-421729faa380","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megkongatták a vészharangot a francia halászati szakmai szervezetek országos konferenciáján. Két éven belül minden hatodik francia halász, tehát kétezer ember nyugdíjba megy és nincs utánpótlás.","shortLead":"Megkongatták a vészharangot a francia halászati szakmai szervezetek országos konferenciáján. Két éven belül minden...","id":"20180623_Hiaba_a_millios_a_fizetes_alig_van_utanpotlas_ebben_a_szakmaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52b6a3c5-6405-48ee-a28a-421729faa380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac55b1fd-f796-4418-a6ab-55ed14810664","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Hiaba_a_millios_a_fizetes_alig_van_utanpotlas_ebben_a_szakmaban","timestamp":"2018. június. 23. 09:43","title":"Hiába a milliós fizetés, alig van utánpótlás ebben a szakmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51c5e8bb-b8d0-4eca-b1fc-623383bd8cfc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Trump hivatalba lépése előtt 41 millió amerikai élt a szegénységi küszöb alatt, tehát a teljes lakosság 12,7 százaléka, és közülük 18 és fél millióan mélyszegénységben. Azóta tovább nyílt az olló szegények és gazdagok között.","shortLead":"Trump hivatalba lépése előtt 41 millió amerikai élt a szegénységi küszöb alatt, tehát a teljes lakosság 12,7 százaléka...","id":"20180623_Amirol_nemigen_beszel_Trump_minden_nyolcadik_amerikai_a_szegenysegi_kuszob_alatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51c5e8bb-b8d0-4eca-b1fc-623383bd8cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13ea19d9-3ecd-4ad4-9a09-9c8b772a636d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Amirol_nemigen_beszel_Trump_minden_nyolcadik_amerikai_a_szegenysegi_kuszob_alatt","timestamp":"2018. június. 23. 07:15","title":"Amiről nemigen beszél Trump: minden nyolcadik amerikai a szegénységi küszöb alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ae89ea-c2ab-4391-9ef8-636c5a61da80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Araszol a kocsisor a Balaton felé","shortLead":"Araszol a kocsisor a Balaton felé","id":"20180623_Baleset_az_M7esen","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56ae89ea-c2ab-4391-9ef8-636c5a61da80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06361e5b-e11e-4b18-92e6-84fb9e512707","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180623_Baleset_az_M7esen","timestamp":"2018. június. 23. 12:58","title":"Baleset az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea80faba-6e09-4850-afee-a29d413898fd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nigéria–Izland 2-0","shortLead":"Nigéria–Izland 2-0","id":"20180622_Nigeria_ataludt_egy_felidot_majd_nagyot_jatszva_legyozte_Izlandot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea80faba-6e09-4850-afee-a29d413898fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88fc631b-9bb8-4965-9f62-e7d9d7140d6f","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Nigeria_ataludt_egy_felidot_majd_nagyot_jatszva_legyozte_Izlandot","timestamp":"2018. június. 22. 18:56","title":"Nigéria átaludt egy félidőt, majd nagyot játszva legyőzte Izlandot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a65fa2d-1c8e-42ac-affe-0a450d3aba57","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egyre többen vásárolnak nyaralót a Velencei-tónál, és a lakásépítés is beindult.","shortLead":"Egyre többen vásárolnak nyaralót a Velencei-tónál, és a lakásépítés is beindult.","id":"20180623_Itt_allnak_meg_azok_az_ingatlanvasarlok_akik_nem_mennek_a_Balatonig","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a65fa2d-1c8e-42ac-affe-0a450d3aba57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b4ba993-bc11-4278-a085-54770da64971","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180623_Itt_allnak_meg_azok_az_ingatlanvasarlok_akik_nem_mennek_a_Balatonig","timestamp":"2018. június. 23. 08:14","title":"Itt állnak meg azok az ingatlanvásárlók, akik nem mennek a Balatonig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cece5bc-7f01-4467-acb2-9d3852ed82cb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A szaúdi király tavaly engedélyezte, hogy a világon utolsóként az arab országban is nemtől függetlenül minden felnőtt állampolgár autót vezethessen. A nőket a közlekedési minisztérium szervezésében tanítják a náluk forradalmi tevékenységre.","shortLead":"A szaúdi király tavaly engedélyezte, hogy a világon utolsóként az arab országban is nemtől függetlenül minden felnőtt...","id":"20180622_Mar_a_szaudi_nok_is_vezethetnek_autot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cece5bc-7f01-4467-acb2-9d3852ed82cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"181a4d26-ab3c-4d17-95be-6ed866c4b2b3","keywords":null,"link":"/elet/20180622_Mar_a_szaudi_nok_is_vezethetnek_autot","timestamp":"2018. június. 22. 15:22","title":"Nemsokára a szaúdi nők is vezethetnek autót, így tanítják őket – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A katolikus egyházfő ugyanakkor befektetne a menekülők származási országaiba is.","shortLead":"A katolikus egyházfő ugyanakkor befektetne a menekülők származási országaiba is.","id":"20180622_Ferenc_papa_fogadjunk_be_annyi_menekultet_amennyit_csak_el_tudunk_helyezni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52eeecb8-47b3-41fe-98de-7913ce90f85f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f21344b9-12a5-4763-aa74-37a6ab1f3373","keywords":null,"link":"/vilag/20180622_Ferenc_papa_fogadjunk_be_annyi_menekultet_amennyit_csak_el_tudunk_helyezni","timestamp":"2018. június. 22. 11:34","title":"Ferenc pápa: Fogadjunk be annyi menekültet, amennyit csak el tudunk helyezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]