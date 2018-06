Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3979c9b-483e-452c-95fd-77f11114f78f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szíriai elnök szerint az amerikai elnökökkel az a baj, hogy a lobbitevékenység foglyai, a médiavállalatok, a nagy olaj- és fegyvercégek befolyása alatt állnak.","shortLead":"A szíriai elnök szerint az amerikai elnökökkel az a baj, hogy a lobbitevékenység foglyai, a médiavállalatok, a nagy...","id":"20180622_aszad_Idopocsekolas_lenne_most_trumpekkal_targyalni","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3979c9b-483e-452c-95fd-77f11114f78f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4aa1f978-0ec3-4025-8b86-181411ef18a2","keywords":null,"link":"/vilag/20180622_aszad_Idopocsekolas_lenne_most_trumpekkal_targyalni","timestamp":"2018. június. 22. 19:40","title":"Aszad: Időpocsékolás lenne most Trumpékkal tárgyalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dca4c1e-9ac1-46d8-ba92-ce3ed91df838","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök az olasz hatóságok által körözött Mercedest foglaltak le.","shortLead":"A magyar rendőrök az olasz hatóságok által körözött Mercedest foglaltak le.","id":"20180622_mercedes_gle_lopott_auto_artandi_hataratkelo","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dca4c1e-9ac1-46d8-ba92-ce3ed91df838&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eb6ac7e-d553-488e-bfd3-00601ca5b5b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180622_mercedes_gle_lopott_auto_artandi_hataratkelo","timestamp":"2018. június. 22. 17:21","title":"15 milliós luxus-Mercedes akadt fenn a magyar határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"467c9e22-29b5-49fe-bfac-9e1763c879ef","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szerbia bejuthat a legjobb 16-ba, Brazília az első győzelmét szenvedte össze, az Izland–Nigéria-meccsen pedig a legjobban az argentinok szurkolhatnak. Kövesse velünk a nap eseményeit!","shortLead":"Szerbia bejuthat a legjobb 16-ba, Brazília az első győzelmét szenvedte össze, az Izland–Nigéria-meccsen pedig...","id":"20180622_foci_vb_Brazilia_Costa_Rica_Nigeria_Izland_Szerbia_Svajc","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=467c9e22-29b5-49fe-bfac-9e1763c879ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e6a787-46d8-4efa-809b-14eb6c3185d6","keywords":null,"link":"/sport/20180622_foci_vb_Brazilia_Costa_Rica_Nigeria_Izland_Szerbia_Svajc","timestamp":"2018. június. 22. 10:26","title":"Szerbia-Svájc 1-2 – élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5da68a3-d852-49cf-aadb-cb327e040cdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi hívta a mentősöket éjszaka mozdulatlanul fekvő barátnőjéhez. A lány azonban felébresztése után ordítozni kezdett, szidalmazta, majd megpofozta a segítségül kiérkező mentősnőt.","shortLead":"Egy férfi hívta a mentősöket éjszaka mozdulatlanul fekvő barátnőjéhez. A lány azonban felébresztése után ordítozni...","id":"20180622_Megpofozta_a_mentost","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5da68a3-d852-49cf-aadb-cb327e040cdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca6c683-cef7-4236-aa80-07dd7de2a804","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Megpofozta_a_mentost","timestamp":"2018. június. 22. 16:59","title":"Szidalmazta, majd megpofozta a kiérkező mentősnőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"370063ea-e754-4db4-aacb-80e7d95fd08b","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"A Balaton vizét is hozzácsapták a vadászterülethez, így golyóztak ki két vadásztársaságot a Balaton-felvidéken. Az új, a kormány támogatásával létrejött társaság másfél éves működésével azonban más gond is van.","shortLead":"A Balaton vizét is hozzácsapták a vadászterülethez, így golyóztak ki két vadásztársaságot a Balaton-felvidéken. Az új...","id":"20180622_Latott_mar_vizen_vaddisznot_setalni_Lehet_hogy_most_fog","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=370063ea-e754-4db4-aacb-80e7d95fd08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca838ea0-df39-40ce-8ed6-7e8fc44520cb","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_Latott_mar_vizen_vaddisznot_setalni_Lehet_hogy_most_fog","timestamp":"2018. június. 22. 16:00","title":"Lehet a Balaton vizén vaddisznóra vadászni? A kormányhivatal szerint igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632118da-4c85-4ae9-aa6c-a8a0c6056dc8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az internet népe nem kímélte Chaplin ős-verzióját sem.","shortLead":"Az internet népe nem kímélte Chaplin ős-verzióját sem.","id":"20180621_Charlie_Chaplin_talalta_ki_az_egyik_legnepszerubb_internetes_memet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=632118da-4c85-4ae9-aa6c-a8a0c6056dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e3e48b-23f4-4143-ac91-f12ff9222e07","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Charlie_Chaplin_talalta_ki_az_egyik_legnepszerubb_internetes_memet","timestamp":"2018. június. 22. 08:55","title":"Chaplin találhatta ki az egyik legnépszerűbb internetes mémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036b749c-1841-433d-a3f3-d14734f36751","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Őrült felvétel, közel 350-es csúcssebességek is látszanak a műszereken.","shortLead":"Őrült felvétel, közel 350-es csúcssebességek is látszanak a műszereken.","id":"20180621_Video_Ritka_ilyen_minosegben_latni_300_kmha_feletti_kergetozest_autopalyan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=036b749c-1841-433d-a3f3-d14734f36751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cc6071-2932-4262-8261-42d82d102202","keywords":null,"link":"/cegauto/20180621_Video_Ritka_ilyen_minosegben_latni_300_kmha_feletti_kergetozest_autopalyan","timestamp":"2018. június. 21. 22:33","title":"Videó: Ritka ilyen minőségben látni 300 km/h-a feletti kergetőzést autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"907eedf8-c1c1-4077-99a7-32b7f221ba48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meddig feszíti a húrt a magyar kormány a CEU működéséhez szükséges államközi szerződés ügyében? És mennyit bír ki még bizonytalanságban az egyetem? Ezt is mérlegelik ma és holnap az intézmény legfontosabb döntéshozói. Ha az egyetem ielhagyni kényszerül Magyarországot, abból minden bizonnyal nemzetközi botrány lesz. Ez nagyjából egyvalakit nem érdekel: igen, akinek - mint a császári időkben - a felfelé- vagy lefelé tartott hüvelykujján múlik minden. ","shortLead":"Meddig feszíti a húrt a magyar kormány a CEU működéséhez szükséges államközi szerződés ügyében? És mennyit bír ki még...","id":"20180623_CEU_jovo_vs_OV","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=907eedf8-c1c1-4077-99a7-32b7f221ba48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7fd646-3eb8-4220-b9cb-bac724d62c87","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_CEU_jovo_vs_OV","timestamp":"2018. június. 23. 07:00","title":"Orbán kezében a CEU sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]