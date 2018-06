Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661","c_author":"MTI / Inforádió","category":"gazdasag","description":"Megszólalt Varga Mihály a forintgyengüléssel kapcsolatban.","shortLead":"Megszólalt Varga Mihály a forintgyengüléssel kapcsolatban.","id":"20180621_Melyben_a_forint_de_a_kormany_nem_aggodik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48e7f095-88a6-4d1e-81a2-36ed6519c661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab09291-b22f-49f7-91ed-a8bfa3f29fb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180621_Melyben_a_forint_de_a_kormany_nem_aggodik","timestamp":"2018. június. 21. 11:49","title":"Mélyben a forint, de a kormány nem aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845d3c87-4020-4e55-9e1d-628a3a4919a6","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kkv","description":"Rogán Antal hivatala hirtelen rájött, hogy Rogán Antal szomszédja nem is indulhatott volna a kommunikációs tenderen.","shortLead":"Rogán Antal hivatala hirtelen rájött, hogy Rogán Antal szomszédja nem is indulhatott volna a kommunikációs tenderen.","id":"20180621_Kizartak_Kuna_Tibor_es_Csetenyi_Csaba_cegeit_a_zsirot_allami_megbizasbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=845d3c87-4020-4e55-9e1d-628a3a4919a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51583edc-1fff-4ffa-9306-790e9ab39f61","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Kizartak_Kuna_Tibor_es_Csetenyi_Csaba_cegeit_a_zsirot_allami_megbizasbol","timestamp":"2018. június. 21. 16:20","title":"Kizárták Kuna Tibor és Csetényi Csaba cégeit a zsíros állami megbízásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2fd4e5-cf78-4911-9477-0c2c102b8290","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Joe Jackson a hírek szerint haldoklik, de az egyik Jackson-testvér ezt cáfolta. Jermaine Jackson azt megerősítette, hogy apja egészsége nem jó. A The Daily Mail szerint hasnyálmirigyrákban szenved.","shortLead":"Joe Jackson a hírek szerint haldoklik, de az egyik Jackson-testvér ezt cáfolta. Jermaine Jackson azt megerősítette...","id":"20180622_korhazba_vittek_michael_jackson_sulyosan_beteg_apjat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b2fd4e5-cf78-4911-9477-0c2c102b8290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e937dd54-163e-48a9-aae3-d4c49721eaa6","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_korhazba_vittek_michael_jackson_sulyosan_beteg_apjat","timestamp":"2018. június. 22. 21:18","title":"Kórházba vitték Michael Jackson súlyosan beteg apját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211f9224-132b-4bd4-8668-5bfee9444c13","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsoport megtalálta az univerzum rejtőzködő hagyományos anyagának eddig hiányzó, utolsónak vélt részét. ","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsoport megtalálta az univerzum rejtőzködő hagyományos anyagának eddig hiányzó, utolsónak vélt...","id":"20180623_vilagegyetem_hianyzo_anyag_sotet_anyag_hagyomanyos_anyag_1es_1553_kvazar_barionok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=211f9224-132b-4bd4-8668-5bfee9444c13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"254748e6-b1f3-4fd6-a670-0cbf8a6b2fde","keywords":null,"link":"/tudomany/20180623_vilagegyetem_hianyzo_anyag_sotet_anyag_hagyomanyos_anyag_1es_1553_kvazar_barionok","timestamp":"2018. június. 23. 09:03","title":"Megtalálták a világegyetem eddig hiányzó részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e0ff3a4-591e-455a-b0ba-f1e4e7345fee","c_author":"Marosán György","category":"velemeny","description":"Ha egy csoport támogatottsága eléri a 20-30 százalékos küszöbértéket, akkor ez a vélemény „meghódíthatja” az egész társadalmat.","shortLead":"Ha egy csoport támogatottsága eléri a 20-30 százalékos küszöbértéket, akkor ez a vélemény „meghódíthatja” az egész...","id":"20180614_Marosan_Gyorgy_Szabadulas_a_rablobarlangbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e0ff3a4-591e-455a-b0ba-f1e4e7345fee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44d1d0a-83e4-4135-884d-184716dba48a","keywords":null,"link":"/velemeny/20180614_Marosan_Gyorgy_Szabadulas_a_rablobarlangbol","timestamp":"2018. június. 22. 13:30","title":"Marosán György: Szabadulás a rablóbarlangból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,3 százalékkal nőtt.","shortLead":"Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 2,3 százalékkal nőtt.","id":"20180622_Tobb_mint_negy_szazalekkal_nott_a_kiskereskedelmi_forgalom","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379d98c4-b94b-4cae-a43a-f3ff2625516b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Tobb_mint_negy_szazalekkal_nott_a_kiskereskedelmi_forgalom","timestamp":"2018. június. 22. 09:48","title":"Több mint négy százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db557e8-837f-491c-aceb-4d1107777016","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt időszakban több mint 1200 e-kereskedelmi vállalkozást vizsgált a fogyasztóvédelem, köztük az úgynevezett csodát ígérő termékeket forgalmazókat is.","shortLead":"Az elmúlt időszakban több mint 1200 e-kereskedelmi vállalkozást vizsgált a fogyasztóvédelem, köztük az úgynevezett...","id":"20180621_Potencianoveles_gyors_fogyas_fiatalodas_Tobb_szazmillio_forint_ertekben_vont_be_csodatermekeket_a_Nebih","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2db557e8-837f-491c-aceb-4d1107777016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa50a36f-f12b-4809-9e07-9e7caecf00e0","keywords":null,"link":"/kkv/20180621_Potencianoveles_gyors_fogyas_fiatalodas_Tobb_szazmillio_forint_ertekben_vont_be_csodatermekeket_a_Nebih","timestamp":"2018. június. 21. 12:43","title":"Potencianövelés, gyors fogyás, fiatalodás? Több százmillió forint értékben vont be csodatermékeket a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7159875-3b86-46b6-a2e1-07425cc514aa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az argentinoknak létfontosságú meccs egy töredezett, durva találkozónak indult, majd a horvátok fokozatosan egyre jobban játszva felülkerekedtek a görcsösen, ötlettelenül játszó argentin csapaton. Ezzel Messiék nagyon nehéz helyzetbe kerültek az utolsó forduló előtt a D-csoportban. \r

\r

","shortLead":"Az argentinoknak létfontosságú meccs egy töredezett, durva találkozónak indult, majd a horvátok fokozatosan egyre...","id":"20180621_Argentina__Horvatorszag_03","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7159875-3b86-46b6-a2e1-07425cc514aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e8c5e9-d975-4153-967f-b64717552a03","keywords":null,"link":"/sport/20180621_Argentina__Horvatorszag_03","timestamp":"2018. június. 21. 21:58","title":"Argentina - Horvátország 0-3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]