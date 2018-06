Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb490ced-912f-4e3b-83ad-e79323fcd226","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy vízelvezető és egy villanyoszlop állt a járda útjában, ez lett az eredménye.","shortLead":"Egy vízelvezető és egy villanyoszlop állt a járda útjában, ez lett az eredménye.","id":"20180621_rtl_cikkcakkos_jarda","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb490ced-912f-4e3b-83ad-e79323fcd226&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06485018-30b2-4df0-a6a5-86482e8e85c7","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_rtl_cikkcakkos_jarda","timestamp":"2018. június. 21. 19:44","title":"Most egy cikkcakkos győri járdán nevet az internet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaac540d-07ee-40b4-8993-0198180a54c3","c_author":"Z. B.","category":"gazdasag","description":"Nyugat-és Észak-Európa országai jelentős népességnövekedést, míg a közép-kelet-európai államok jelentős népességcsökkenést produkáltak az elmúlt 27 évben. Magyarország még a jobbak közé tartozik a régióban, a vándorlási egyenlegünk pozitív volt, de a rossz halálozási mutatók miatt mégis fogy a magyar, ez derül ki az osztrák statisztikai hivatal kutatásából.","shortLead":"Nyugat-és Észak-Európa országai jelentős népességnövekedést, míg a közép-kelet-európai államok jelentős...","id":"20180622_NyugatEuropaban_nott_keleten_csokkent_a_nepesseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaac540d-07ee-40b4-8993-0198180a54c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ed2b97-6a41-4a6d-9a84-56a7b3b5dedc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_NyugatEuropaban_nott_keleten_csokkent_a_nepesseg","timestamp":"2018. június. 22. 22:50","title":"Gyorsabban fogy a magyar, mint a visegrádi országok, mégsem állunk olyan rosszul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nagyobb Facebook-csoportokat üzemeltetők rengeteg időt áldoznak arra, hogy az általuk gondozott közösség rendezett körülmények között kommunikálhasson egymással. Hogy munkájukat ne ingyen végezzék, a Facebooknál úgy döntöttek, lehetőséget adnak egy kis pénzkeresésre. A lépéssel viszont nem csak ők járnának jól.","shortLead":"A nagyobb Facebook-csoportokat üzemeltetők rengeteg időt áldoznak arra, hogy az általuk gondozott közösség rendezett...","id":"20180621_fizetos_facebook_csoportok_elofizetes_ar_dij_groups","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a14504-6647-4e94-b70b-67070c4be92e","keywords":null,"link":"/tudomany/20180621_fizetos_facebook_csoportok_elofizetes_ar_dij_groups","timestamp":"2018. június. 21. 19:03","title":"Újdonság a Facebookon: jönnek a fizetős csoportok, 1500-8500 forintba kerülnek havonta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"632118da-4c85-4ae9-aa6c-a8a0c6056dc8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az internet népe nem kímélte Chaplin ős-verzióját sem.","shortLead":"Az internet népe nem kímélte Chaplin ős-verzióját sem.","id":"20180621_Charlie_Chaplin_talalta_ki_az_egyik_legnepszerubb_internetes_memet","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=632118da-4c85-4ae9-aa6c-a8a0c6056dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e3e48b-23f4-4143-ac91-f12ff9222e07","keywords":null,"link":"/kultura/20180621_Charlie_Chaplin_talalta_ki_az_egyik_legnepszerubb_internetes_memet","timestamp":"2018. június. 22. 08:55","title":"Chaplin találhatta ki az egyik legnépszerűbb internetes mémet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13371cf-8009-4436-8359-30e3a72b4b93","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nemrég cseperedett fel az előző, és költözött egy csehországi állatkertbe, máris újabb sörényes hangyász kölyök született a Fővárosi Állat- és Növénykertben. Isabela és William második utódja, Flódni szombaton jött világra, és a szerencsés látogatók már most is láthatják egy üvegfalon át. Főleg délelőtt van erre esély, ha nem pihen a mama. Ha pihen, lompos farkával nemcsak magát, hanem a kölyköt is betakargatja ugyanis. ","shortLead":"Nemrég cseperedett fel az előző, és költözött egy csehországi állatkertbe, máris újabb sörényes hangyász kölyök...","id":"20180621_csak_akkor_lathatjak_a_szerencsesek_flodnit_ha_a_mamaja_nem_takarja_be_lompos_farkaval","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d13371cf-8009-4436-8359-30e3a72b4b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"681d1c1a-217f-44e9-aff6-3b0d1c722fd5","keywords":null,"link":"/elet/20180621_csak_akkor_lathatjak_a_szerencsesek_flodnit_ha_a_mamaja_nem_takarja_be_lompos_farkaval","timestamp":"2018. június. 21. 18:56","title":"Csak akkor láthatják a szerencsések Flódnit, ha a mamája nem takarja be lompos farkával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e99d6ab-80ee-46f4-918b-6505ef3023a4","c_author":"Nagy Gábor","category":"sport","description":"Az élet számos területén használják már a „piros lapot kapott” kifejezést, ám a labdarúgásból ismert fegyelmezési mód csak 1970-ben jelent meg a sportban.","shortLead":"Az élet számos területén használják már a „piros lapot kapott” kifejezést, ám a labdarúgásból ismert fegyelmezési mód...","id":"20180622_Amikor_a_vebejatekosok_meg_az_ujsagbol_tudtak_meg_hogy_besargultak","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e99d6ab-80ee-46f4-918b-6505ef3023a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4c7368-d77a-4351-89b3-3022878d9c9c","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Amikor_a_vebejatekosok_meg_az_ujsagbol_tudtak_meg_hogy_besargultak","timestamp":"2018. június. 22. 09:17","title":"Amikor a vébéjátékosok még az újságból tudták meg, hogy besárgultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b3c749-9eb2-4697-ab96-d7f1bb0f5d41","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A megállapodás révén erősödhet a bizalom a befektetőkben Görögország iránt annak tudatában, hogy a görög adósságállomány kordában tartható.","shortLead":"A megállapodás révén erősödhet a bizalom a befektetőkben Görögország iránt annak tudatában, hogy a görög...","id":"20180622_Tortenelmi_megallapodas_veget_ernek_a_gorog_megszoritasok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9b3c749-9eb2-4697-ab96-d7f1bb0f5d41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc8e43d-c994-49c4-aa9a-f3ac70464a4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Tortenelmi_megallapodas_veget_ernek_a_gorog_megszoritasok","timestamp":"2018. június. 22. 07:29","title":"\"Történelmi\" megállapodás: véget érnek a görög megszorítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12d7c531-3153-4086-95c9-f3ee635c481b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az év első négy hónapjában 279 embernek adott védelmet Magyarország különböző jogcímeken (van köztük elismert menekült, oltalmazott, valamint befogadotti státuszú). Áprilisra aztán csökkent az előző hónapokban tapasztalt lendület. Könnyen lehet, hogy az Alaptörvény módosításával és a Stop Soros-jogszabály elfogadásával a kormány most hermetikusan lezárja az országot.","shortLead":"Az év első négy hónapjában 279 embernek adott védelmet Magyarország különböző jogcímeken (van köztük elismert menekült...","id":"20180622_befogadott_menekultek_2018_magyarorszag","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=12d7c531-3153-4086-95c9-f3ee635c481b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f12e7e2-f31e-473e-b3cd-7ac31644c311","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_befogadott_menekultek_2018_magyarorszag","timestamp":"2018. június. 22. 09:30","title":"Idén befogadtunk 279 menekültet, jegyezzük meg, több nem nagyon lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]