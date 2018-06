Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"119f3b45-65b5-4c23-a053-1fcde105f08f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Július 1-jével razziákba kezdenek az illetékes hatóságok a lakó- és egyéb ingatlanoknál a parlagfű miatt.","shortLead":"Július 1-jével razziákba kezdenek az illetékes hatóságok a lakó- és egyéb ingatlanoknál a parlagfű miatt.","id":"20180622_Indul_a_razzia_5_millios_birsagot_is_kaphat_valaki_ha_nem_tunteti_el_a_parlagfuvet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=119f3b45-65b5-4c23-a053-1fcde105f08f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be8b8e0c-b38f-4397-ace9-0db07c739985","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Indul_a_razzia_5_millios_birsagot_is_kaphat_valaki_ha_nem_tunteti_el_a_parlagfuvet","timestamp":"2018. június. 22. 07:07","title":"Indul a razzia, 5 milliós bírságot is kaphat valaki, ha nem tünteti el a parlagfüvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd37c6f9-59da-46e5-bd56-6a34a8369f3f","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Vannak az életben nehéz pillanatok. Ilyen például, amikor egy BMW M3 E30 DTM versenyautóra kell nemet mondani. Kövezzenek meg minket, de inkább a cápázást választottuk. ","shortLead":"Vannak az életben nehéz pillanatok. Ilyen például, amikor egy BMW M3 E30 DTM versenyautóra kell nemet mondani...","id":"20180623_bmw_635csi_versenyauto_hans_joachim_stuck_dtm_hungaroring_versenypalya_audi_mercedes_nemet_bajnoksag","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd37c6f9-59da-46e5-bd56-6a34a8369f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fe912ba-6439-4410-8f94-f18b59b20db3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180623_bmw_635csi_versenyauto_hans_joachim_stuck_dtm_hungaroring_versenypalya_audi_mercedes_nemet_bajnoksag","timestamp":"2018. június. 23. 17:30","title":"Forró rágógumi: a BMW, ami megolvasztotta a cipőnket – időutazás egy 635 CSi versenyautóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b6a3c5-6405-48ee-a28a-421729faa380","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megkongatták a vészharangot a francia halászati szakmai szervezetek országos konferenciáján. Két éven belül minden hatodik francia halász, tehát kétezer ember nyugdíjba megy és nincs utánpótlás.","shortLead":"Megkongatták a vészharangot a francia halászati szakmai szervezetek országos konferenciáján. Két éven belül minden...","id":"20180623_Hiaba_a_millios_a_fizetes_alig_van_utanpotlas_ebben_a_szakmaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52b6a3c5-6405-48ee-a28a-421729faa380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac55b1fd-f796-4418-a6ab-55ed14810664","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Hiaba_a_millios_a_fizetes_alig_van_utanpotlas_ebben_a_szakmaban","timestamp":"2018. június. 23. 09:43","title":"Hiába a milliós fizetés, alig van utánpótlás ebben a szakmában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Génszerkesztéssel tettek sertéseket ellenállóvá a világ egyik legköltségesebben gyógyítható állatbetegségével szemben – jelentette a BBC.","shortLead":"Génszerkesztéssel tettek sertéseket ellenállóvá a világ egyik legköltségesebben gyógyítható állatbetegségével szemben –...","id":"20180622_genszerkesztes_sertes_ellenallo_betegseggel_szemben_prrs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d355b5fe-252c-4c52-bb8e-51467e79b667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb46b53-2c34-47e4-b441-bbce5e397ace","keywords":null,"link":"/tudomany/20180622_genszerkesztes_sertes_ellenallo_betegseggel_szemben_prrs","timestamp":"2018. június. 22. 13:03","title":"Már úton vannak a disznók, melyeket génszerkesztéssel tesznek ellenállóvá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ae5468-8e08-4166-8067-b42a42f80fae","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lehet-e Costa Rica Magyarország? Mert amikor Brazília legutóbb nem jutott tovább a csoportkörből, ahhoz a magyaroknak is közük volt. ","shortLead":"Lehet-e Costa Rica Magyarország? Mert amikor Brazília legutóbb nem jutott tovább a csoportkörből, ahhoz a magyaroknak...","id":"20180622_a_nap_meccse_brazilia_costa_rica_szerbia_svajc_nigeria_izland","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2ae5468-8e08-4166-8067-b42a42f80fae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5829c7fd-b51a-4d1b-908e-7396ae02b4fd","keywords":null,"link":"/sport/20180622_a_nap_meccse_brazilia_costa_rica_szerbia_svajc_nigeria_izland","timestamp":"2018. június. 22. 10:26","title":"A nap meccse: Neymarék Messiék sorsára juthatnak, ha nem vigyáznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52cf158a-b66e-4041-abb3-8760f9ed349d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az eurót reggel nyolckor 326,26 forinton jegyezték a csütörtök esti 326,30 forint után.","shortLead":"Az eurót reggel nyolckor 326,26 forinton jegyezték a csütörtök esti 326,30 forint után.","id":"20180622_Idei_melypontja_kozeleben_a_forint","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52cf158a-b66e-4041-abb3-8760f9ed349d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d12b8d40-1f55-49b5-bf0d-2e9793c494c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Idei_melypontja_kozeleben_a_forint","timestamp":"2018. június. 22. 08:46","title":"Idei mélypontja közelében a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba37dc84-7961-4537-95a5-cb632e64ae28","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Liszt Ferenc-díjas táncos, koreográfus, érdemes művész, Lőcsei Jenő maga is egy bányatelepről került a balettintézetbe, majd számos opera színpadára, ahogy a Billy Elliot főhőse. Az Operaház társulati tagja az elmaradó előadásokról írta meg markáns véleményét.\r

\r

","shortLead":"A Liszt Ferenc-díjas táncos, koreográfus, érdemes művész, Lőcsei Jenő maga is egy bányatelepről került...","id":"20180622_Locsei_Jeno_Ha_egy_ocska_cikk_miatt_vettek_le_a_Billy_Elliotot_az_mar_talan_a_tragedia_eloszele","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba37dc84-7961-4537-95a5-cb632e64ae28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ff36d30-984f-4299-ac1b-755dad90ae2b","keywords":null,"link":"/kultura/20180622_Locsei_Jeno_Ha_egy_ocska_cikk_miatt_vettek_le_a_Billy_Elliotot_az_mar_talan_a_tragedia_eloszele","timestamp":"2018. június. 22. 12:20","title":"Ha egy ócska cikk miatt vették le a Billy Elliotot, az már talán a tragédia előszele – kiakadt az Operaház művésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A támogatás negyedét akarja a kormány.","shortLead":"A támogatás negyedét akarja a kormány.","id":"20180623_A_nyar_vegen_johet_a_bevandorlasi_kulonado","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ae03fbd-df59-4a8f-903b-083abceb517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47aaa983-71e5-484d-8902-532ecff70ea8","keywords":null,"link":"/kkv/20180623_A_nyar_vegen_johet_a_bevandorlasi_kulonado","timestamp":"2018. június. 23. 08:32","title":"A nyár végén jöhet a bevándorlási különadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]