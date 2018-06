Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több másik mellett a Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt.-t is figyelmeztették.","shortLead":"Több másik mellett a Konzum Befektetési és Vagyonkezelő Nyrt.-t is figyelmeztették.","id":"20180622_megintette_meszaros_lorinc_ceget_a_jegybank","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773aa776-0ac2-4e46-9e2e-4c6f93fddd1c","keywords":null,"link":"/kkv/20180622_megintette_meszaros_lorinc_ceget_a_jegybank","timestamp":"2018. június. 22. 18:29","title":"Megintette Mészáros Lőrinc cégét a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2888beb-40b8-47f6-8a50-b78383b8c9f5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A \"megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytató webáruházak\" ellen akar fellépni a kormány.","shortLead":"A \"megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot folytató webáruházak\" ellen akar fellépni a kormány.","id":"20180622_Hamarosan_betiltjak_az_internetes_csodaszerek_arusitasat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2888beb-40b8-47f6-8a50-b78383b8c9f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03205e88-76b5-4d2a-a557-99f3d7defd0b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180622_Hamarosan_betiltjak_az_internetes_csodaszerek_arusitasat","timestamp":"2018. június. 22. 11:23","title":"Hamarosan betiltják az internetes csodaszerek árusítását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c25482-98c9-4475-8bc0-49b58e670ef0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A migráció nemzetbiztonsági ügy, abba civilek nem szólhatnak bele – közölte a kormányfő.","shortLead":"A migráció nemzetbiztonsági ügy, abba civilek nem szólhatnak bele – közölte a kormányfő.","id":"20180622_Orban_Kossuth_nyilatkozat_migracio_alkotmany_StopSoros","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39c25482-98c9-4475-8bc0-49b58e670ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea4b78a-8603-49c0-96bc-1d5e8d286625","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Orban_Kossuth_nyilatkozat_migracio_alkotmany_StopSoros","timestamp":"2018. június. 22. 08:20","title":"Orbán: \"Mi azt mondjuk, hogy nem engedünk be senkit\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bármelyik kábítószer-ellenes oktatófilm készítői megirigyelnék Maradona arckifejezését, amikor Argentína kikap.","shortLead":"Bármelyik kábítószer-ellenes oktatófilm készítői megirigyelnék Maradona arckifejezését, amikor Argentína kikap.","id":"20180622_Szavazzon_most_szenvedett_jobban_Maradona_vagy_a_nemetek_elleni_04en","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faadc5da-f2a6-4dc1-aa03-88fd4c2d085e","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Szavazzon_most_szenvedett_jobban_Maradona_vagy_a_nemetek_elleni_04en","timestamp":"2018. június. 22. 12:22","title":"Szavazzon: most szenvedett jobban Maradona, vagy a németek elleni 0-4-en?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f8358e-ec5c-4c8d-bb08-195c145b34a6","c_author":"Konok Péter","category":"velemeny","description":"","shortLead":"","id":"201825_a_hajlektalanok_mi_vagyunk","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1f8358e-ec5c-4c8d-bb08-195c145b34a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ebf5f97-55c2-443c-87b1-410f439fbffa","keywords":null,"link":"/velemeny/201825_a_hajlektalanok_mi_vagyunk","timestamp":"2018. június. 23. 19:00","title":"Konok Péter: A hajléktalanok mi vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1cc9ab-dace-440d-bab3-ae4603169fba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig csak gyanítani lehetett, de mostantól biztos, hogy a Fidesz indított rá azonos vagy hasonló nevű kamujelölteket a miskolci időközi választás győzelemre esélyes ellenzéki indulójára, hogy összezavarja a választókat. Az egyikről az volt a furcsa, hogy menekül, a hvg.hu most megtalálta a másodikat: évekre visszamenő Fidesz-aktivista múltja van, az áprilisi választáson a másik miskolci körzet kormánypárti jelöltjét segítette.","shortLead":"Eddig csak gyanítani lehetett, de mostantól biztos, hogy a Fidesz indított rá azonos vagy hasonló nevű kamujelölteket...","id":"20180621_Micsoda_veletlen_Hat_nem_fideszes_aktivista_a_miskolci_idokozi_kamujeloltje","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b1cc9ab-dace-440d-bab3-ae4603169fba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fd19683-4592-4c64-b6fc-0436e0cf5ce7","keywords":null,"link":"/itthon/20180621_Micsoda_veletlen_Hat_nem_fideszes_aktivista_a_miskolci_idokozi_kamujeloltje","timestamp":"2018. június. 22. 06:00","title":"Micsoda véletlen! Hát nem fideszes aktivista a miskolci időközi kamujelöltje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83bf2436-4a41-48d5-a010-0df7ee774200","c_author":"Farkas Zoltán","category":"itthon","description":"A Közép-európai Egyetem diplomaosztó ünnepségén Kornai János átvette az Open Society Díjat, és azt megköszönve kifejezte szolidaritását mind a CEU-val, mind a Magyar Tudományos Akadémiával.","shortLead":"A Közép-európai Egyetem diplomaosztó ünnepségén Kornai János átvette az Open Society Díjat, és azt megköszönve...","id":"20180622_Kornai_Janos_Nemcsak_a_CEUt_a_Magyar_Tudomanyos_Akademiat_is_fenyegetesek_erik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83bf2436-4a41-48d5-a010-0df7ee774200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f2e984-14f2-421d-ad60-8b7ab7644927","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Kornai_Janos_Nemcsak_a_CEUt_a_Magyar_Tudomanyos_Akademiat_is_fenyegetesek_erik","timestamp":"2018. június. 22. 14:10","title":"Kornai János: Vigyék hírét annak, hogy vannak a demokráciáért küzdő magyarok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24bb5b31-b08f-4d64-8a0b-22aa7c3737d0","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha a brazilok jelenlegi legnagyobb klasszisáról beszélünk, Neymarra gondol mindenki. Van valaki, aki még nála is nagyobb magaságokba juthat, alig 21 évesen. A brazilok támadója, Gabriel Jesus lehet az új sztár.","shortLead":"Ha a brazilok jelenlegi legnagyobb klasszisáról beszélünk, Neymarra gondol mindenki. Van valaki, aki még nála is...","id":"20180622_Az_utcafestobol_lett_vilagklasszis_Gabriel_Jesus","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24bb5b31-b08f-4d64-8a0b-22aa7c3737d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3864600-bdbd-47c4-944e-cc0d323fccbb","keywords":null,"link":"/sport/20180622_Az_utcafestobol_lett_vilagklasszis_Gabriel_Jesus","timestamp":"2018. június. 22. 12:10","title":"Az utcafestőből lett világklasszis: Gabriel Jesus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]