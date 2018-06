Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c188cd20-f29f-448a-be7c-1ee10f7ffe35","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amikor lassan minden második új autó valamiféle SUV, nagyon nehéz igazán egyedi darabokat látni. Atlantában bemutatták a jó régóta nem kapható Chevrolet Blazer utódját, és látványos autóval rukkoltak ki.","shortLead":"Amikor lassan minden második új autó valamiféle SUV, nagyon nehéz igazán egyedi darabokat látni. Atlantában bemutatták...","id":"20180622_chevrolet_blazer","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c188cd20-f29f-448a-be7c-1ee10f7ffe35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e7d59fb-73a5-4526-a96a-71403779cb90","keywords":null,"link":"/cegauto/20180622_chevrolet_blazer","timestamp":"2018. június. 22. 14:25","title":"Kifejezetten jó lenne, ha az amerikai SUV-k ilyen izomautós formát kapnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d874027-ecbc-4ad5-a4e8-f8ac50cdda81","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Tanács elnöke a jövő heti EU-csúcs előtt turnézik, miközben a bizottság elnöke egy ellencsúcsot hoz össze.","shortLead":"Az Európai Tanács elnöke a jövő heti EU-csúcs előtt turnézik, miközben a bizottság elnöke egy ellencsúcsot hoz össze.","id":"20180622_Orban_Viktorral_targyalt_Budapesten_Donald_Tusk","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d874027-ecbc-4ad5-a4e8-f8ac50cdda81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec86ed83-8850-4ea4-a844-dbe0d1b37829","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Orban_Viktorral_targyalt_Budapesten_Donald_Tusk","timestamp":"2018. június. 22. 17:53","title":"Orbán Viktorral tárgyalt Budapesten Donald Tusk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec37ef7a-1fc6-4f85-81ce-bab26c93fbc3","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Berlinben tárgyalt Albánia belügyminisztere- számolt be a Deutsche Welle hírportálja egy olyan eseményről, amely általában nemigen érdekelné a német publikumot. Miért lett hirtelen nagyon fontos Albánia belügyminiszterének berlini látogatása? ","shortLead":"Berlinben tárgyalt Albánia belügyminisztere- számolt be a Deutsche Welle hírportálja egy olyan eseményről, amely...","id":"20180623_Meghokkento_de_Albania_megmentheti_Angela_Merkelt","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec37ef7a-1fc6-4f85-81ce-bab26c93fbc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1327ec9b-7ccb-4592-9c4e-765dd064cc94","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Meghokkento_de_Albania_megmentheti_Angela_Merkelt","timestamp":"2018. június. 23. 11:53","title":"Meghökkentő, de Albánia megmentheti Angela Merkelt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18051995-176b-482c-8f29-9329c153eb40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány 2016-os határozata szerint 2018 és 2020 között évi legfeljebb 6 millió euró, vagyis 2 milliárd forint közpénzt költhet a Hungaroring Zrt. a Red Bull műrepülő-világbajnokságának Budapesten való megrendezésére.","shortLead":"A kormány 2016-os határozata szerint 2018 és 2020 között évi legfeljebb 6 millió euró, vagyis 2 milliárd forint...","id":"20180622_2020ig_biztosan_dolnek_a_kozpenzmilliardok_a_Red_Bull_Air_Racere","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18051995-176b-482c-8f29-9329c153eb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c961f4e-62c2-4324-a0b5-36688ee038e5","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_2020ig_biztosan_dolnek_a_kozpenzmilliardok_a_Red_Bull_Air_Racere","timestamp":"2018. június. 22. 14:08","title":"2020-ig biztosan dőlnek a közpénz-milliárdok a Red Bull Air Race-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9bacd96-8d80-4fc6-b65a-5cfedb5e73e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Július 7-én kezdődik a fővárosi 1-es villamos egy részének felújítása, a munkát két szakaszban végzik el a nyári szünetben. Újabb pótlóbuszokra lesz szükség. Nyáron lesznek olyan napok, amikor a 3-as metrót ,valamint egy jelentős szakaszon az 1-es és a 4-es, 6-os villamosokat is buszokkal pótolják.","shortLead":"Július 7-én kezdődik a fővárosi 1-es villamos egy részének felújítása, a munkát két szakaszban végzik el a nyári...","id":"20180622_felturnak_meg_egy_forgalmas_villamosvonalat_a_potlobuszok_varosa_lesz_budapest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9bacd96-8d80-4fc6-b65a-5cfedb5e73e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adca16f9-01cc-4d85-9560-caabf0bf5944","keywords":null,"link":"/cegauto/20180622_felturnak_meg_egy_forgalmas_villamosvonalat_a_potlobuszok_varosa_lesz_budapest","timestamp":"2018. június. 22. 18:20","title":"Feltúrnak még egy forgalmas villamosvonalat, a pótlóbuszok városa lesz Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A költségvetés belügyminisztériumi fejezetében több mint 30 milliárd forinttal léphetik túl a terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadásokhoz szükséges keretet.","shortLead":"A költségvetés belügyminisztériumi fejezetében több mint 30 milliárd forinttal léphetik túl a terrorellenes...","id":"20180622_bokezuen_aldoznak_orbanek_terrorellenes_intezkedesekre","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6257449b-e314-4cf1-827a-b18e0e74dc8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784b26ca-6205-4cb3-a365-0b6c700427fe","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_bokezuen_aldoznak_orbanek_terrorellenes_intezkedesekre","timestamp":"2018. június. 22. 21:37","title":"Bőkezűen áldoznak Orbánék terrorellenes intézkedésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8c3b365-c2de-4111-84b3-c2f2c81c8d65","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Gálavacsorán kapta meg az erről szóló dokumentumot Kadirov csecsen elnöktől.","shortLead":"Gálavacsorán kapta meg az erről szóló dokumentumot Kadirov csecsen elnöktől.","id":"20180623_szalah_csecsenfold_tiszteletbeli_allampolgara_let","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8c3b365-c2de-4111-84b3-c2f2c81c8d65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"125f8770-49d6-466e-8705-9b2c43170637","keywords":null,"link":"/sport/20180623_szalah_csecsenfold_tiszteletbeli_allampolgara_let","timestamp":"2018. június. 23. 23:39","title":"Szalah Csecsenföld tiszteletbeli állampolgára lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84fbf7c-b811-4128-83ce-a58f9be38ba3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Hiába a magyar fociválogatott dicső múltja, a szurkolóknak régen is csak azok a világbajnokságok nem okoztak megrázkódtatást, amelyekre el sem mentünk.","shortLead":"Hiába a magyar fociválogatott dicső múltja, a szurkolóknak régen is csak azok a világbajnokságok nem okoztak...","id":"20180623_Magyar_vbreszvetelek","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d84fbf7c-b811-4128-83ce-a58f9be38ba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c46202-16aa-4149-86fa-e1f6a50d5489","keywords":null,"link":"/sport/20180623_Magyar_vbreszvetelek","timestamp":"2018. június. 23. 09:00","title":"Nem volt még olyan focivébénk, amely után ne mentünk volna a Dunának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]