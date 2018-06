Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az Alaptörvény hetedik módosítása és a Stop Soros elfogadása után nehezebb lesz mindenkinek. Nehezebb lesz tüntetni, menekülteken segíteni, hajléktalanokkal foglalkozni. A Fidesz és Orbán Viktor célja az, hogy senki se érintkezhessen olyan menekültekkel, akiknek segítségre lenne szükségük. Ez a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az Alaptörvény hetedik módosítása és a Stop Soros elfogadása után nehezebb lesz mindenkinek. Nehezebb lesz tüntetni...","id":"20180623_fulke_podcast_Amnesty_Stop_Soros_alaptorveny_menekultek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfd756f-d7c2-41ca-92d2-f91ff32ee934","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_fulke_podcast_Amnesty_Stop_Soros_alaptorveny_menekultek","timestamp":"2018. június. 23. 12:47","title":"Az Amnesty a Fülkében: százezreknek kellene az utcán lenniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Első fokon három és féléves börtönbüntetésre ítélte a Legfelső Bíróság Liviu Dragneát, Románia erős emberét. Az ok: a kormánypárt két munkatársát a gyermekvédelmi hivatal alkalmazta- papíron. A politikus még fellebbezhet.","shortLead":"Első fokon három és féléves börtönbüntetésre ítélte a Legfelső Bíróság Liviu Dragneát, Románia erős emberét. Az ok...","id":"20180623_Harom_az_illiberalis_nepvezer_regionkban_Brusszel_szemeben_ok_azok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3717fef5-9d93-45e7-9aa2-11d2d198e085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd49feaa-e9da-406f-928e-51290f4967b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Harom_az_illiberalis_nepvezer_regionkban_Brusszel_szemeben_ok_azok","timestamp":"2018. június. 23. 11:22","title":"Három az illiberális népvezér régiónkban? Brüsszel szemében ők azok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f8358e-ec5c-4c8d-bb08-195c145b34a6","c_author":"Konok Péter","category":"velemeny","description":"","shortLead":"","id":"201825_a_hajlektalanok_mi_vagyunk","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1f8358e-ec5c-4c8d-bb08-195c145b34a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ebf5f97-55c2-443c-87b1-410f439fbffa","keywords":null,"link":"/velemeny/201825_a_hajlektalanok_mi_vagyunk","timestamp":"2018. június. 23. 19:00","title":"Konok Péter: A hajléktalanok mi vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d58e304-4d75-46eb-bf72-457395b48e55","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"54 éves volt. ","shortLead":"54 éves volt. ","id":"20180623_Meghalt_Vinnie_Paul_a_Pantera_alapitodobosa","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d58e304-4d75-46eb-bf72-457395b48e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a34d907-f110-45b4-8ec0-fa027a0abe23","keywords":null,"link":"/kultura/20180623_Meghalt_Vinnie_Paul_a_Pantera_alapitodobosa","timestamp":"2018. június. 23. 15:36","title":"Meghalt Vinnie Paul, a Pantera alapító-dobosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b64fdc-b4a5-410f-970d-ae3225027541","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győri Péter független jelöltként indult el az időközi polgármester-választáson, miután megüresedett Kocsis Máté széke. A helyi választási bizottság szerint azonban törvénysértést követett el, a választás tisztasága ellen van, ha valaki független, de támogatják más pártok is.","shortLead":"Győri Péter független jelöltként indult el az időközi polgármester-választáson, miután megüresedett Kocsis Máté széke...","id":"20180622_Jozsefvaros_Momentum_Gyori_Peter","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0b64fdc-b4a5-410f-970d-ae3225027541&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de0e9d3-466d-475d-a22c-fdfe4eaad8eb","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Jozsefvaros_Momentum_Gyori_Peter","timestamp":"2018. június. 22. 17:56","title":"Józsefváros független jelöltjének le kell takarnia az őt támogató pártok logóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc6ce034-5d04-4fdc-b0b6-e01aab58f777","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szanyi Tibor nemrég megválasztott MSZP-alelnök szerdán az ATV-ben azt mondta: láttunk már mi a pártok élén hülyéket. Jávor Benedek, a Párbeszéd EP-képviselője most reagált a mondatra, nem nehéz kitalálni, hogy mit.","shortLead":"Szanyi Tibor nemrég megválasztott MSZP-alelnök szerdán az ATV-ben azt mondta: láttunk már mi a pártok élén hülyéket...","id":"20180622_Javor_Benedek_is_beszallt_Szanyi_hulyezesebe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc6ce034-5d04-4fdc-b0b6-e01aab58f777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54038afc-5918-4887-aeef-8bb4d0557b9c","keywords":null,"link":"/itthon/20180622_Javor_Benedek_is_beszallt_Szanyi_hulyezesebe","timestamp":"2018. június. 22. 18:03","title":"Jávor Benedek is beszállt a Szanyi-féle hülyézésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f0593c-a098-4880-a116-28b6bd1d3d38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180624_A_ketfarkuak_elnoke_gyilkos_posztban_vegzi_ki_az_Orbannadrag_tortenetet","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33f0593c-a098-4880-a116-28b6bd1d3d38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bf1290d-cd06-495e-b864-22ba1afcf383","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_A_ketfarkuak_elnoke_gyilkos_posztban_vegzi_ki_az_Orbannadrag_tortenetet","timestamp":"2018. június. 24. 10:33","title":"A kétfarkúak elnöke gyilkos posztban végzi ki az Orbán-nadrág történetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf69146c-f113-413a-8eae-1e6d24c4bfc7","c_author":"G. Tóth Ilda","category":"kkv","description":"„Magyarországon sok kis céget még mindig azzal a reménnyel indítanak el: szerezni kell állami forrásokat, aztán biztos lesz két-három baráti megrendelés, így el lehet éldegélni egy ideig” – mondja a startupokba befektető Oxo-csoport alapítója. ","shortLead":"„Magyarországon sok kis céget még mindig azzal a reménnyel indítanak el: szerezni kell állami forrásokat, aztán biztos...","id":"201821__oszko_peter__startupokrol_allam_atyuskarol_szinvalto_karkotorol__gyorsulasi_verseny","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf69146c-f113-413a-8eae-1e6d24c4bfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3650ead0-045d-4fa9-9a9e-02eb16e2a3ec","keywords":null,"link":"/kkv/201821__oszko_peter__startupokrol_allam_atyuskarol_szinvalto_karkotorol__gyorsulasi_verseny","timestamp":"2018. június. 23. 08:00","title":"Oszkó Péter: Elfelejtjük, hogy az Angry Birds készítőjének első 51 játéka megbukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]