Kezdjük a tényekkel. Íme:

Továbbjutott: Anglia

Kiesett: Panama és Lengyelország

© AFP / Sputnik / Ramil Sitdikov

Még a tizenegyesek is belövik, hát mi van itt?

– kiáltott fel az egyszeri focidrukker az angolok délutáni mérkőzése után. Harry Kane ugyanis a népi hiedelmekre fittyet hányva két büntetőt bombázott a panamaiak kapujába, és összesen három góljával ötre növelte vb-találatai számát. Ezzel vezeti a gólkirályi táblázatot. Anglia pedig a csoportját vezeti, miután 6:1 arányban tudott nyerni ellenfelével szemben. A szigetországi sajtó el is alélt, micsoda csapat ez!

Hát szabad kisebbíteni Kane, Stones és Lingard gólszerzők, valamint csapattársaik teljesítményét? Nem csak szabad, de illik is. Ha nem kell erre más bizonyíték, akkor ott volt a panamaiak szépítő gólja a 80. percben. Mit csináltak ugyanis a pirosban játszó focisták? Ünnepeltek. Mert ez volt Panama első világbajnoki találata. Kit érdekel a hat kapott gól, ha egyet lövünk?!

És akkor most el tudják képzelni, ahogy a brazilok megünnepli a 2014-es vb elődöntőjében, hogy Oscar hét német gól után belövi a szépítést? Na, ugye! Az angolok vasárnapi játéka biztos erősítette a válogatott önbizalmát, javította a belső összetartást, valódi tesztnek viszont nem nevezhetjük az ellenfél vb-hez nehezen illő gyengesége miatt. Hogy mennyire erős a Kane köré épített csapat, arról majd a belgák ellen tudunk meg valamit, de könnyen lehet, hogy valódi választ csak az egyenes kieséses szakaszban kapunk az angolok kapcsán. Talán az is kiderül éles helyzetben, hogy valóban megtanultak-e tizenegyest lőni.

© AFP / Kirill Kudryavtsev

Mi lesz itt, ha 48 csapattal rendezik a vb-t?

– kérdezte az ember helyenként a Japán–Szenegál mérkőzés alatt. A H csoport két meglepetés-győzelemmel indult, és a két hárompontos csapat játszott vasárnap egymással. A vége épp az lett, amely mindkét válogatott számára a „legkisebb rossznak” számított: döntetlen. Ezzel Japán és Szenegál is továbbléphet, ha legalább döntetlent játszik a harmadik meccsén is.

Bundát azonban nem kiáltanánk, ahhoz a játék túl mozgalmas volt. Szenegál szerzett vezetést, de Japán a semmiből visszajött. Majd amikor az ázsiaiak már megérdemelték volna, hogy fordítsanak, akkor Szenegál negyedik nekifutásra olyan gólt lőtt, amelyet nem lehet teljes, száz százalékos mázlinak nevezni. A részükről így is szörnyű volt a helyzetek elpazarlása: 14 lövésükből hét el is találta ugyan a kaput, de csak kettő ment be. Japán viszont nem adta fel, tovább küzdött, többet birtokolták a labdát, és Honda pontra is váltotta a nagy darálást.

Az esti meccset követően biztossá vált: Japán és Szenegál közül az egyik csapat biztosan nyolcaddöntős. De lehet akár mindkettő is az. Komolyabb tétben fogadnánk, hogy bármelyik lesz is a "meglepetéscsapat", az első KO-meccsen megállítja őket Anglia vagy Belgium.

© AFP / Jewel Samad

Nem kéne abbahagyni a világranglistával való bohóckodást?

– ugrott be a Lengyelország–Kolumbia meccs második félideje alatt az embernek. A lengyelek ugyanis a FIFA új szabályai miatt a világranglistán elfoglalt 2017-es hetedik helyüknek köszönhették, hogy kiemeltek lehettek a sorsoláson. Ez azzal járt, hogy esélyük nyílt elkerülni más európai csapatokat. Míg a spanyolok és a portugálok, valamint az angolok és a belgák összekerültek, Lewandowskiék könnyebb utat nyertek. Majd azon is eltaknyoltak, mint kezdő kerékpáros a Paris–Roubaix macskakövein.

A tavaly még világranglista hetedik csapat, most a nyolcadik helyen áll, mégis kikaptak a 16. helyre sorolt Kolumbiától és a 27. Szenegáltól. Már csak az kell, hogy a 61. helyezett Japán is túltegyen rajtuk. Erre van is esély: Kagaváék számára még van tét, a lengyeleknek már nincs. Ötlettelenül és rosszul játszottak vasárnap, és amikor Kolumbia vezetést szerzett, akkor sem volt értékelhető válasz. Nem tudták uralni a labdát, szörnyű hatékonysággal passzoltak, lövéshez alig jutottak, viszont lehetőséget adtak számtalan kontrára, amiből kettőt kegyetlenül értékesített is az ellenfél. Legalább a gólok szépek voltak!

Akkor Kolumbia olyan jó? Nem mernénk erre sem fogadni. Ha végül továbbjutnak a csoportból a szerencse által kegyelt Szenegál ellen, akkor számukra is a nyolcaddöntő lehet a végállomás Angliával vagy Belgiummal szemben.