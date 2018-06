Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Medencét szeretne a kertjébe? Mutatjuk az árát
2018. június. 23. 13:09
Akkora a munkaerőhiány az építőiparban, hogy az épített medencék esetében csak az építkezési munkálatok több millió forintba kerülnek, és akkor magáról a szerkezet áráról még nem is beszéltünk. Szalah Csecsenföld tiszteletbeli állampolgára lett
2018. június. 23. 23:39
Gálavacsorán kapta meg az erről szóló dokumentumot Kadirov csecsen elnöktől. Az Amnesty a Fülkében: százezreknek kellene az utcán lenniük
2018. június. 23. 12:47
Az Alaptörvény hetedik módosítása és a Stop Soros elfogadása után nehezebb lesz mindenkinek. Nehezebb lesz tüntetni, menekülteken segíteni, hajléktalanokkal foglalkozni. A Fidesz és Orbán Viktor célja az, hogy senki se érintkezhessen olyan menekültekkel, akiknek segítségre lenne szükségük. Ez a hvg.hu közéleti podcastja. Nehezebb lesz tüntetni...","id":"20180623_fulke_podcast_Amnesty_Stop_Soros_alaptorveny_menekultek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfd756f-d7c2-41ca-92d2-f91ff32ee934","keywords":null,"link":"/itthon/20180623_fulke_podcast_Amnesty_Stop_Soros_alaptorveny_menekultek","timestamp":"2018. június. 23. 12:47","title":"Az Amnesty a Fülkében: százezreknek kellene az utcán lenniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"880e69e7-27b4-46e1-9541-f6ea2e0553e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyanús fotó egy orosz weboldalon. Az LMP is vizsgálatot sürget","shortLead":"Gyanús fotó egy orosz weboldalon. Orosz metrókocsik: mégsem felújítottak?
2018. június. 23. 11:59
Gyanús fotó egy orosz weboldalon. Az LMP is vizsgálatot sürget Dúró Dóra a Jobbik sikereiről írta diplomamunkáját, de mit ír ezután?
2018. június. 24. 07:39
„Varázslatos gyermekkorom volt" – mondta a HVG-nek a Szentesen született 31 éves politikus. Édesapja állatorvos, édesanyja háztartásbeliként nevelte fivérével együtt. „A középiskolában a matematika és a fizika ment jól, de a társadalmi kérdések iránti érdeklődés erősebbnek bizonyult" – adja magyarázatát Dóra, miért az ELTE politológia szakára iratkozott be. Édesapja állatorvos...","id":"20180624_Duro_Dora_a_Jobbik_sikereirol_irta_diplomamunkajat_de_mit_ir_ezutan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d7bc1ad-df45-412e-aac9-abb662e3dfc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efab7c28-6059-42b6-93e9-754412812578","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_Duro_Dora_a_Jobbik_sikereirol_irta_diplomamunkajat_de_mit_ir_ezutan","timestamp":"2018. június. 24. 07:39","title":"Dúró Dóra a Jobbik sikereiről írta diplomamunkáját, de mit ír ezután?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa40018e-6cad-4921-9c25-ed93ce5debf2","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Megjelent egy hiánypótló kötet, amely a függőségekhez nem elmebetegségként, pszichiátriai problémaként közelít, hanem azt egy ember krízishelyzetének fogja fel. Nem ítélkezik, nem hibáztat. Piálás egyenlő magány, józanság egyenlő csoport
2018. június. 22. 20:30
Megjelent egy hiánypótló kötet, amely a függőségekhez nem elmebetegségként, pszichiátriai problémaként közelít, hanem azt egy ember krízishelyzetének fogja fel. Nem ítélkezik, nem hibáztat. Néhány addiktológiai osztályon már a közösségi megközelítést alkalmazzák, a szakma egy része azonban igyekszik távol tartani ettől a betegeket. ","shortLead":"A Szex és New York egykori sztárja pedig roppant büszke rá, ezt meg is mutatta az Instagramon. Transzszexuális Cynthia Nixon legidősebb gyermeke
2018. június. 23. 17:10
A Szex és New York egykori sztárja pedig roppant büszke rá, ezt meg is mutatta az Instagramon. Az ön főnöke is vakarja a fejét, ha közli vele, hogy szabadságra menne?
2018. június. 23. 18:13
Az első fél év végéhez közeledve főleg a kisebb cégek maradtak el a szabadságok időarányos kiadásával, mivel jogszabálysértésnek számít, ha a munkáltató nem adja ki az adott évre járó szabadságot, a nyári időszakban célszerű az éves szabadságkereteket minél jobban csökkenteni - figyelmeztet a Trenkwalder Személyzeti Szolgáltató Kft.