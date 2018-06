A csoportelsőségért csap össze hétfő délután Szamarában Oroszország és Uruguay válogatottja, s annak ellenére is a La Celeste számít valamivel esélyesebbnek, hogy míg Luis Suárez és társai nem nagyon találják góllövő cipőjüket – Szaúd-Arábia és Egyiptom ellen is sovány góllal győztek –, az orosz válogatott két meccsen összesen nyolcszor vette be ellenfele kapuját. A döntetlen Oroszországnak kedvezne: míg mindkét csapat hat ponttal áll az A csoport továbbjutó helyein, a szbornaja gólaránya sokkal jobb. Volgográdban közben az Egyiptom-Szaúd-Arábia kiesési rangadót játsszák le.

A FIFA -anglista 14. helyén álló Uruguay esélyei annak ellenére jobbak, hogy a rendező Oroszország eddig komoly meglepetést okozott, és a hazai szurkolók, akik korábban maguk sem bíztak a válogatottban, most már a véső győzelmet sem tartják lehetetlennek. A szövetségi kapitány, Sztanyiszlav Csercseszov étvágya is kezd megjönni: egyik nyilatkozatában azt mondta, hogy a latin-amerikaiak elleni hétfői mérkőzés csak az útjuk eleje lesz, míg egy másikban azt hangsúlyozta, elvégezték a házi feladatot. „Tanultunk azokból a hibákból, amelyek miatt a múltban nem voltunk sikeresek” – magyarázta, majd hozzátette: „Nem véletlenül nyertük meg mindkét meccsünket, nagyon jó a csapatszellem, ez a szolidaritás és az összetartás válogatottja”.

Az említett ranglista 70 helyén álló orosz válogatott nem csak a gólok számát tekintve emelkedik ki egyelőre a 32-es mezőnyből, a labdarúgók futásteljesítménye is lenyűgöző: játékosai – a kapust leszámítva – percenként átlagosan 118,1 méter futnak, s ezzel még a hagyományosan sokat robotoló németeket is megelőzik, akik 111,6 méteren állnak. (A futásteljesítmény önagában persze nem jelent túl sokat, erről a lengyelek tudnának mesélni, akik a negyedik helyen állnak percenként 109,4 méteres átlaggal.)

© AFP / Alexander Nemenov

Míg a kiemelkedő teljesítményt a legtöbben a hazai pálya előnyének tudják be, azaz úgy vélik, a több tízezer szurkoló kilencven percen keresztül hajtja előre a csapatot, olyanok is akadnak, akik szerint az oroszok valószínűleg doppingolással érték el a jó eredményt. Ennek hátterében az áll, hogy miközben a FIFA és a nemeztközi doppingellenes ügynökség a WADA felmentette a szbornaját a doppingvádak alól, több, nehezen megmagyarázható eset is történt az oroszok háza táján.

A válogatottságról végül még a világbajnokság előtt váratlanul lemondott Ruszlan Kambolov, a Rubin Kazany egyik játékosa például korábban igazoltan olyan szerekkel a vérében játszott, amelyeket legfeljebb a felkészülési időszakban lehet szedni, s amikor a WADA 2014-ben rajtaütésszerű ellenőrzést tartotta a moszkvai doppinglaborban, 155 mintából 34 labdarúgó esetében vetődött fel a tiltott szerek használatának a gyanúja.

Ruszlan Kambolov © AFP / Alexei Danichev

A mintákat – ahogy ez történt a Szocsiban 2014-ben rendezett téli olimpián részt vevő sportolókkal is - az orosz titkosszolgálat közreműködésével cserélték ki tiszta, „anyagmentes” mintákra.

A doppingvádaktól függetlenül az orosz válogatott már tovább jutott, mint bármelyik posztszovjet csapat, ráadásul úgy tűnik, közülük bárki képes gólt szerezni: Gazinszkij, Cserisev, Dzjuba és Golovin is betalált már az ellenfél kapujába. A korábbi meccsek eredményei alapján is nehéz megjósolni, kinek áll a zászló: az oroszok általában nem szerepelnek túl jól a vébéken a dél-amerikai csapatok ellen – az utolsó négy ilyen meccset el is vesztették –, ám Uruguay sem büszkélkedhet az európaiak ellen elért eredményeire: az utolsó kettőt ugyan megnyerték (Anglia és Olaszország ellen), viszont korábban 15-ször is alul maradtak. A két csapat nyolcszor játszott egymással ,az orosznak hat, Uruguaynak egy győzelme van, egy mérkőzés – 2012-ben – döntetlennel ért véget, ezen már Suárez is pályára lépett. A vébéken csak kétszer találkoztak, itt egy-egy az arány.

Az oroszok és az uruguayiak viszont ma este nem taktikázhatnak: a sorsolás szerint a továbbjutók a B csoport első és második helyezettjével játszanak, ám egyelőre nem tudni, hogy ott a spanyolok, vagy a portugálok végeznek-e az első helyen, esetleg Irán nem lepi-e meg őket.

A oroszoktól hiányozni fog sérülés miatt Alan Dzagojev, és kétséges, hogy pályára léphet-e a hátvéd Jurij Zsirkov, aki az egyiptomiaktól kapott egy fájdalmas bokarúgást.

Jurij Zsirkov © AFP / Igor Russak

Uruguaynál a kezdőcsapatból mindenki egészséges, Óscar Tabárez vezetőedző nem tűnt túl idegesnek. „A rendező ország ellen fogunk játszani, fantasztikus lesz a hangulat. A mérkőzés jó alkalmat ad arra, hogy teszteljük, mennyire vált jobbá a csapat játéka” – mondta a mester. A javulás el is kelne, hiszen a vébé kezdete előtt a kétszeres világbajnok – 1930, 1950 – Uruguay volt az A csoport favoritja, ám az első két meccsen mutatott produkció egyáltalán nem volt meggyőző.

A szamarai meccsel párhuzamosan játszik egymással Volgográdban az A csoport két biztos kiesője, Egyiptom és Szaúd-Arábia. A két nullapontos gárda legfeljebb azért küzdhet, hogy legalább egy győzelem sikerüljön. Egyértelműen Egyiptom az esélyesebb, a szaúdiak az oroszok és az uruguayiak ellen szinte semmit sem mutattak, s különösebben motiváltnak sem tűntek. A találkozó abból a szempontból viszont különleges lesz, hogy amint pályára lép Eszám El-Hadari, az egyiptomiak kapusa, a maga 45 év 161 napjával ő lesz a világbajnokságokon valaha szerepelt legidősebb játékos.

Magyar vonatkozása is van a meccsnek. Egyiptom ritka vb-szereplésein rendre tizenegyesekből ér el egy-egy gólt, s az utolsó, valódi támadás után vébén elért egyiptomi gólt 1934-ben Abdulrahman Fauzi lőtte Magyarországnak. Igaz, ez nem volt elég a győzelemhez, a magyar válogatott 4:2-re diadalmaskodott. Most, hogy a Liverpoolban játszó Mo Salah is valószínűleg pályára lép, hosszú ideig vissza nem térő alkalom nyílhat Egyiptom előtt a gólszerzésre. Igaz, kaphatnak is gólokat, a védelemből ugyanis több kezdőjátékos hiányozni fog sérülés miatt.