[{"available":true,"c_guid":"a4d958f0-0132-46ce-ae9c-d83a697a74c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az állat Heves megye irányából érkezett, mozgását azóta követték, de este elvesztették a nyomát.","shortLead":"Az állat Heves megye irányából érkezett, mozgását azóta követték, de este elvesztették a nyomát.","id":"20180624_Most_mar_biztos_medve_uszott_Szolnoknal_a_HoltTiszaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4d958f0-0132-46ce-ae9c-d83a697a74c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a1ebb1e-e123-4273-a1a0-6d6b73f052e0","keywords":null,"link":"/itthon/20180624_Most_mar_biztos_medve_uszott_Szolnoknal_a_HoltTiszaban","timestamp":"2018. június. 24. 16:05","title":"Most már biztos: medve úszott Szolnoknál a Holt-Tiszában!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96dec15-b05a-4eaf-a39f-dbb76b3cfc02","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tegnap éjjel véget ért a legbarátságosabb hazai fesztivál, ami ismét bebizonyította, hogy erős alternatívája a nyári zenei gigarendezvényeknek.","shortLead":"Tegnap éjjel véget ért a legbarátságosabb hazai fesztivál, ami ismét bebizonyította, hogy erős alternatívája a nyári...","id":"20180624_Fishing_on_Orfu_fotok","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c96dec15-b05a-4eaf-a39f-dbb76b3cfc02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6a3fe3-3ef6-4988-8113-284a25fde8e1","keywords":null,"link":"/kultura/20180624_Fishing_on_Orfu_fotok","timestamp":"2018. június. 24. 07:45","title":"Ahová a zenészek is bulizni járnak: ilyen volt az idei Fishing On Orfű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9249c8-1327-4193-a6be-590423e6a508","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban még úgy volt, hogy a Samsung fogja gyártani az új, 7 nm-es Snapdragon lapkakészleteket, azonban, a mostani értesülések szerint, másképp döntött a Qualcomm.","shortLead":"Korábban még úgy volt, hogy a Samsung fogja gyártani az új, 7 nm-es Snapdragon lapkakészleteket, azonban, a mostani...","id":"20180624_a_samsung_helyett_a_tsmc_gyarthatja_a_qualcomm_uj_lapkakeszletet","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a9249c8-1327-4193-a6be-590423e6a508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b04366-3517-4176-8ffd-5fc87a4e5ed9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180624_a_samsung_helyett_a_tsmc_gyarthatja_a_qualcomm_uj_lapkakeszletet","timestamp":"2018. június. 24. 08:03","title":"Ez a hír most nagyon rosszul érintheti a Samsungot: partnert válthat a Qualcomm","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a2d1369-1ddc-4045-ba29-7bdac3abb946","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Ketten súlyosan megsérültek a balesetben.","shortLead":"Ketten súlyosan megsérültek a balesetben.","id":"20180624_Alig_maradt_valami_az_autobol_a_baleset_utan__kepek","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a2d1369-1ddc-4045-ba29-7bdac3abb946&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d14cfc6-d501-4531-b885-777b6c7b0af2","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180624_Alig_maradt_valami_az_autobol_a_baleset_utan__kepek","timestamp":"2018. június. 24. 15:23","title":"Autós üldözés után borulhatott fel a kocsi - képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3984213b-a25d-45c2-96d4-1b20e2276456","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Valósághű módon képesek reprezentálni a szélsőséges időjárási körülményeket is a The Weather Channel műsoraiban. Az első adás már lement, és amit mutattak, azt valószínűleg soha nem felejtik el a nézők.","shortLead":"Valósághű módon képesek reprezentálni a szélsőséges időjárási körülményeket is a The Weather Channel műsoraiban...","id":"20180625_idojaras_jelentes_the_weather_channel_unreal_engine_tornado","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3984213b-a25d-45c2-96d4-1b20e2276456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07de7d0-6a46-49bc-8f67-03341560b832","keywords":null,"link":"/tudomany/20180625_idojaras_jelentes_the_weather_channel_unreal_engine_tornado","timestamp":"2018. június. 25. 09:03","title":"Egészen elképesztő időjárás-jelentést talált ki egy amerikai csatorna – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0016015b-c518-43a5-ba52-ad71d5581b65","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tóta W. Árpád folytatja országjáró körútját, hogy beugorjon ott, ahol éppen munkaerőt keresnek. Ezúttal a fröccsöntést próbálta ki. Érték meglepetések, az már a trailerből is kiderül. A teljes videó kedden este jön!","shortLead":"Tóta W. Árpád folytatja országjáró körútját, hogy beugorjon ott, ahol éppen munkaerőt keresnek. Ezúttal a fröccsöntést...","id":"20180625_A_Nemzet_Napszamosa_Tota_W_racsodalkozik_a_Zsigulivezerlancra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0016015b-c518-43a5-ba52-ad71d5581b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c063a0e7-47bd-406f-b6a3-30a122bf7ef5","keywords":null,"link":"/kkv/20180625_A_Nemzet_Napszamosa_Tota_W_racsodalkozik_a_Zsigulivezerlancra","timestamp":"2018. június. 25. 15:28","title":"A Nemzet Napszámosa: Tóta W. rácsodálkozik a Zsiguli-vezérláncra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70cd5a37-6be0-485e-aead-a70dc89da9f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már válaszoltam – mondta az Országház folyosóján sétáló miniszterelnök az Indexnek, mielőtt a portál munkatársa egyáltalán bármit kérdezett volna tőle.","shortLead":"Már válaszoltam – mondta az Országház folyosóján sétáló miniszterelnök az Indexnek, mielőtt a portál munkatársa...","id":"20180625_Orban_azelott_megvalaszolja_egy_interju_kerdeseit_hogy_azokat_feltettek_volna_neki","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70cd5a37-6be0-485e-aead-a70dc89da9f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"059fe871-f17d-4f95-9b62-1bd08ee99b4c","keywords":null,"link":"/itthon/20180625_Orban_azelott_megvalaszolja_egy_interju_kerdeseit_hogy_azokat_feltettek_volna_neki","timestamp":"2018. június. 25. 15:03","title":"Orbán azelőtt “megválaszolja” egy interjú kérdéseit, hogy azokat feltették volna neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae43119-b9e3-4905-b6c0-73c847c5eb93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt írták, a gólyában szinte minden kaliber fellelhető. ","shortLead":"Azt írták, a gólyában szinte minden kaliber fellelhető. ","id":"20180625_Lovedek_golya_hortobagyi_madarkorhaz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ae43119-b9e3-4905-b6c0-73c847c5eb93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b42b05-8f59-4369-b590-ff57ce70bd75","keywords":null,"link":"/itthon/20180625_Lovedek_golya_hortobagyi_madarkorhaz","timestamp":"2018. június. 25. 20:52","title":"Hét lövedéket szedtek ki egy gólyából a hortobágyi Madárkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]