A nap eseményeit itt nézheti vissza percről percre.

Oroszországban elkezdtek álmodni. Már ott tartottak hétfő délutánra, hogy akár világbajnokok is lehetnek, de a legjobb négyben, na jó, katasztrófa esetén a legjobb nyolcban biztos ott lesznek. Aztán jött az Uruguay elleni meccs, és a dél-amerikaiak a 10. percben már 1-0-ra (Suárez szabadrúgásból), a tizenhárommal később pedig 2-0-ra (Cserisev lábáról pattant be az öngól) vezettek.

Az oroszok szurkolók ébredezni kezdtek, bár a továbbjutás fölötti örömüket semmi sem tudta elvenni. Még az sem, hogy egy lagymatag második félidő következett, amikor aztán a 90. percben kaptak mégyegy gólt. Cavani végre betalált, így 3-0 lett a vége.

© AFP / Alexander Wilf

A gólok szempontjából érdekesebben alakult a Szaúd-Arábia – Egyiptom meccs, ahol Salah a 22. percben kiugrott, két szaúdi védő között tartotta meg a labdát, majd átemelte a kifutó kapus fölött. (0-1). A szaúdiak viszont nagyon szerették volna megszerezni az első vb-győzelmüket 1994 óta, így folyamatosan támadtak. A 41. percben kaptak is kezezésért egy tizenegyeset, de Al Muwallad büntetőjét a meccs egyik hőse, El Hadari kapus megfogta. (Ő egyébként nem a védéseivel vált hőssé, hanem azzal, hogy 45 évesen és 161 naposan pályára lépett, ő lett a világbajnokságok történetének legidősebb játékosa.) Az 52. percben aztán (figyelem: még mindig az első félidőben vagyunk, a hosszabbításban) már a nagy öreg is kevés volt. Egy igen gyanús (még öt perc videózás után is erősen kérdéses) újabb tizenegyest már Al Faraj vállalt el, és ő nem hibázott. (1-1).

© AFP / Alexey Filippov

A második félidőben az egyiptomiak érthetetlenül visszaálltak védekezni, a szaúdiak pedig egyre csak támadtak, a gól azonban csak nem jött össze. Illetve aztán mégis: ismét a hosszabbításban, annak is az ötödik percében Al Dawsari lőtt jobbról a hosszú sarokba. (2-1). Ezzel a csoportban Szaúd-Arábia lett a harmadik.

A csoport:

Uruguay 9 pont Oroszország 6 pont Szaúd-Arábia 3 pont Egyiptom 0 pont

A B. csoportban egy dolog volt matematikailag is kizárva, az, hogy Marokkó továbbjuthat. Iránnak viszont maradt esélye, ha megveri Portugáliát, vagy legalább döntetlent játszik, de a spanyolok kikapnak Marokkótól (noha akkor még jött volna egy nagy számolás a különbségekről.) És bármennyire is hihetetlennek tűnt a meccs előtt, de majdnem mindkét forgatókönyv összejött. Marokkó ugyanis a frászt hozta a spanyolokra. Például akkor, amikor Iniesta és Sergio Ramos hibáját kihasználva a 14. percben Boutaib előnyt szerzett nekik (0-1). Igaz, az ő, illetve az iráni válogatott öröme ekkor nem tartott sokáig, a spanyolok megrázták magukat, és öt perc múlva egyenlítettek. Egy klasszikus, rövid átadásokra épülő játék után Iniesta passzolt balról Isco elé, ő pedig felbombázott a jobb felső sarokba. (1-1).

Ez is maradt az eredmény szünetig. Illetve még utána is jó ideig, egészen pontosan a 83. percig, amikor En Nesiri egy jobbról bejövő szögletre tökéletes ütemben ugrott fel, és a lebénult spanyol védelem, valamint De Gea kapus vigyázó tekintete mellett hatalmas gólt fejelt. Innen kezdve ismét Ramosék rohantak az egyenlítésért, ami végül a 91. percben jött össze egy igen gyanús helyzetben. A jobbról belőtt labdát ugyanis Aspas besarkazta a kapuba, a bíró azonban lest ítélt. Jött azonban a tiltakozás és a videóbírózás, végül a gólt megadták, 2-2 lett az eredmény, és a vége is. Ekkor már egyértelmű volt, hogy a spanyolok továbbjutnak, a kérdés csak az volt: elsőnek vagy másodiknak?

© AFP / Patrick Hertzog

A másik meccs ugyanis szintén a hosszabbításban dőlt el véglegesen. Portugália ugyan megszerezte a vezetést a 45. percben (Quaresma jobb külsővel lőtt kapura a tizenhatos vonaláról, a labda pedig a kapu bal felső sarkába csapódott), ám ezt képtelen volt megerősíteni. Pedig esélye is volt rá rögtön a második félidő elején, amikor Cristiano Ronaldót felrúgták az iráni tizenhatoson belül, majd a videóbíró bevetése nyomán tizenegyes ítéltek. Azt azonban maga CR7 hagyta ki.

© AFP / Jack Guez

Az utolsó fél órában aztán hirtelen minden megélénkült. Előbb Quaresmát lehetett volna kiállítani agresszív magatartásért, majd Cristiano Ronaldót mehetett volna le a pályáról piros lap után, a bírónál azonban a jelek szerint az ő könyökléséért csak sárga jár.

És a java még mindig hátra volt: egy portugál kezezés, és videóbírózás után tizenegyest kapott Irán, amit Ansarifard magabiztosan értékesített. Sőt, a 90+5. percben Portugália majdnem ki is esett a csoportból, miután Taremi nem tudta berúgni a hatalmas helyzetét. A vége azonban mégis csak 1-1 lett.

Így pedig mégis csak a papírfoma jött be: a spanyolok és a portugálok a legjobb 16 közé, az irániak és a marokkóiak pedig haza mennek.

B-csoport:

1. Spanyolország 5 pont (gólkülönbség: 6-5)

2. Portugália 5 pont (gk.: 5-4)

3. Irán 4 pont

4. Marokkó 1 pont

Ez pedig azt jelenti, hogy az egyik csoportgyőztes, Uruguay majd Portugáliával (lásd még: Suárez kontra C. Ronaldo), a másik, Spanyolország pedig Oroszországgal játszik a legjobb 16 között.