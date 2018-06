Nagy iramban kezdődött az Uruguay–Oroszország-meccs Szamarában. A 10. percben az uruguayiak kaptak szabadrúgást 17 méterre a kaputól, Luis Suaréz pedig élt is a lehetőséggel, pontosan lőtt Akinfejev kapujának bal alsó sarkába (1-0). Az oroszok csak lehetőségekig jutottak, nem tudtak egyenlíteni. Majd jött Laxalt, aki távolról lőtt ismét, a labda azonban megpattant Cserisev lábán, így viszont a kapusnak esélye sem volt (2-0).

Az első félidő végén Szmolnyikov még nehezebb helyzetbe hozta az orosz csapatot, mivel megkapta második sárgáját, így emberhátrányba is kerültek. A második lassabb iramban, nehézkesen kezdődött, látszólag mindkét csapat beletörődött az eredménybe. Itt is, ott is voltak lehetőségek, de az állás a 90. percig nem változott. Ekkor egy szöglet után Cavani is betalált az oroszok kapujába (3-0).

A csoport másik meccsén a harmadik helyért megy a küzdelem Egyiptom és Szaúd Arábia között. Mindkét csapat pont nélkül érkezett, így tehát már a nullázás elkerülése is hajtotta őket. Végül az utóbbiaknak jött össze a győzelem, ráadásul 0-1-es hátrányból fordítva. (A két gólt az első, illetve a második félidő hosszabbításának ötödik percében szerezték. Egyiptomnál Salah a 22. percben lőtt gólt.)

Ezzel Uruguay és Oroszország továbbjutott, és várják ellenfeleiket a B csoportból, ahonnan Spanyolország, Portugália, vagy akár Irán érkezhet.

A csoport végeredménye:

1. Uruguay 9 pont (gólkülönbség: 5-0)

2. Oroszország 6 pont (gk.: 8-4)

3. Szaúd-Arábia 3 pont (gk.: 2-7)

4. Egyiptom 0 pont (gk.: 2-6)