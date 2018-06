Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9219dfea-7189-4443-b8d7-e0769fca0d4b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A baloldali közgazdász, politikus 95 éves volt. ","shortLead":"A baloldali közgazdász, politikus 95 éves volt. ","id":"20180623_Elhunyt_Nyers_Rezso","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9219dfea-7189-4443-b8d7-e0769fca0d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25f8cb61-6f84-4c8d-861d-245fe727d6b6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Elhunyt_Nyers_Rezso","timestamp":"2018. június. 23. 15:02","title":"Elhunyt Nyers Rezső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"700f4148-e38a-4717-b1d3-5f78ad3d6a1e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Izgalmas meccseket, szép akciókat és összesen 13 gólt hozott a labdarúgó-világbajnokság tizedik napja. Belgium és Mexikó is nagy lépést tett a továbbjutás felé, a német válogatott pedig óriási fordítással megmenekült.","shortLead":"Izgalmas meccseket, szép akciókat és összesen 13 gólt hozott a labdarúgó-világbajnokság tizedik napja. Belgium és...","id":"20180623_dramai_nemet_forditas_tanari_belgak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=700f4148-e38a-4717-b1d3-5f78ad3d6a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"086e1cc5-f634-440c-9283-ded1c643d97a","keywords":null,"link":"/sport/20180623_dramai_nemet_forditas_tanari_belgak","timestamp":"2018. június. 24. 00:08","title":"Drámai német fordítás, tanítani való belga foci a vb 10. napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szavazatok 89,4 százalékos feldolgozottságánál nincs már meg az önálló abszolút parlamenti többsége Törökországban a kormányzó Igazság és Fejlődés Pártjának (AKP) a vasárnapi előrehozott államfő- és parlamenti választáson a Legfelsőbb Választási Tanács (YSK) által ismertetett részeredmény szerint.","shortLead":"A szavazatok 89,4 százalékos feldolgozottságánál nincs már meg az önálló abszolút parlamenti többsége Törökországban...","id":"20180624_Erdogan_mar_az_elso_korben_nyerhet_de_partja_elveszitette_abszolut_parlamenti_tobbseget","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4b5303-5c3a-42f5-9422-e0b7cc9eae19","keywords":null,"link":"/vilag/20180624_Erdogan_mar_az_elso_korben_nyerhet_de_partja_elveszitette_abszolut_parlamenti_tobbseget","timestamp":"2018. június. 24. 21:16","title":"Erdogan már az első körben nyerhet, de pártja elveszítette abszolút parlamenti többségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6326e3bd-0a6b-4763-aa87-e6d32642bfe1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A cseh Martin Sonka diadalmaskodott a műrepülő világbajnoki sorozat budapesti futamán.","shortLead":"A cseh Martin Sonka diadalmaskodott a műrepülő világbajnoki sorozat budapesti futamán.","id":"20180624_Red_Bull_Air_Race_megvan_a_gyoztes","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6326e3bd-0a6b-4763-aa87-e6d32642bfe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec8e4ee7-f280-4740-b664-8b77701496d6","keywords":null,"link":"/sport/20180624_Red_Bull_Air_Race_megvan_a_gyoztes","timestamp":"2018. június. 24. 16:37","title":"Red Bull Air Race: megvan a győztes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e8de9a9-919b-4a87-a197-b667d6f6a07c","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"A repülőcirkusz pilótái pénteken elkezdték a szabadedzéseket a 12. Red Bull Air Race versenyre. A rossz idő ellenére nem csak a versenyzők, hanem a veterán gépek pilótái is kipróbálták magukat a légiparádé kezdete előtt.","shortLead":"A repülőcirkusz pilótái pénteken elkezdték a szabadedzéseket a 12. Red Bull Air Race versenyre. A rossz idő ellenére...","id":"20180623_Haboru_a_varosban_indul_a_Red_Bull_Air_Race","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e8de9a9-919b-4a87-a197-b667d6f6a07c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34f4af1-851b-4c8c-9bd3-5b7a95d84ade","keywords":null,"link":"/kkv/20180623_Haboru_a_varosban_indul_a_Red_Bull_Air_Race","timestamp":"2018. június. 23. 11:30","title":"Háború a városban, indul a Red Bull Air Race","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1181871f-096a-43ae-95d4-e76af51849cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A magyar rendőrök a német hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen.","shortLead":"A magyar rendőrök a német hatóságok által körözött gépkocsit foglaltak le a Csongrád megyei határátkelőhelyen.","id":"20180625_audi_q3_lopott_auto","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1181871f-096a-43ae-95d4-e76af51849cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94220721-9e13-4d18-9abb-55150a43eec7","keywords":null,"link":"/cegauto/20180625_audi_q3_lopott_auto","timestamp":"2018. június. 25. 09:31","title":"Röszkénél bukott meg a Q3-as Audi sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"387712d2-ff28-4574-be64-88eb92782885","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napjaink egyik legérdekesebb technológiai újításával, a gépi tanulással kapcsolatban tett közzé bárki számára elsajátítható tudásanyagot a Helsinki Egyetem. A 30 órás program ingyenes, és akár otthonról is elvégezhető.","shortLead":"Napjaink egyik legérdekesebb technológiai újításával, a gépi tanulással kapcsolatban tett közzé bárki számára...","id":"20180623_gepi_tanulas_mesterseges_intelligencia_internetes_kurzus_oktatas_helsinki_egyetem","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=387712d2-ff28-4574-be64-88eb92782885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06d32c3e-b060-40b8-b15b-f20700aa65b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20180623_gepi_tanulas_mesterseges_intelligencia_internetes_kurzus_oktatas_helsinki_egyetem","timestamp":"2018. június. 23. 10:03","title":"Érdekli a mesterséges intelligencia? 30 órás ingyenes képzés indult, ön is elvégezheti, ráadásul otthonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az újraválasztott török elnök elköteleződött a terrorizmus elleni további küzdelem mellett is hétfői, választási győzelme utáni első beszédében.","shortLead":"Az újraválasztott török elnök elköteleződött a terrorizmus elleni további küzdelem mellett is hétfői, választási...","id":"20180625_sziria_felszabaditasanak_a_folytatasat_igerte_erdogan","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ee70fa7-3c2b-4dda-bfc7-8314a114bc6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c076c4-cfcb-496e-a63f-02fa73aa20f2","keywords":null,"link":"/vilag/20180625_sziria_felszabaditasanak_a_folytatasat_igerte_erdogan","timestamp":"2018. június. 25. 06:41","title":"Szíria \"felszabadításának\" a folytatását ígérte Erdogan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]