Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a62bee3-0e21-4f81-af9c-c98a02334260","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialista politikus nem érti, miért veszik el mentelmi jogát, hiszen arról önmaga lemondott. Csakhogy arról politikus önmaga nem mondhat le, és tettenéréskor a mentelmi jog amúgy sem érvényes.","shortLead":"A szocialista politikus nem érti, miért veszik el mentelmi jogát, hiszen arról önmaga lemondott. Csakhogy arról...","id":"20180625_Burany_Eletem_egyik_legnagyobb_hibajat_kovettem_el_hogy_ittasan_vezettem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a62bee3-0e21-4f81-af9c-c98a02334260&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a034af-756b-4cca-92de-ff79339a2798","keywords":null,"link":"/itthon/20180625_Burany_Eletem_egyik_legnagyobb_hibajat_kovettem_el_hogy_ittasan_vezettem","timestamp":"2018. június. 25. 11:38","title":"Burány: Életem egyik legnagyobb hibáját követtem el, amikor ittasan vezettem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee26bfe-d6cb-4840-ac74-85102db30813","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":" Michelisz Norbert megsérült a túraautó-világkupa (WTCR) portugáliai versenyhétvégéjének első, szombati napján.","shortLead":" Michelisz Norbert megsérült a túraautó-világkupa (WTCR) portugáliai versenyhétvégéjének első, szombati napján.","id":"20180623_Michelisz_Norbert_megserult_mi_lesz_holnap","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ee26bfe-d6cb-4840-ac74-85102db30813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81db54f4-be01-4a95-9938-fb685f0ccf5f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180623_Michelisz_Norbert_megserult_mi_lesz_holnap","timestamp":"2018. június. 23. 21:27","title":"Michelisz Norbert megsérült, mi lesz holnap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde8080c-c2ea-4f7b-a727-396efe88e284","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az eset a spanyol partok közelében történt. ","shortLead":"Az eset a spanyol partok közelében történt. ","id":"20180623_Menekultek_a_Foldkozitengeren","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bde8080c-c2ea-4f7b-a727-396efe88e284&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2cc9b38-85c3-4ab9-9661-b11ebc14f07e","keywords":null,"link":"/vilag/20180623_Menekultek_a_Foldkozitengeren","timestamp":"2018. június. 23. 14:08","title":"Több mint négyszáz embert mentettek ki a tengerből a spanyol hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f5a4630-3c12-481d-b06c-126637e6bcd2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azt még nem tudni, melyekre, és hogy hány embert szállásolhatnak így el.","shortLead":"Azt még nem tudni, melyekre, és hogy hány embert szállásolhatnak így el.","id":"20180625_katonai_tamaszpontokra_viszik_az_illegalis_bevandorlo_csaladokat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f5a4630-3c12-481d-b06c-126637e6bcd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8e1deb-bf43-4390-9619-186b0a8f06cf","keywords":null,"link":"/vilag/20180625_katonai_tamaszpontokra_viszik_az_illegalis_bevandorlo_csaladokat","timestamp":"2018. június. 25. 06:57","title":"Katonai támaszpontokra viszik az illegális bevándorló családokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c385fbd8-8bf5-4bf3-aee8-224645657071","c_author":"Benda László","category":"gazdasag","description":"Egyre több turista keresi föl Vietnamot. Mind több magyar is eljut például az északi Sa Pába, a kínai határ tőszomszédságába. És miközben a hegyormokban, a teraszos rizsföldekben vagy a zubogó határfolyó hullámaiban gyönyörködnek, nem is gondolnak arra, hogy a háttérben milyen sötét figurák lesik áldozataikat: eladható menyasszonyra vadásznak.","shortLead":"Egyre több turista keresi föl Vietnamot. Mind több magyar is eljut például az északi Sa Pába, a kínai határ...","id":"20180623_Az_importara_aranyat_er_emberrablok_keresnek_felesegnek_valot_Vietnamban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c385fbd8-8bf5-4bf3-aee8-224645657071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e44c8a6-ef5b-41ec-9239-6c1c5ca4c042","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180623_Az_importara_aranyat_er_emberrablok_keresnek_felesegnek_valot_Vietnamban","timestamp":"2018. június. 23. 14:00","title":"Az importfeleség aranyat ér: emberrablók keresnek asszonynak valót Vietnamban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a375a6f1-f917-4a8e-99cc-a89906b275b7","c_author":"Hercsel Adél","category":"kultura","description":"Előbb-utóbb minden nőről kiderül, hogy rémes az idegállapota, nincs önbizalma, a szexuális élete sincs rendben, és azt sem tudja, mit akar az élettől – ez az író Mágneshegy című új regényének diagnózisa.","shortLead":"Előbb-utóbb minden nőről kiderül, hogy rémes az idegállapota, nincs önbizalma, a szexuális élete sincs rendben, és azt...","id":"201825__manvarhegyi_reka_iro__noi_klisekrol_irodalmi_kockazatokrol__kenyeztetes_nelkul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a375a6f1-f917-4a8e-99cc-a89906b275b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e755a09b-d472-4e99-84d7-3bebf51f3473","keywords":null,"link":"/kultura/201825__manvarhegyi_reka_iro__noi_klisekrol_irodalmi_kockazatokrol__kenyeztetes_nelkul","timestamp":"2018. június. 23. 15:00","title":"\"Rádöbbentem, hogy kockázatos női főszereplőt választani\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca0911c-4fe3-43ae-9bf8-c85fef845607","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Klaus Iohannis román államfő szerint Liviu Dragnea szociáldemokrata házelnöknek második ítélete után el kell tűnnie a közéletből, ahogyan ez még az \"éretlen demokráciákban\" is ilyen esetben megtörténne.","shortLead":"Klaus Iohannis román államfő szerint Liviu Dragnea szociáldemokrata házelnöknek második ítélete után el kell tűnnie...","id":"20180623_Roman_elnok_Romania_legnagyobb_partja_egy_bunozot_segito_lobbicsoportta_alakul","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ca0911c-4fe3-43ae-9bf8-c85fef845607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2effa3e-6ae0-4f1c-8c52-2d438626eb9a","keywords":null,"link":"/vilag/20180623_Roman_elnok_Romania_legnagyobb_partja_egy_bunozot_segito_lobbicsoportta_alakul","timestamp":"2018. június. 23. 16:39","title":"Román elnök: \"Románia legnagyobb pártja egy bűnözőt segítő lobbicsoporttá alakul\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc85c9-741e-423e-a75c-4b5b894b3668","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az első információkkal szemben nincsenek halottak, de többek állapota válságos.","shortLead":"Az első információkkal szemben nincsenek halottak, de többek állapota válságos.","id":"20180623_Addiszabebai_robbantas_83_sebesult","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc85c9-741e-423e-a75c-4b5b894b3668&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe3dd395-9b29-404f-9b65-f2752d378ac3","keywords":null,"link":"/vilag/20180623_Addiszabebai_robbantas_83_sebesult","timestamp":"2018. június. 23. 13:52","title":"Addisz-abebai robbantás: 83 sebesült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]